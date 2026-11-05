Lịch trình dày đặc của nữ sinh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tạ Ngọc Cát Tường thi đấu tại Nhật Bản. Ảnh: FBNT.

7h sáng, Tạ Ngọc Cát Tường có mặt tại trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) để bắt đầu ngày học như bạn bè cùng trang lứa. Đến 16h, nữ sinh lớp 7 tan trường, trở về nhà ăn vội bữa cơm rồi chuẩn bị đến trung tâm thể thao. Từ 17h đến 21h, em dành trọn 4 giờ cho những bài tập Aerobic.

Buổi tối của Cát Tường chỉ thực sự bắt đầu khi em trở về nhà. Sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nữ sinh mới ngồi vào bàn học bài và chuẩn bị bài cho ngày học tiếp theo. Việc học của nữ sinh nhỏ tuổi có thể kéo dài tới đêm muộn.

Nhịp sinh hoạt của Tường lặp lại 6 ngày mỗi tuần, từ năm lớp 6 đến nay. Với nữ sinh, một ngày gần như kín lịch từ sáng đến tối. Thời gian nghỉ ngơi không nhiều, nhưng em đã quen với cường độ này và xem tập luyện là một phần trong cuộc sống.

Theo đuổi Aerobic từ tiểu học

Cát Tường bắt đầu làm quen với Aerobic từ năm 6 tuổi, khi vừa vào lớp 1. Khi ấy, em theo chị gái đến một trung tâm để học môn thể thao này. Ban đầu, nữ sinh đơn giản cảm thấy vui vì được vận động và làm quen với nhiều bạn mới ngoài trường tiểu học.

Màn biểu diễn của Cát Tường tại giải Suzuki World Cup 2026. Ảnh: FBNT.

Đến năm lớp 2, Cát Tường tham gia giải Aerobic cấp thành phố và giành huy chương vàng nội dung nhóm 5 người. Thành tích đầu tiên khiến em bắt đầu yêu thích môn thể thao này, đồng thời có thêm động lực theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Chia sẻ về những thành tích đạt được khi mới 12 tuổi, Cát Tường cho rằng năng khiếu chỉ là một phần, yếu tố quan trọng hơn cả là sự kiên trì tập luyện. Những buổi tập kéo dài 4 giờ mỗi ngày, cùng lịch học chính khóa kín tuần, đòi hỏi em phải sắp xếp thời gian hợp lý và duy trì kỷ luật.

Vào những giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu quốc tế, cường độ tập luyện của Tường tăng lên đáng kể. Để tham dự Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tại Philippines vào tháng 8/2026, em đã có những ngày tập liên tục từ 7h đến 12h, nghỉ trưa đến 15h rồi tiếp tục tập đến 19h.

May mắn là đợt chuẩn bị này diễn ra trong kỳ nghỉ hè nên Cát Tường không phải dành thời gian giải quyết bài vở ở trường. Dù vậy, nữ sinh thừa nhận có những ngày em cảm thấy thực sự mệt mỏi, thậm chí từng nghĩ đến việc dừng lại. Nhờ sự động viên của gia đình và thầy cô, nữ sinh lại tiếp tục cố gắng.

Mỗi giải đấu là một bài học mới

Năm 2026, Tạ Ngọc Cát Tường liên tiếp giành thành tích cao tại các giải thể dục Aerobic quốc tế. Tháng 4, tại Suzuki World Cup 2026 ở Tokyo (Nhật Bản), em giành huy chương vàng nội dung đơn nữ và nhóm 3 người. Đến tháng 8, tại Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á ở Philippines, nữ sinh tiếp tục giành 2 huy chương vàng nội dung nhóm 3 người, nhóm 5 người và một huy chương bạc nội dung đơn nữ.

Mỗi chuyến thi đấu quốc tế đều mang đến cho Cát Tường những thử thách riêng. Tại Suzuki World Cup 2026 ở Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày làm quen với thảm thi đấu. Thời tiết Tokyo khi đó khá lạnh, trong khi em chưa kịp thích nghi với khí hậu. Cát Tường còn là vận động viên đầu tiên của đội tuyển Việt Nam bước vào tranh tài.

Chứng kiến các đối thủ lần lượt hoàn thành phần thi với những màn trình diễn tốt, nữ sinh không tránh khỏi hồi hộp và áp lực. Tuy nhiên, em tự nhủ phải cố gắng hết sức.

"Vì màu cờ sắc áo, em không thể lùi bước", Cát Tường chia sẻ.

Cát Tường theo đuổi Aerobic từ năm 6 tuổi. Ảnh: FBNT.

Khoảnh khắc đứng trên bục nhận huy chương vàng khiến nữ sinh lớp 7 hạnh phúc và tự hào. Với em, niềm vui lớn nhất không chỉ đến từ kết quả thi đấu mà còn là cảm giác chiến thắng chính mình.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về học trò, thầy Trần Minh Thành, Phó hiệu trưởng trường THCS Minh Đức, cho biết Cát Tường có vóc dáng nhỏ nhắn, chỉ cao 1,45 m, nặng 37 kg, nhưng ý chí và tinh thần tập luyện rất lớn. Em cũng được giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn nhận xét là học sinh hòa đồng, vui vẻ, thân thiện và có khiếu hài hước. Trên lớp, em vẫn giữ nét hồn nhiên, nhí nhảnh như nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Dù bận rộn với các giải đấu lớn nhỏ, nữ sinh vẫn biết phân bổ thời gian giữa học văn hóa và thể thao. Qua đó, kết quả học tập của Cát Tường vẫn được duy trì tốt. Trong năm lớp 6, em đạt danh hiệu học sinh giỏi và thường xuyên nhận được những đánh giá tốt từ giáo viên bộ môn, đặc biệt là môn Tiếng Anh và Mỹ thuật.

Việc thường xuyên tham gia các giải đấu trong và ngoài nước cũng khiến Cát Tường có những khoảng thời gian phải nghỉ học. Nhà trường vì thế chủ động sắp xếp để em vừa có thể thi đấu, vừa hoàn thành chương trình giáo dục.

Thầy Trần Minh Thành thông tin thêm trong năm học lớp 6, lịch thi đấu quốc tế của Cát Tường từng trùng với đợt kiểm tra học kỳ 2. Sau khi nhận được đơn xin phép của gia đình, nhà trường đồng ý để em tạm hoãn kiểm tra, tập trung cho giải đấu.

Khi nữ sinh trở về, giáo viên các bộ môn hỗ trợ ôn tập những nội dung đã bỏ lỡ. Nhà trường sau đó tổ chức kiểm tra học kỳ riêng để em hoàn thành các yêu cầu học tập.

Dù dành nhiều thời gian cho Aerobic, Cát Tường chưa xác định sẽ theo đuổi thể thao chuyên nghiệp lâu dài. Nữ sinh mong muốn tiếp tục học tốt các môn văn hóa và có thêm cơ hội tham gia những giải đấu đỉnh cao. Bên cạnh đó, em bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với hội họa và từng nghĩ đến việc trở thành họa sĩ.

Trước mắt, Cát Tường muốn dành thời gian khám phá bản thân để tìm ra công việc phù hợp nhất. Em cho rằng dù lựa chọn con đường nào, mỗi người cũng cần rèn luyện và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu bản thân đề ra.