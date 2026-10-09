Cục CSGT: Không đo tốc độ và xử lý xe đi dưới 60km/h tại các đoạn dốc trên cao tốc

Ngày 9/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận các thông tin phản ánh trên mạng xã hội và dư luận liên quan đến trường hợp các xe tải nặng, xe đầu kéo khi lên dốc khó giữ được tốc độ tối thiểu (60km/h).

CSGT sẽ không đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại một số đoạn dốc cao tốc.

Tình trạng nêu trên diễn ra trên một số đoạn của các tuyến cao tốc gồm: Phan Thiết - Dầu Giây (Km83+000); Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km178); Nha Trang - Vân Phong (Km340+800).

Theo Cục CSGT, thực tế cho thấy, khi xe tải nặng, xe đầu kéo lưu thông trên các đoạn này đi dưới tốc độ tối thiểu có nhiều nguy cơ dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông đối với các xe cùng chiều, nhất là vào lúc trời tối, ban đêm.

Nguyên nhân do xe chạy phía sau (chủ yếu là xe con) có sự chênh lệch về tốc độ trước các phương tiện lớn đi chậm phía trước, nên không kịp xử lý và để xảy ra va chạm.

Đối với khu vực dốc thường xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã đề nghị đơn vị quản lý đường cao tốc lắp biển cảnh báo, đèn cảnh báo để lái xe phòng ngừa tai nạn; đồng thời lập hồ sơ "điểm đen" tai nạn giao thông.

Cuối tháng 9 vừa qua, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6 của Cục CSGT đã thực nghiệm với 28 phương tiện (18 xe tải các loại, 8 xe đầu kéo và hai xe đầu kéo xi-téc chở chất lỏng) đi tại các vị trí có độ dốc cao như trên.

Kết quả, các phương tiện vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu; tuy nhiên phụ thuộc lớn vào một trong các yếu tố như: Phương tiện (xe mới - xe cũ); phải đạp ga lớn (hao tổn nhiên liệu); lái xe thuộc đường, tạo đà trước.

Trước tình hình đó, Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tổng thể an toàn giao thông trên tuyến khi phương tiện chạy chậm trên đường cao tốc, xem xét yếu tố địa hình độ dốc liên quan đến khả năng vận hành của xe tải nặng.

Hai đơn vị cũng đánh giá an toàn kỹ thuật, tải trọng của phương tiện xe tải nặng khi vận hành trên đường dốc, kỹ năng điều khiển, vận hành của lái xe tải nặng.

Hiện trường tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra ngày 7/6 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến ba người bị thương.

Sau quá trình đánh giá, Cục CSGT đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam điều chỉnh bằng cách hạ tốc độ tối đa và tối thiểu tại các đoạn đường này.

Trong thời gian khảo sát, đánh giá tổng thể (từ 1/10 đến khi có thông báo mới), lực lượng CSGT sẽ không đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc cao tốc trên.

Để đảm bảo an toàn, CSGT đề nghị người điều khiển xe tải nặng tuân thủ chở hàng đúng tải trọng cho phép, các quy tắc giao thông trên đường cao tốc, chú ý quan sát, đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn.

Lưu ý, khi tới đoạn đường dốc trên đường cao tốc, người lái xe tải nặng cần chủ động nắm bắt các đoạn dốc để tăng tốc sớm, tạo đà cho xe qua; đồng thời, cố gắng bảo đảm lưu thông không dưới tốc độ tối thiểu.

Tài xế cũng nên đi vào làn đường số 2 (sát lề đường bên phải). Những loại xe khác khi qua các đoạn dốc phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chú ý quan sát để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.