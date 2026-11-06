Từ mê 'Thế giới động vật' đến thủ khoa Sư phạm Sinh học

Trong bốn năm đại học, Phạm Thị Diễm vừa học chuyên ngành Sư phạm Sinh học, vừa tham gia nghiên cứu về nấm, thử sức tại kỳ thi “Olympic Sinh học Sinh viên Việt Nam” và các cuộc thi khởi nghiệp. Cô cũng có thêm trải nghiệm từ khóa tập huấn bảo tồn thú linh trưởng và chương trình trao đổi sinh viên tại Thái Lan.

“Những trải nghiệm ấy không chỉ mang về cho mình các giải thưởng và chứng nhận đáng nhớ, mà quan trọng hơn là rèn tư duy, kỹ năng mềm để hỗ trợ việc học chính khóa. Dấu ấn khép lại bốn năm sinh viên khiến mình tự hào nhất là đoạt danh hiệu Thủ khoa ngành Sư phạm Sinh học”, Diễm chia sẻ.

Phạm Thị Diễm cùng bố mẹ trong ngày tốt nghiệp, nhận danh hiệu Thủ khoa ngành Sư phạm Sinh học, trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).

Từ yêu thích Sinh học đến làm nghiên cứu

Hồi nhỏ, Diễm có thể ngồi hàng giờ xem các chương trình khám phá thiên nhiên như “Thế giới động vật”, “10 vạn câu hỏi vì sao?”. Những điều được xem khơi gợi ở cô niềm yêu thích Sinh học. “Sau mỗi lần xem được điều gì thú vị, mình lại tập hợp các em nhỏ trong xóm để kể lại. Mình cũng thích đóng vai làm cô giáo để giảng các bài toán, tiếng Việt cho em trai và các bạn nhỏ khác”, cô nhớ lại.

Từ đội tuyển học sinh giỏi Sinh học ở THCS, Diễm thi đỗ lớp chuyên Sinh tại Quảng Nam. Cô chọn ngành Sư phạm Sinh học để vừa học sâu về chuyên môn, vừa biết cách truyền đạt kiến thức dễ hiểu hơn.

Ở đại học, Diễm tham gia nghiên cứu về nấm, thực hiện ba đề tài nghiên cứu khoa học và một khóa luận tốt nghiệp. Cô tâm đắc nhất với đề tài chế biến trà túi lọc từ nấm linh chi cổ cò, thu hái tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai).

Đề tài nhận tài trợ nghiên cứu từ Hội Động vật học Frankfurt tại Việt Nam. Từ kết quả này, Diễm cùng nhóm phát triển sản phẩm trà túi lọc hoa nấm, giành giải Nhì tại “Festival Khoa học Công nghệ ứng dụng DUE 2025”.

Diễm giành giải Nhì tại “Festival Khoa học Công nghệ ứng dụng DUE 2025”.

Quá trình nghiên cứu cũng có lúc chậm tiến độ vì Diễm chưa phân bổ thời gian hợp lý. Gần hạn nộp khóa luận, cô chịu thêm áp lực khi kết quả thí nghiệm nhiều lần không như kỳ vọng.

“Mình kiên trì hoàn thành từng phép thử và ghi nhận số liệu một cách trung thực. Dù kết quả khác với giả thuyết ban đầu, đó vẫn là những dữ liệu có giá trị, phản ánh đúng quá trình mình đã tìm tòi, nghiên cứu”, Diễm chia sẻ.

Với sự hướng dẫn của giảng viên và hỗ trợ từ anh chị đi trước, Diễm từng bước giải quyết những vướng mắc. Cô tiếp tục các thí nghiệm, hoàn thành và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Học thêm từ những chuyến đi

Diễm từng tham gia khóa tập huấn bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam năm 2024 và chương trình trao đổi sinh viên tại ĐH Sakon Nakhon Rajabhat, Thái Lan. Cả hai chương trình đều diễn ra gần kỳ thi học kỳ, khiến cô phải cân nhắc trước khi đăng ký.

Sau khi trúng tuyển, Diễm chủ động sắp xếp thời gian để vừa tham gia, vừa bảo đảm việc học. Những chuyến đi giúp cô có thêm trải nghiệm thực địa, học hỏi trong môi trường mới và rèn kỹ năng hỗ trợ việc học trên lớp.

Tốt nghiệp, Diễm tiếp tục học cao học ngành Sinh học tại trường để củng cố chuyên môn và nâng cao năng lực nghiên cứu. Cô đồng thời làm chủ nhiệm CLB Sinh viên bảo tồn thiên nhiên.

“Sau khi tốt nghiệp, mình chưa muốn vội giới hạn bản thân vào một con đường duy nhất. Qua những trải nghiệm ở đại học, mình nhận ra, mình mong muốn được tiếp tục học hỏi, đồng thời tìm cách đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng, dù thông qua giảng dạy, nghiên cứu, hay các hoạt động giáo dục và truyền thông khoa học”, Diễm chia sẻ.

Ảnh: NVCC