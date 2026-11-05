Bộ Y tế bổ nhiệm 4 Phó Hiệu trưởng ở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Ngày 5.11, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Y tế về công tác cán bộ, bổ nhiệm 4 Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Cụ thể, Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm lại GS.TS Nguyễn Trung Kiên làm Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; PGS.TS.BS Trần Viết An giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; PGS.TS.BS Nguyễn Thành Tấn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách kinh tế. Thời hạn giữ chức vụ của mỗi người là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Đối với PGS.TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Bộ Y tế có quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, năng lực, kinh nghiệm và những đóng góp của các cán bộ đối với sự phát triển của nhà trường; đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, sau hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về y dược, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Hiện, nhà trường có hơn 11.000 sinh viên, trên 4.000 học viên sau đại học, đào tạo 14 ngành trình độ đại học, 90 chuyên ngành sau đại học và hơn 100 chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội. Đến nay, nhà trường đã cung cấp cho ngành y tế hơn 35.000 cán bộ y tế trình độ đại học và sau đại học.

Bộ Y tế ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của nhà trường, đồng thời tin tưởng các Phó Hiệu trưởng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về định hướng phát triển, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý nhà trường rà soát quy hoạch, kế hoạch đầu tư, xác định rõ nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo.

Việc đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp nguồn lực, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để triển khai các dự án, chương trình đúng mục tiêu, tiến độ và quy định.

Nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ngày càng phát triển, sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín, vị thế trong khu vực.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ cùng Đoàn công tác của Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Thay mặt các Phó Hiệu trưởng nhà trường vừa được trao quyết định, PGS.TS.BS Trần Viết An khẳng định đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi mỗi cá nhân tiếp tục nỗ lực, cống hiến vì sự phát triển chung của nhà trường.

Tới đây, nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đánh giá người học theo chuẩn năng lực nghề nghiệp; tăng cường gắn kết đào tạo với thực hành lâm sàng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh đó, chủ động tiếp nhận, sử dụng hiệu quả Bệnh viện đa khoa Hậu Giang và các cơ sở dôi dư theo chủ trương của UBND TP. Cần Thơ; từng bước xây dựng hệ thống bệnh viện thực hành tương xứng với quy mô và vị thế của nhà trường…