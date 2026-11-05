Kiểm tra an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại phường Bạch Mai

Đoàn đã trực tiếp thị sát tại Trường Mầm non Bách Khoa, Trường Tiểu học Lê Văn Tám và làm việc với UBND phường Bạch Mai cùng đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Dù chính quyền cơ sở và các trường đã chủ động xây dựng phương án, ứng dụng hệ thống quản lý số, nhưng qua kiểm tra thực tế vẫn bộc lộ một số tồn tại trong khâu xét duyệt hồ sơ, cơ sở vật chất bếp ăn, kiểm soát hạn sử dụng nguyên liệu thực phẩm.

Kiểm tra truy xuất nguồn gốc, hạn sử dụng của thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo với đoàn công tác, UBND phường Bạch Mai cho biết, toàn phường hiện có 10 trường học công lập (3 trường mầm non với 2.863 suất tự nấu, 4 trường tiểu học với 6.088 suất thuê nấu tại trường, 3 trường THCS với 1.340 suất ăn sẵn) cùng 28 nhóm trẻ tư thục với 1.327 suất ăn. Phường đã ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND và Phương án số 03/PA-UBND, thành lập hội đồng chấm chọn từ 144 hồ sơ đăng ký để phê duyệt 5 đơn vị cung ứng dịch vụ nấu ăn, suất ăn sẵn, thực phẩm và nước uống.

Tại các điểm trường như Mầm non Bách Khoa và Tiểu học Lê Văn Tám, các đơn vị đã tích cực số hóa quản lý qua hệ thống HanoiCheck: Tạo tài khoản lớp, học sinh, điểm danh, tải ảnh thực phẩm đầu vào và lưu trữ dữ liệu lô hàng phục vụ phụ huynh theo dõi. Điển hình tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 72/72 lô thực phẩm xuất kho từ đơn vị cung ứng Hương Việt Sinh trong ngày có đầy đủ thông tin, hình ảnh đối soát.

Tuy nhiên, đi sâu vào thực tế hồ sơ và hiện trường, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại về hồ sơ pháp lý. Việc lựa chọn 19 cơ sở để đi kiểm tra thực tế trong số 66 hồ sơ được chấm điểm cũng chưa thể hiện rõ ngưỡng điểm, thứ tự ưu tiên.

Tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, cơ sở vật chất phục vụ bán trú còn hạn chế. Khu vực chế biến rộng khoảng 60m², nhưng phải phục vụ chừng 1.450 suất ăn mỗi ngày. Khu sơ chế bố trí chung với khu nấu nướng, kho bảo quản thực phẩm bị nóng và chịu ánh nắng chiếu trực tiếp…

Một trong những vấn đề được đoàn kiểm tra chú ý là việc cập nhật và quản lý luồng dữ liệu trên nền tảng HanoiCheck. Hiện, toàn phường chỉ có một số cơ sở giáo dục phát sinh đơn hàng trên hệ thống, vẫn còn nhiều cơ sở chưa có cấu hình phân công nhà cung ứng. Tình trạng lập đơn hàng muộn, sát giờ ăn hoặc tạo bù sau thời điểm giao diễn ra khá phổ biến.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND phường Bạch Mai. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận những nỗ lực ban đầu của UBND phường Bạch Mai và các nhà trường trong việc triển khai công tác tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2026-2027.

Tuy nhiên, việc đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp và giám sát tổ chức bữa ăn còn một số tồn tại, hạn chế, Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND phường Bạch Mai chịu trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra việc khắc phục: Tổ chức rà soát điều kiện thực tế của từng trường để đánh giá sự phù hợp của mô hình bán trú, trước hết là điều kiện bếp ăn và quy mô phục vụ tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám; Rà soát các hồ sơ đã trả lại, xác định rõ lý do và căn cứ theo từng hồ sơ, nhất là các trường hợp cung cấp mặt hàng chuyên biệt; Chủ trì xác minh ngay các đơn hàng có dữ liệu hạn sử dụng trước ngày giao. Đối chiếu hồ sơ lô hàng, chứng từ nhập, xuất kho và phiếu giao nhận đối với một số đơn hàng; Chỉ đạo chấn chỉnh việc vận hành HanoiCheck.

Hiệu trưởng/người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức đặt đơn trước khi giao, kiểm tra và xác nhận thực nhận trong ngày, chấn chỉnh việc lập đơn sau khi đã giao hàng. Cơ sở cung cấp xác nhận đơn, cập nhật trạng thái giao hàng đúng thời điểm và bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin nguồn cung, ngày sản xuất, hạn sử dụng, ảnh thực tế của lô hàng và các hồ sơ còn thiếu.

Đoàn kiểm tra lưu ý: Hiệu trưởng, chủ cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác tổ chức, quản lý, giám sát chất lượng và an toàn thực phẩm (ATTP) bữa ăn tại cơ sở, khắc phục tồn tại về xây dựng phê duyệt thực đơn, định lượng, cân đối dinh dưỡng, kiểm soát nguyên liệu, gia vị và giao nhận thực phẩm; thực hiện đúng quy trình đặt hàng, xác nhận, đối soát trên HanoiCheck; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của nhà cung cấp. Phải xây dựng thực đơn bảo đảm dinh dưỡng, cân bằng khẩu phần theo Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ của UBND thành phố. Trường Tiểu học Lê Văn Tám cần khắc phục điều kiện khu sơ chế, chế biến và kho bảo quản, hoàn thiện thực đơn mẫu và rà soát cân đối khẩu phần.

Đại diện đoàn kiểm tra lưu ý: Hiệu trưởng, chủ cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác tổ chức, quản lý, giám sát chất lượng và an toàn thực phẩm (ATTP) bữa ăn tại cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Các đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm về năng lực cung ứng, chất lượng, ATTP và nguồn gốc thực phẩm cung cấp cho học sinh. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, điều kiện ATTP; cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin truy xuất nguồn gốc, định lượng và giao nhận trên HanoiCheck; khắc phục các tồn tại, thực hiện đúng cam kết và nghĩa vụ theo hợp đồng. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn 02/HD-BCĐ trong đảm bảo ATTP và cơ sở cung cấp dịch vụ nấu ăn phải được cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND phường Bạch Mai chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tồn tại; có báo cáo giải trình, khắc phục các nội dung yêu cầu, gửi về Đoàn kiểm tra số 01 (Sở Y tế) trước ngày 10-11-2026 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.