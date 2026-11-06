Đánh giá về ý nghĩa của Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026” mùa 2, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà cho rằng đây là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy quyền trẻ em tại trường học, môi trường gắn bó trực tiếp với các em mỗi ngày.

Với bà, trường học không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức mà còn là môi trường hình thành các mối quan hệ giữa học sinh với thầy cô, bạn bè. Vì vậy, việc tạo cơ hội để trẻ viết về cảm nhận, suy nghĩ của mình đối với mái trường sẽ giúp các em hiểu hơn về quyền trẻ em, đồng thời giúp người lớn nhận diện rõ mong muốn từ chính học sinh.

Bà Hoà bày tỏ sự phấn khởi trước con số hơn 60.000 bài dự thi đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và gần 1000 trường học tham gia bình chọn trường học hạnh phúc. Theo bà, sự hưởng ứng này cho thấy chủ đề trường học hạnh phúc phù hợp với nhu cầu được chia sẻ của đông đảo trẻ em.

“Các em thực sự mong muốn được bày tỏ những ý kiến của mình về một vấn đề liên quan rất trực tiếp và trong một thời gian rất dài đối với trẻ, đó là nơi mình học tập”, bà Hoà chia sẻ.

Từ góc độ bảo vệ quyền trẻ em, bà cho rằng hạnh phúc cần được xem là một yếu tố quan trọng của môi trường giáo dục. Bên cạnh việc cung cấp tri thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao năng lực, trường học cần tạo điều kiện để trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, một ngôi trường hạnh phúc cần hội tụ nhiều yếu tố, trong đó an toàn về thể chất và tinh thần là điều kiện đặc biệt quan trọng.

Khi cảm thấy an toàn, học sinh mới có thể yên tâm học tập, mạnh dạn hỏi thầy cô khi chưa hiểu bài, chia sẻ những băn khoăn và tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Ngược lại, nếu lo sợ bị trách phạt, chê cười hoặc không được lắng nghe, các em có thể ngần ngại bày tỏ suy nghĩ của mình.

“An toàn ở đây cả về thể chất, cả về tinh thần, không phải lo ngại về chuyện mình có được nói hay không được nói”, bà Hoà nhấn mạnh.

Sự an toàn cũng giúp học sinh gần gũi hơn với thầy cô, biết hỗ trợ nhau trong học tập và có thể tâm sự với những người mình tin tưởng khi gặp vấn đề trong cuộc sống.

Vì vậy, theo bà, xây dựng trường học hạnh phúc không chỉ dừng lại ở điều kiện học tập hay những hoạt động trong nhà trường, mà còn cần tạo dựng môi trường để mỗi học sinh cảm thấy được tôn trọng, có thể lên tiếng và được hỗ trợ khi cần thiết.

Trước sự phát triển của chuyển đổi số và mạng xã hội, bà Hoà cho rằng cuộc thi cần được duy trì hằng năm, đồng thời mở rộng hình thức thể hiện để phù hợp với nhiều nhóm trẻ em. Bên cạnh viết, các em có thể chia sẻ suy nghĩ thông qua tranh vẽ hoặc những hình thức sáng tạo khác.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là tạo cơ hội để trẻ bày tỏ mà còn phải bảo đảm những ý kiến ấy được tiếp nhận nghiêm túc.

Theo bà Hoà, các thông điệp, tâm tư và nguyện vọng của học sinh cần được chuyển đến cơ quan chức năng để nghiên cứu, xem xét và có hướng giải quyết phù hợp.

“Đây phải coi như là một dữ liệu rất quan trọng nói về tâm tư, nguyện vọng của trẻ về một đề tài rất có ý nghĩa, giá trị như trường học hạnh phúc”, bà Hoà chia sẻ, đồng thời cũng lưu ý rằng việc lắng nghe cần đi cùng phản hồi. Không phải mọi đề xuất của trẻ đều có thể thực hiện ngay, nhưng những mong muốn ấy cần được cân nhắc, nghiên cứu và từng bước tìm hướng giải quyết. Khi được phản hồi, trẻ sẽ thấy ý kiến của mình thực sự có giá trị và được tôn trọng.

Bên cạnh đó, xây dựng trường học hạnh phúc không thể chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà cần có sự tham gia của gia đình và các bên liên quan.

Từ những giá trị này, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam kỳ vọng cuộc thi tiếp tục được tổ chức thường niên, thu hút thêm học sinh ở nhiều vùng miền tham gia. Qua đó, tiếng nói của trẻ không chỉ được thể hiện trên những trang viết mà còn trở thành cơ sở để người lớn hiểu hơn, lắng nghe và cải thiện môi trường học tập theo hướng an toàn, tôn trọng và hạnh phúc hơn.