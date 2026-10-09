An Giang: Thăm, chúc mừng các chùa Khmer nhân Lễ Sen Đôn Ta

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang thăm, tặng quà chùa Sà Lôn

Đoàn do bà Nguyễn Thị Phương Linh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo UBND xã Ô Lâm đến thăm chùa Snay Đon Cum (chùa B52), chùa Sà Lôn và Hòa thượng Chau Sơn Hy, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang.

Xã Ô Lâm có khoảng 65% dân số là đồng bào Khmer. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết truyền thống; tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí; đồng thời chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

Đoàn công tác thăm và tặng quà chùa B52 xã Ô Lâm

Tại các điểm đến, bà Nguyễn Thị Phương Linh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các nhà chùa và Hòa thượng Chau Sơn Hy trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng phum, sóc ngày càng khang trang.

Đặc biệt, các nhà chùa đã tích cực gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn chữ viết Khmer thông qua việc duy trì các lớp học hè, dạy nhạc ngũ âm và truyền dạy kỹ thuật khắc chữ trên lá buông.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh mong muốn ban quản trị các chùa, chư tăng và các vị tà cha tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phật tử và nhân dân.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chung tay giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Đại diện các nhà chùa đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đối với đồng bào Khmer nhân dịp Lễ Sen Đôn Ta.

Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, vận động phật tử và đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chung tay bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer.