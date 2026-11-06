Điều chỉnh điểm cộng IELTS: Thí sinh tính lại phương án xét tuyển

Tân sinh viên thực hiện thủ tục nhập học tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Ảnh: Trường ĐH Kinh tế

Những lợi thế từ chứng chỉ IELTS

Mùa tuyển sinh năm 2026, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, IELTS 6.0 được quy đổi thành 9,5 điểm môn tiếng Anh, từ 6.5 trở lên được tính 10 điểm. Trong khi đó, Trường Đại học Ngoại thương yêu cầu IELTS tối thiểu 6.5 đối với phương thức xét tuyển kết hợp. Tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL iBT được sử dụng để quy đổi điểm môn tiếng Anh trong phương thức xét tuyển kết hợp. Theo đó, các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học yêu cầu IELTS từ 6.5; các ngành còn lại từ 5.5. Điểm chứng chỉ sau quy đổi được cộng trực tiếp với điểm của hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, mỗi năm, hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng. Với những ngành có điểm chuẩn cao, chỉ một vài điểm chênh lệch cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển, tạo lợi thế đáng kể cho những thí sinh có chứng chỉ IELTS. Vì vậy, theo các nhà chuyên môn, cách tính điểm cộng đối với chứng chỉ ngoại ngữ cần được xem xét lại.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cho rằng, việc điều chỉnh cách sử dụng chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh là cần thiết. Những chính sách đã được áp dụng cần được nhìn nhận lại và có sự điều chỉnh phù hợp.

“Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với các trường đại học trong việc công khai phương thức xét tuyển, cách quy đổi điểm và điều kiện sử dụng chứng chỉ. Khi thông tin được công bố rõ ràng, thí sinh sẽ có cơ sở so sánh, lựa chọn trường và chủ động chuẩn bị, thay vì phải điều chỉnh kế hoạch theo những thông tin chưa chính thức”, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thoa nói.

Sẽ có nhiều thay đổi

IELTS có giá trị trong đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh, nhưng khi chứng chỉ này trở thành lợi thế trong tuyển sinh, việc học ngoại ngữ cũng dễ bị chi phối bởi mục tiêu đạt điểm cao. Theo TS Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng Bộ môn Thực hành tiếng, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, việc quá tập trung luyện thi IELTS có thể khiến học sinh dành ít thời gian hơn cho các hoạt động học tập, giao lưu và trải nghiệm khác. Nếu chỉ học để thi, người học có thể chưa phát huy hết khả năng sử dụng ngoại ngữ.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, tinh thần đề xuất của Bộ là không cộng điểm thưởng thêm đối với lợi thế đã được ghi nhận thông qua việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Chẳng hạn, nếu điểm IELTS được quy đổi để thay thế điểm môn tiếng Anh thì không cộng thêm điểm thưởng cho chính chứng chỉ đó. Với thay đổi này, việc dạy và học ngoại ngữ vẫn được duy trì có chất lượng trong các trường học, thay vì chỉ hướng đến việc đạt chứng chỉ để có thêm điểm xét tuyển.

Đề xuất trên áp dụng từ năm 2027 và hiện vẫn trong quá trình xây dựng. Theo các trường đại học, việc thay đổi cách tính điểm cũng đòi hỏi thời gian nghiên cứu và điều chỉnh đề án tuyển sinh. PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cho biết, trường mong muốn Bộ GD&ĐT đưa ra lộ trình phù hợp. Hiện trường chưa xác định phương án tối ưu và sẽ xem xét theo quy định của Bộ, trên cơ sở trao đổi, thống nhất giữa các đơn vị thành viên Đại học Huế.

Trong thời gian chờ quy định chính thức, học sinh cần tiếp tục theo dõi thông tin từ Bộ GD&ĐT và các trường đại học. Những học sinh đang học IELTS vẫn nên duy trì mục tiêu nâng cao ngoại ngữ, đồng thời chuẩn bị các phương án xét tuyển khác, thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào điểm cộng chứng chỉ.