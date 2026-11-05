Trao gửi yêu thương

Chuyến xe đưa sách lên vùng cao được bắt đầu từ 6 giờ sáng, hầu hết các bạn nhỏ đều háo hức. Có bạn, đây là lần đầu tiên tham gia, nhưng cũng có bạn đã tham gia lần thứ 2, thứ 3.

Em Hoàng Ngọc Nguyên, Trường tiểu học Sông Hiếu, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nói “Đây là lần thứ 2 em tham gia trao sách cho các bạn nhỏ. Em rất vui và sẽ cố gắng tiết kiệm từ tiền ăn quà vặt để mua sách quyên góp vào CLB, giúp các bạn học sinh ở vùng cao”.

Được trải nghiệm cùng với các em lên trao sách cho những bạn nhỏ ở xã Đakrông, chúng tôi mới cảm nhận rõ niềm trao gửi yêu thương của các em. Những cuốn truyện tranh, truyện cổ tích còn thơm màu giấy mới được các em ở CLB Em yêu sách Quảng Trị trao tận tay cho những bạn học sinh ở Trường tiểu học và THCS Đakrông, với mong muốn chia sẻ tri thức, niềm đam mê đọc sách.

Em Hồ Thị Ry học sinh lớp 4, Trường tiểu học và THCS Đakrông, cho biết “ Năm nào em cũng được các bạn, các anh chị ở CLB Em yêu sách Quảng Trị trao tặng sách. Em rất vui, vì bản thân mình có thêm những cuốn truyện hay để đọc”.

Câu lạc bộ em yêu sách Quảng Trị tặng sách cho học sinh ở Trường tiểu học và THCS Đakrông - Ảnh: N.D

Giữa sân trường rộng lớn, các thành viên của CLB Em yêu sách Quảng Trị cùng với các em học sinh của Trường tiểu học và THCS xã Đakrông cùng trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện hay từ trang sách. Đó cũng chính là niềm vui của những thành viên trong CLB Em yêu sách Quảng Trị khi nhìn thấy những trang sách được mở ra, kiến thức được lan tỏa và tình yêu đọc sách được nhen nhóm trong tâm hồn các em nhỏ ở vùng cao.

Đồng hành cùng các em

CLB Em yêu sách Quảng Trị được thành lập tại Trường tiểu học Sông Hiếu, phường Đông Hà, với những thành viên ban đầu là các bạn học sinh ở trường. Sau một quá trình hoạt động hiệu quả, CLB đã thu hút thêm nhiều học sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn cùng tham gia. Qua 4 năm triển khai thực hiện, đến nay CLB có 150 thành viên tham gia sinh hoạt.

Mục đích của CLB chính là tạo sân chơi đọc sách cho các em và tổ chức những chuyến thiện nguyện đưa sách lên vùng cao. Hằng năm, CLB thường tổ chức từ 1-2 chuyến tặng sách, mỗi chuyến khoảng gần 1.000 đầu sách truyện và sách giáo khoa.

Ngoài tặng sách, thành viên Câu lạc bộ em yêu sách Quảng Trị còn tặng quà cho bạn học sinh ở vùng cao - Ảnh: N.D

Năm học 2026-2027, CLB Em yêu sách Quảng Trị lại hành trình lên với bản làng vùng cao. Để có những chuyến tặng sách đạt kết quả, cứ vào dịp cuối năm học CLB đã vận động các em quyên góp ủng hộ sách giáo khoa. Sau đó sẽ tập hợp và bao bọc lại cẩn thận; đồng thời kêu gọi ủng hộ của những nhà hảo tâm để mua những bộ sách mới và truyện tranh để trao tặng cho các bạn.

Trường tiểu học và THCS Đakrông có 2 điểm trường chính và các điểm trường lẻ còn gặp nhiều khó khăn. Năm học 2026-2027, nhà trường kết nối với Trường đại học Sư phạm 1 Hà Nội hỗ trợ 1.500 đầu sách giáo khoa cho học sinh. Bên cạnh đó, CLB Em yêu sách Quảng Trị đã hỗ trợ khoảng 500 đầu sách truyện và hơn 300 sách giáo khoa, sách tham khảo cho các em.

Thầy Nguyễn Bá Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Đarông cho biết: “Với sự hỗ trợ của những tổ chức, cá nhân. Đặc biệt các em học sinh ở CLB Em yêu sách luôn đồng hành với nhà trường để chia sẻ những khó khăn. Riêng năm học này được sự ủng hộ sách từ khâu kết nối của các tổ chức, cá nhân và CLB đã giúp cho học sinh của trường có đầy đủ sách giáo khoa để học”.

Tặng sách cho các bạn là niềm vui của chúng mình - Ảnh: N.D

Đối với các em học sinh vùng cao, mỗi cuốn sách đến tay không chỉ là một món quà tinh thần mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong học tập, cuộc sống. Những ánh mắt chăm chú bên trang sách, những câu hỏi hồn nhiên và sự hào hứng tham gia các hoạt động đã tiếp thêm động lực để những chuyến xe thiện nguyện của CLB Em yêu sách Quảng Trị tiếp tục lăn bánh đến nhiều bản làng khác nữa.

Chị Hồ Mỹ Liên, Chủ nhiệm CLB Em yêu sách Quảng Trị cho biết “Chúng tôi rất mừng vì hiện tại ngoài các bạn học sinh là thành viên CLB còn có thêm nhiều nhà hảo tâm muốn đồng hành cùng với CLB để thực hiện hành trình đưa sách lên vùng cao. Chính vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và cố gắng thực hiện hành trình đưa sách lên vùng cao, giúp học sinh nơi đây có thêm điều kiện để tiếp cận với tri thức mới qua những trang sách”.

Rời Đakrông khi trời đã ngã về chiều, các em ở CLB Em yêu sách Quảng Trị vẫn còn lưu luyến với bản làng, với những bạn nhỏ ở vùng cao. Bởi mỗi bước chân đi qua, mỗi hành trình mà các em đã trải nghiệm chính là sự kết nối qua từng trang sách. Mỗi trang sách mở ra một chân trời mới, mỗi chuyến xe lên với vùng cao đều mang theo tri thức, niềm tin và hy vọng. Cho dù cuộc sống còn khó khăn, song từ những yêu thương, mỗi thành viên của CLB em yêu sách Quảng Trị vẫn đang âm thầm góp sức để thắp sáng niềm yêu thích đọc sách, gieo những hạt giống tri thức và chắp cánh cho ước mơ tuổi thơ của các em nhỏ ở những bản làng được bay xa hơn.