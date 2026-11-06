Nở rộ đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh tại các trường đại học

Hàng chục trường cùng đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh là một trong những ngành có nhiều cơ sở đào tạo văn bằng 2, với khoảng 35 cơ sở giáo dục đại học ở miền Bắc đang triển khai chương trình này dưới nhiều hình thức.

Trong đó, chỉ rất ít trường đào tạo theo hình thức chính quy, chẳng hạn Trường Đại học Hà Nội hay Đại học Kinh tế Quốc dân. Mỗi năm, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh hai đợt với tổng chỉ tiêu hơn 300 người. Phương thức đào tạo chủ yếu là trực tiếp, thời lượng học trực tuyến tối đa 30%.

Đầu vào được xét dựa trên điểm trung bình chung tích lũy của văn bằng đại học thứ nhất hoặc bậc học cao hơn. Chương trình có khối lượng khoảng 131 tín chỉ, tương tự chương trình chính quy ngành Ngôn ngữ Anh. Người học được xem xét công nhận và miễn các học phần tương ứng đã hoàn thành ở văn bằng thứ nhất. Đầu ra phải đáp ứng chuẩn của chương trình chính quy, bao gồm chuẩn ngoại ngữ.

Đại học Kinh tế Quốc dân bắt đầu tuyển sinh văn bằng 2 chính quy ngành Ngôn ngữ Anh từ năm 2018. Người học theo chương trình tương tự chương trình dành cho sinh viên văn bằng thứ nhất, với số tín chỉ khoảng 145. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ yêu cầu IELTS từ 6.5 hoặc chứng chỉ tương đương trở lên.

Trong khi đó, đào tạo từ xa là hình thức được nhiều trường ở phía Bắc triển khai, như Trường Đại học Công đoàn, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Thành Đô... Tại Trường Đại học Công đoàn, chương trình văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh có thời gian đào tạo khoảng 2 năm, không thi đầu vào mà chỉ xét tuyển.

Tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, chương trình văn bằng 2 hệ đào tạo từ xa được giới thiệu có thời gian học từ 1,5 năm, tùy thuộc vào văn bằng người học đã có. Trường cũng áp dụng phương thức xét tuyển hồ sơ, không phải thi đầu vào.

Ngoài ra, một số trường ở phía Bắc đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh theo hình thức vừa làm vừa học, như Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thủy lợi…

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NEU - Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường Đại học Ngoại ngữ tuyển sinh người đã có bằng đại học, xét điểm trung bình toàn khóa của văn bằng thứ nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Thời gian đào tạo tối đa 3 năm, với khoảng 130 tín chỉ. Hình thức học chủ yếu trực tiếp, trong đó các học phần trực tuyến không vượt quá 30%.

Một số trường triển khai cả hai hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học, như Trường Đại học Mở Hà Nội. Trong đó, chương trình vừa làm vừa học kết hợp học trực tiếp và trực tuyến, còn đào tạo từ xa chủ yếu thông qua hệ thống học tập trực tuyến.

Tại phía Nam, các cơ sở đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh tập trung chủ yếu ở TPHCM. Một số trường tiêu biểu gồm Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Mở TPHCM, Đại học Ngân hàng TPHCM, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Hoa Sen, Đại học Công nghệ TPHCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Văn Lang…

Ngoài ra, các trường như Đại học Cần Thơ, Đại học An Giang, Đại học Đồng Tháp, Đại học Trà Vinh và Đại học Cửu Long cũng tham gia đào tạo ngành này.

Lễ trao bằng tốt nghiệp tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Ảnh: Hub.edu.vn

Các trường triển khai nhiều phương thức đào tạo, từ chính quy đến từ xa, vừa làm vừa học, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học, từ người có điều kiện học tập trung đến người đang đi làm, cần chương trình linh hoạt về thời gian.

Quy mô tuyển sinh văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh giữa các trường có sự chênh lệch đáng kể. Một số trường chỉ tuyển vài chục chỉ tiêu như Đại học Văn Lang, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Thủ Dầu Một; trong khi trường khác tuyển hàng trăm người. Chẳng hạn, Trường Đại học Bình Dương tuyển 100 chỉ tiêu trong đợt 3 năm 2026.

Số lượng người học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh tăng mạnh

Theo dữ liệu của Bộ GD-ĐT, hiện số người học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh cả chính quy và vừa làm vừa học tăng từ 10.613 người năm 2023 lên 17.113 người năm 2025, tăng 61,2%.

Đào tạo từ xa cũng tăng mạnh, từ 32.489 lên 52.129 người, tương đương 60,5%. Số cơ sở có người học từ xa tăng từ 20 lên 39.

Năm 2026, các trường đăng ký 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng thứ hai chính quy và 6.534 chỉ tiêu vừa làm vừa học.

Trước tốc độ tăng quy mô, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân giao Vụ Giáo dục Đại học kiểm tra chuyên đề đào tạo văn bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa. Bộ sẽ lựa chọn một số cơ sở để kiểm tra điểm, sau đó triển khai kiểm tra trên phạm vi cả nước, phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).

Thứ trưởng cũng yêu cầu sớm ban hành chuẩn chương trình đào tạo khối ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài. Chuẩn đầu ra văn bằng thứ hai phải tương đương chương trình chính quy.

Đáng chú ý, người học ngành Ngôn ngữ Anh chỉ được cấp bằng cử nhân khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ ngoại ngữ bậc 5, tương đương C1.

Bộ GD-ĐT đồng thời xây dựng thông tư về chuẩn nền tảng đào tạo từ xa nhằm tăng cường quản lý và bảo đảm chất lượng đào tạo.

Lê Huyền