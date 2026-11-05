Trường học vẫn thiếu nhân sự y tế, thư viện

Đoàn khảo sát thực hiện ở hai cơ sở giáo dục là Trường Tiểu học Vĩnh Hội và Trường THCS Quang Trung. Nội dung khảo sát tập trung vào 4 nhóm chuyên đề, gồm tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn nhà trường, căng tin và chất lượng bữa ăn bán trú, tiêu chuẩn cơ sở vật chất và chất lượng nhà vệ sinh trường học, công tác y tế trường học và chương trình sức khỏe học đường.

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Hội, theo ông Trần Thiện Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, trường có 100% học sinh học 2 buổi/ngày. Năm học 2026-2027, nhà trường thực hiện nhận suất ăn công nghiệp với số lượng 632 học sinh bán trú, phân công đội ngũ gồm 25 giáo viên và 11 nhân viên làm công tác bảo mẫu phục vụ bán trú.Việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; công khai thực đơn và mức thu tiền ăn. Thực đơn bán trú được nhà trường công khai, giáo viên thông tin đầy đủ đến cha mẹ học sinh về thực đơn trong tuần...

Ông Trần Thiện Thanh, cho biết thêm, khó khăn của nhà trường hiện nay là còn thiếu nhân sự phụ trách các mảng ở điểm chính, phân hiệu như y tế, thư viện... Nguyên nhân do một số vị trí tuyển dụng còn gặp khó khăn do yêu cầu về trình độ cao đẳng đối với nhân viên y tế nên trường không có nhân sự chuyên trách...

Tại Trường THCS Quang Trung, theo báo cáo của nhà trường, có 20/20 tổng số lớp, 782/782 học sinh, đạt tỷ lệ 100% học 2 buổi/ngày. Các phòng học phục vụ dạy học 2 buổi/ngày đều kiên cố, thoáng mát.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, Trường THCS Quang Trung có 340/782 học sinh tham gia bữa ăn bán trú theo hình thức hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn có sẵn. Đối với nhà vệ sinh trường học, nhà trường ký hợp đồng với nhân viên tạp vụ thực hiện dọn dẹp thường xuyên trong ngày; học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Khu vực chậu rửa luôn được trang bị đầy đủ nước sạch và xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn...

Đoàn khảo sát tại Trường Tiểu học Vĩnh Hội- phường Vĩnh Hội. Ảnh: Đặng Trinh

Báo cáo với đoàn khảo sát, ông Lê Ngọc Hân, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội, cho biết, sau sắp xếp các mạng lưới trường lớp, hiện phường có 6 trường mầm non, 3 trường tiểu học; 2 trường THCS, chưa có trường THPT, chưa có phòng học mới đưa vào sử dụng trong kỳ. Theo ông Hân, khó khăn hiện nay là trường tiểu học, THCS trên địa bàn phường có diện tích nhỏ nên chưa bố trí được các phòng bộ môn, sân chơi... do vậy chưa được đánh giá công nhận đạt chuẩn quốc gia. Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hội, nhận định việc đưa các đơn vị cung cấp thực phẩm vào trường đòi hỏi sự quản lý cực kỳ chặt chẽ. Lãnh đạo địa phương rất thấu hiểu áp lực của các hiệu trưởng, bởi với số lượng lớn học sinh bán trú nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào thì hậu quả cũng rất lớn. Ngoài phát động các phong trào thiết thực tạo điểm nhấn về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm tại từng khu vực, cần đẩy mạnh sự tham gia, đồng hành của phụ huynh học sinh trong việc trực tiếp giám sát các nguồn cung cấp thực phẩm, qua đó tạo sự minh bạch, an tâm tuyệt đối cho cả nhà trường, phụ huynh và xã hội.

Đoàn khảo sát tại 2 trường thuộc phường Vĩnh Hội. Ảnh: Đặng Trinh

Phát biểu tại buổi khảo sát, PGS.TS Phan Thanh Bình, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, nguyên Giám đốc ĐHQG TPHCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Trưởng đoàn khảo sát, đánh giá cao việc lãnh đạo địa phương và đoàn công tác đã lắng nghe, thảo luận kỹ lưỡng qua 4 nhóm nội dung chính. Theo PGS.TS Phan Thanh Bình, tinh thần của đoàn khi về cơ sở là phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cùng nhà trường chứ không mang tính chất thanh kiểm tra gây áp lực. Ông đánh giá, việc tổ chức học 2 buổi/ngày là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, việc triển khai cần tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh sao cho thực sự hiệu quả, phù hợp với năng lực, cơ sở vật chất của từng trường và điều kiện thực tế của từng nhóm học sinh.

Nội dung khảo sát tập trung vào 4 nhóm chuyên đề. Ảnh: Đặng Trinh

Theo PGS.TS Phan Thanh Bình, phụ huynh là một thành phần không thể tách rời trong hệ thống giáo dục. Việc để phụ huynh tham gia giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú là giải pháp cần thiết. Dù vậy, việc đưa phụ huynh đi giám sát thực tế tại nơi chế biến, cung cấp thực phẩm là công việc không dễ dàng, nhưng nhà trường và địa phương cần phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo tính minh bạch và an toàn tuyệt đối cho học sinh. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định chung của Nhà nước và địa phương đôi khi vượt quá khả năng cơ sở vật chất hiện có của một số trường, đòi hỏi phải có lộ trình tháo gỡ từng bước.

Phó trưởng đoàn khảo sát cho hay toàn bộ những vướng mắc thực tế từ nhân sự y tế, cơ sở vật chất bếp ăn đến việc cân đối chương trình dạy học đều được Đoàn công tác ghi nhận đầy đủ. Đoàn sẽ tổng hợp các đề xuất, kiến nghị này để báo cáo cấp có thẩm quyền, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ mang tính chính sách song song với việc nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh...