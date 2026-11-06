Gỡ khó cho chợ Tà Rụt

Chợ bề thế vẫn vắng khách

Công trình chợ trung tâm xã Tà Rụt được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách với kinh phí khoảng 5,5 tỉ đồng. Được khởi công và hoàn thành giai đoạn 2022-2024, chợ có quy mô khá hoàn chỉnh với nhà chợ chính một tầng rộng 554m², hệ thống sân bê tông, đường nội bộ, nhà vệ sinh cùng hạ tầng điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và khu thu gom rác thải. Việc hoàn thành công trình đem lại niềm hy vọng lớn về một điểm giao thương tập trung, giúp bà con vùng cao dễ dàng trao đổi hàng hóa, tiêu thụ nông sản và mua sắm vật dụng thiết yếu.

Tháng 3/2024, UBND huyện Đakrông cũ thành lập Ban Quản lý chợ Tà Rụt, ban hành phương án bố trí lô quầy, sắp xếp ngành hàng và cho thuê mặt bằng. “Thời gian đầu mới khánh thành, chợ đón nhiều tiểu thương đăng ký kinh doanh, tạo không khí mua bán tương đối nhộn nhịp.

Tuy nhiên, do địa hình đồi núi, dân cư phân tán, bà con vẫn giữ thói quen mua bán tại các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ ven đường hoặc chờ các chuyến xe hàng lưu động chở nhu yếu phẩm đến tận nhà”, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Rụt Hồ Văn Nhiếp cho biết.

Bên trong chợ Tà Rụt đìu hiu, nhiều lô quầy bỏ trống - Ảnh: K.S

Thói quen mua bán cũ khiến lượng khách đến chợ ngày càng thưa thớt. Thu không đủ bù chi, nhiều tiểu thương đành đóng cửa rời chợ để chuyển sang bán hàng tại nhà, bán lưu động hoặc kinh doanh trên mạng xã hội. Đến nay, khu nhà chợ rộng lớn chỉ còn 8 hộ duy trì kinh doanh thường xuyên và 3 hộ bán theo phiên.

Hưởng ứng lời vận động của chính quyền xã, ngay sau khi chợ đi vào hoạt động, bà Lý Thị Quyên ở thôn Tà Rụt, xã Tà Rụt mang nông sản và hàng tạp hóa ra quầy đăng ký buôn bán. Nhưng ra chợ chưa đầy 10 ngày, bà lại ngậm ngùi dọn hàng về nhà vì cả ngày chẳng có mấy người ghé mua.

Bà Quyên cho biết: “Hằng ngày người đến chợ mua sắm rất ít. Tiểu thương chúng tôi rơi vào cảnh ế ẩm dài ngày. Không chịu nổi chi phí và công sức bỏ ra, tôi buộc phải đưa hàng về nhà bày bán như trước”.

Chợ Tà Rụt được xây dựng khang trang nhưng vắng bóng người bán và người mua - Ảnh: K.S

Thực tế này khiến ngôi chợ khang trang lâm vào cảnh đìu hiu, gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tà Rụt cũng đã có đánh giá, tìm ra nguyên nhân chính xuất phát từ thói quen tiêu dùng lâu đời của đồng bào thiểu số, khoảng cách di chuyển giữa các bản xa đến trung tâm chợ còn lớn và sự cạnh tranh trực tiếp từ các xe bán hàng lưu động.

Tích cực tìm hướng tháo gỡ

Nhìn nhận rõ những bất cập, chính quyền xã Tà Rụt xác định việc khôi phục và phát huy hiệu quả chợ trung tâm xã là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết.

Trong tháng 9 và tháng 10/2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tà Rụt chủ động triển khai đợt rà soát, khảo sát thực tế diện rộng. Lực lượng chức năng tiến hành lấy ý kiến 15 hộ đang kinh doanh dọc tuyến đường Hồ Chí Minh cùng 160 hộ dân thuộc 8 thôn trên địa bàn.

Tiểu thương xã Tà Rụt chọn cách bày bán hàng hóa tại nhà dọc tuyến đường qua địa bàn - Ảnh: K.S

Qua khảo sát, phần lớn bà con và tiểu thương đều mong muốn địa phương có một điểm chợ tập trung hoạt động hiệu quả. Dù vậy, nỗi lo lớn nhất của người bán vẫn là lượng khách mua hàng thiếu ổn định, khó duy trì nguồn thu nhập hằng ngày.

Đầu tháng 10/2026, UBND xã Tà Rụt phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ hiện trạng hạ tầng chợ. Trên cơ sở đánh giá thực tế, địa phương đang nghiên cứu phương án sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục xuống cấp hoặc chưa phù hợp như hệ thống điện, cấp thoát nước, khu vệ sinh và khu vực buôn bán ngoài trời. Việc phân chia lại ngành hàng, sắp xếp vị trí lô quầy cũng được tính toán lại nhằm tạo thuận lợi nhất cho cả người bán lẫn người mua.

Phó Chủ tịch UBND xã Tà Rụt Hồ Văn Nhiếp thông tin thêm: “Địa phương đang tích cực xây dựng các giải pháp hỗ trợ tiểu thương trong giai đoạn đầu quay lại chợ. Xã dự kiến tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với các hộ kinh doanh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và chi phí. Chính quyền xã cũng xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền về cơ chế hỗ trợ vận hành, miễn giảm một số khoản phí trong thời gian đầu nhằm thu hút tiểu thương”.

Tiểu thương xã Tà Rụt chọn cách bày bán hàng hóa tại nhà dọc tuyến đường qua địa bàn - Ảnh: K.S

Bên cạnh cải tạo hạ tầng, xã Tà Rụt đang đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi dần thói quen tiêu dùng của Nhân dân. Đồng thời, xã nghiên cứu mô hình kết hợp giữa kinh doanh thường xuyên và các phiên chợ vùng cao định kỳ. Các phiên chợ này sẽ tập trung giới thiệu, tiêu thụ nông sản đặc trưng, hàng thổ cẩm và sản vật địa phương, tạo không gian sinh hoạt văn hóa thu hút du khách cùng bà con các xã lân cận.

Việc từng bước đưa chợ trung tâm xã Tà Rụt hoạt động sôi nổi trở lại đòi hỏi sự kiên trì và linh hoạt. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận từ Nhân dân, kỳ vọng ngôi chợ vùng biên giới sẽ sớm nhộn nhịp, đáp ứng tốt nhu cầu giao thương và nâng cao đời sống cho đồng bào miền núi.