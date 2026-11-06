Hội Khuyến học tỉnh kiểm tra công tác khuyến học, khuyến tài tại xã Tú Lệ

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn đã kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của Hội Khuyến học xã và các chi hội; kết quả tham mưu, phối hợp triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; việc xây dựng, đánh giá các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập”. Đoàn cũng xem xét công tác xây dựng, phát triển Quỹ Khuyến học, vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích trong học tập và giảng dạy.

Hội khuyến học xã đã báo cáo với đoàn về công tác khuyến học, khuyến tài, theo đó: Hội Khuyến học xã Tú Lệ có 1.506 hội viên, trong đó 13 chi hội khuyến học thôn với 1.356 hội viên. Công tác khuyến học được gắn với vận động học sinh đến trường, duy trì sĩ số; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và trẻ 11 tuổi vào lớp 6 đạt 100%. Toàn xã có 2 trường đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, 120 cán bộ, giáo viên đạt mô hình “Công dân học tập”, 5 dòng họ học tập. Đặc biệt, xã được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã mức độ 1.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã trao đổi, đánh giá kết quả triển khai các mô hình học tập, công tác vận động nguồn lực, phát triển Quỹ Khuyến học; đồng thời ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của các chi hội và nhà trường.

Phát biểu kết luận kiểm tra, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đề nghị xã Tú Lệ tiếp tục rà soát, kế thừa kết quả của các địa phương trước sáp nhập, duy trì và nhân rộng các mô hình học tập; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia mô hình “Công dân học tập”. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng mô hình “Khuyến học xanh” trước mắt tại các trường học và trạm y tế; quan tâm xây dựng Quỹ Khuyến học cấp xã, vận động các chi hội gây quỹ và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ.

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.