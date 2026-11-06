Sinh viên nhiều tỉnh, thành phố lựa chọn học tập tại Điện Biên

Sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non trình độ đại học trong giờ học Tin học.

Trong tổng số 43 sinh viên ngoài tỉnh có 39 sinh viên đến từ 13 tỉnh, thành phố và 4 sinh viên đến từ nước CHDCNDLào. Sinh viên đến từ nhiều vùng, miền khác nhau, trong đó chủ yếu là các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Toàn bộ sinh viên ngoài tỉnh theo học trình độ đại học, tập trung ở chuyên ngành giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non.

Sinh viên ngoài tỉnh theo học tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên tham gia hoạt động ngoại khóa.

Năm 2026, Phân hiệu tuyển sinh tổng số 525 sinh viên, trong đó 257 sinh viên trình độ đại học và 268 sinh viên trình độ cao đẳng. Sinh viên ngoài tỉnh và sinh viên Lào góp phần đa dạng thành phần người học, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi văn hóa giữa sinh viên các địa phương.

Việc thu hút sinh viên từ nhiều tỉnh, thành phố và nước bạn Lào góp phần mở rộng nguồn tuyển, tăng cường kết nối giáo dục giữa tỉnh Điện Biên với các địa phương, đồng thời khẳng định vai trò của Phân hiệu trong đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực Tây Bắc.