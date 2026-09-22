Đưa pháp luật đến gần học sinh

Từ những điều luật đến tình huống học đường

Ngày 21/9, Công an xã Hoằng Hóa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh Trường THPT Lương Đắc Bằng và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hoằng Hóa. Đây là lần thứ hai trong tháng 9, Công an xã Hoằng Hóa phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh, trước đó, các em đã được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định về an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Tại Trường THPT Lương Đắc Bằng, cán bộ Công an xã trực tiếp trao đổi với học sinh về những quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông; các lỗi thường gặp ở lứa tuổi học sinh và nguy cơ mất an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Học sinh Trường THPT Lương Đắc Bằng trả lời câu hỏi về các quy định khi tham gia giao thông (Ảnh Tăng Thuý).

Điểm đáng chú ý là cách tuyên truyền được triển khai theo hướng tăng tương tác, thay vì chỉ nghe phổ biến một chiều, học sinh được đặt vào những tình huống cụ thể để cùng suy nghĩ, trao đổi và trả lời. Từ câu trả lời của các em, cán bộ Công an tiếp tục phân tích những hành vi dễ dẫn đến vi phạm, đồng thời hướng dẫn cách ứng xử phù hợp trước từng tình huống.

Cách làm này đưa những quy định pháp luật vốn có phần khô cứng đến gần hơn với đời sống học sinh. Một câu hỏi về giao thông có thể bắt đầu từ chiếc xe các em sử dụng hằng ngày; một tình huống về mâu thuẫn có thể xuất phát từ những va chạm rất nhỏ trong lớp học, trên sân trường hoặc trên không gian mạng. Khi pháp luật được đặt trong những hoàn cảnh gần gũi, học sinh có thêm cơ hội nhận diện hành vi, hiểu hậu quả và tự điều chỉnh cách ứng xử.

Chiều cùng ngày, hoạt động tuyên truyền được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hoằng Hóa. Tại khu vực nhà xe, lực lượng Công an xã Hoằng Hóa phối hợp với nhà trường kiểm tra các phương tiện học sinh sử dụng đến trường. Qua kiểm tra, một số phương tiện chưa bảo đảm đầy đủ quy định về gương chiếu hậu, biển số hoặc có dấu hiệu thay đổi so với thiết kế ban đầu. Cán bộ Công an đã nhắc nhở và hướng dẫn các em cách khắc phục.

Nội dung tuyên truyền pháp luật được sân khấu hoá, thông qua các tiểu phẩm là cách tiếp cận thực tế giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.

Từ khu vực nhà xe, hoạt động tuyên truyền tiếp tục được đưa vào từng lớp học. Lực lượng Công an kiểm tra cặp sách nhằm chủ động phòng ngừa việc học sinh mang vũ khí, vật nguy hiểm, chất cấm vào trường học. Sau phần kiểm tra thực tế, Phó Trưởng Công an xã Hoằng Hóa Đậu Việt Dũng trực tiếp trao đổi với học sinh về những quy định pháp luật gắn với đời sống học đường.

Nội dung được tập trung vào những hành vi được làm, không được làm; phòng, chống bạo lực học đường; phòng ngừa ma túy, chất gây nghiện, thuốc lá điện tử; các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và những tình huống có thể phát sinh trong quan hệ giữa học sinh với nhau.

Đặc biệt, các em được hướng dẫn cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề. Khi nào cần báo với giáo viên, gia đình, khi nào cần liên hệ lực lượng Công an, các em được trao đổi cụ thể, thay vì chỉ nhận những lời khuyến cáo chung chung. Công an xã Hoằng Hóa cũng giới thiệu số điện thoại đường dây nóng để học sinh có thể liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ hoặc phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

“Học sinh nói với học sinh”

Cũng trong những ngày đầu năm học 2026-2027, Công an xã Vân Du chủ động phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1.800 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường TH&THCS Vân Du 1 và Trường TH&THCS Vân Du 2.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo hướng thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học sinh, tập trung vào các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Cùng với kiến thức pháp luật, Công an xã Vân Du dành thời gian trao đổi, định hướng học sinh chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, xây dựng tình bạn lành mạnh, biết kiềm chế cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn bằng phương pháp phù hợp.

Điểm chung trong cách triển khai là các nội dung không tách rời cuộc sống hằng ngày, những quy định pháp luật được gắn với tình huống trong học tập, sinh hoạt và tham gia giao thông, giúp học sinh dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và có thể vận dụng khi gặp tình huống thực tế.

Cùng với kiến thức pháp luật, Công an xã Vân Du dành thời gian trao đổi, định hướng học sinh chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, xây dựng tình bạn lành mạnh, biết kiềm chế cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn bằng phương pháp phù hợp. Các em được hướng dẫn nhận diện những dấu hiệu bất thường, nguy cơ dẫn đến xung đột và chủ động thông tin cho thầy cô, gia đình hoặc lực lượng chức năng khi phát hiện vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của bản thân và bạn bè.

Không khí tại các buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi, cởi mở, nhiều học sinh chủ động đặt câu hỏi, trao đổi về những vấn đề thường gặp, nhất là an toàn giao thông, bạo lực học đường, ma túy, phòng cháy, chữa cháy và cách xử lý khi gặp nguy cơ mất an toàn. Những câu hỏi sát với thực tế được cán bộ Công an giải đáp cụ thể, qua đó giúp các em hiểu rõ hơn quyền, trách nhiệm của bản thân và hình thành kỹ năng ứng xử phù hợp trước những tình huống phát sinh.

Từ đây, vai trò của nhà trường, giáo viên và học sinh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được phát huy. Mỗi cán bộ, giáo viên trở thành cầu nối đưa kiến thức pháp luật đến học sinh và gia đình; mỗi học sinh có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật từ trường học đến cộng đồng.

Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hoá tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Cùng với Công an các xã, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hoá cũng phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT Đông Sơn 2 tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống bạo lực học đường cho hơn 1.300 học sinh nhà trường. Điểm nhấn của chương trình là những tiểu phẩm truyền thông do chính học sinh Trường THPT Đông Sơn 2 xây dựng kịch bản và trực tiếp biểu diễn. Những tình huống thực tế được đưa lên sân khấu, giúp học sinh nhìn thấy những nguy cơ có thể phát sinh từ những mâu thuẫn tưởng như rất nhỏ, đồng thời nhận biết cách phòng ngừa và xử lý khi bản thân hoặc bạn bè đứng trước nguy cơ xảy ra xung đột.

Hình thức sân khấu hóa với thông điệp “học sinh nói với học sinh” tạo nên sự tự nhiên và gần gũi. Qua từng vai diễn, lời thoại và tình huống, những thông điệp về đoàn kết, yêu thương, tôn trọng được truyền tải theo cách dễ tiếp nhận đối với lứa tuổi học sinh.

Những hình thức tuyên truyền sinh động như vậy cho thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học đang được triển khai theo hướng gần với nhu cầu thực tế của học sinh. Từ giao thông, ma túy, thuốc lá điện tử, vũ khí, vật nguy hiểm đến bạo lực học đường và hành vi trên không gian mạng, mỗi nội dung đều được đặt trong những tình huống mà các em có thể bắt gặp trong cuộc sống.