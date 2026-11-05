Báo GD&TĐ mang niềm vui đến trường, thêm hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Đại diện Báo GD&TĐ, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ trao xe đạp cho học sinh tại xã Toàn Lưu.

Chiều 5/11, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với UBND xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, đại diện Báo GD&TĐ cũng trao hơn 41 triệu đồng hỗ trợ gia đình một trẻ nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.

Các đại biểu dự lễ trao quà tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh).

Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Toàn Lưu; ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện ban giám hiệu các trường học trên địa bàn cùng các nhà tài trợ và cán bộ, phóng viên Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại chương trình, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ đã trao tặng 20 xe đạp, tổng trị giá 28 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã.

Đại diện Báo GD&TĐ, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ trao xe đạp cho học sinh tại xã Toàn Lưu.

Số xe đạp được Văn phòng vận động từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Món quà đáp ứng nhu cầu đi lại thiết thực, giúp học sinh giảm bớt khó khăn trên đường đến lớp, nhất là những em có gia đình chưa đủ điều kiện trang bị phương tiện.

Những chiếc xe đạp do các nhà hảo tâm hỗ trợ thông qua kết nối của Báo GD&TĐ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuận lợi hơn khi đến trường.

Đón nhận chiếc xe đạp mới cho con gái, chị Hồ Thị Sen (sinh năm 1979, thôn Xuân Sơn) không giấu được xúc động. Là mẹ đơn thân, thuộc hộ nghèo, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động, chị Sen gặp nhiều khó khăn trong việc chăm lo cho con gái Hồ Thị Huyền Chi, học sinh lớp 8. Việc có một chiếc xe đạp để con thuận tiện đến trường là mong mỏi chị đã ấp ủ từ lâu.

“Quà đến đúng dịp năm học mới vừa bắt đầu nên hai mẹ con tôi vui lắm. Từ nay, việc đi học của cháu thuận lợi hơn. Mẹ con tôi cảm ơn Báo GD&TĐ và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ”, chị Sen chia sẻ.

Mẹ con chị Hồ Thị Sen (thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu) vui mừng nhận chiếc xe đạp mới từ chương trình.

Với gia đình chị Sen, chiếc xe đạp không chỉ giúp con gái thuận tiện hơn trong việc đến trường mà còn góp phần giảm bớt một khoản lo toan trong cuộc sống. Sự hỗ trợ tuy không lớn về vật chất nhưng thiết thực, xuất phát từ nhu cầu cụ thể của học sinh và gia đình.

Cùng với hoạt động trao xe đạp, chiều cùng ngày, đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ đã đến thăm và trao 41.810.000 đồng cho gia đình bé Nguyễn Trọng Gia Lâm (10 tháng tuổi), trú tại thôn Trung Nam, xã Toàn Lưu.

Bé Gia Lâm mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh, xơ gan, cần nguồn kinh phí lớn để thực hiện ghép gan. Quá trình điều trị kéo dài cùng chi phí y tế cao đang đặt gia đình trước nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ đã kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ.

Báo GD&TĐ trao số tiền hơn 41 triệu đồng của các bạn đọc và các nhà hảo tâm đến gia đình cháu Nguyễn Trọng Gia Lâm (10 tháng tuổi), trú tại thôn Trung Nam, xã Toàn Lưu.

Số tiền 41.810.000 đồng được trao trực tiếp cho gia đình, góp phần trang trải chi phí điều trị cho bé tại bệnh viện ở Hà Nội. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình có thêm điều kiện tiếp tục hành trình chăm sóc, điều trị cho con.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ cho biết, dưới sự chỉ đạo của Ban Biên tập Báo GD&TĐ, những năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Văn phòng luôn quan tâm triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến học sinh và những hoàn cảnh khó khăn.

“Các chương trình đều xuất phát từ những nhu cầu thực tế, góp phần giúp học sinh có thêm điều kiện học tập, đồng thời chia sẻ khó khăn với những gia đình còn nhiều thiếu thốn. Qua đó, Văn phòng mong muốn phát huy trách nhiệm xã hội của người làm báo, không chỉ phản ánh đời sống mà còn chủ động kết nối, sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng”, ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung bộ chia sẻ tại buổi trao quà.

Thay mặt địa phương, đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Toàn Lưu đã bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của Báo GD&TĐ và các nhà hảo tâm dành cho học sinh, người dân trên địa bàn. Đây là sự động viên thiết thực, góp phần cùng địa phương chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, nhất là những học sinh có nguy cơ gặp trở ngại trong học tập và các gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo.