Chi phí có phải rào cản lớn nhất khiến sinh viên từ bỏ kế hoạch du học?

Báo cáo mới của Via TRM phân tích dữ liệu hành trình đăng ký du học của 140.000 sinh viên, từ lần đầu sử dụng nền tảng đến khi bắt đầu hồ sơ, nộp đơn và xác nhận tham gia chương trình.

Kết quả cho thấy, việc có ý định du học chưa đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ hoàn tất đăng ký. Trong số những người cho biết họ rất có khả năng đi du học, 45% cuối cùng không đi đến bước cam kết tham gia chương trình.

Dave Saben, Giám đốc điều hành Via TRM cho biết, nghiên cứu cho thấy, các quy trình, thủ tục và khâu hậu cần có thể ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên trong quá trình đăng ký du học.

Báo cáo đồng thời đặt câu hỏi về việc các hệ thống và quy trình hiện nay có thể đang tạo thêm trở ngại, khiến một bộ phận sinh viên không hoàn tất hành trình đăng ký.

Chi phí vẫn là mối quan ngại được nhắc đến nhiều nhất trong số các sinh viên quan tâm đến việc du học. (Ảnh: iStock)

64% sinh viên lo ngại về chi phí du học

Chi phí là mối quan tâm phổ biến nhất của sinh viên trong số các yếu tố được khảo sát. Theo báo cáo, 64% sinh viên đăng ký trên Via TRM cho biết họ lo ngại về chi phí khi tham gia chương trình du học.

Sau chi phí, các vấn đề được quan tâm nhiều nhất lần lượt là thời gian chuẩn bị (47%), chỗ ở (46,5%), khả năng được công nhận tín chỉ học tập (44%) và khả năng được chấp nhận vào chương trình (37%).

Dữ liệu được tổng hợp từ hàng nghìn hồ sơ đăng ký đã được ẩn danh trên nền tảng Via TRM. Nền tảng này hiện hợp tác với hơn 250 cơ sở giáo dục tại Mỹ.

Báo cáo theo dõi các giai đoạn trong hành trình đăng ký của sinh viên, từ lần đầu thực hiện một hành động trên nền tảng, bắt đầu hồ sơ, nộp hồ sơ đến cam kết tham gia chương trình. Kết quả cho thấy mối lo về chi phí có xu hướng trở nên rõ rệt hơn khi sinh viên tiến gần đến quyết định cuối cùng.

Ở nhóm sinh viên lo ngại về chi phí, 83% đã thực hiện hành động đầu tiên trên nền tảng, thấp hơn mức 87% của nhóm không lo ngại về chi phí. Tuy nhiên, khoảng cách lớn hơn xuất hiện ở giai đoạn cuối: chỉ 40% sinh viên thuộc nhóm lo ngại về chi phí cam kết tham gia chương trình, trong khi tỷ lệ này ở nhóm không lo ngại về tài chính là 60%.

2.602 sinh viên không lo chi phí nhưng vẫn không cam kết

Một nhóm đáng chú ý trong báo cáo là 2.602 sinh viên cho biết chi phí không phải là rào cản đối với việc du học nhưng cuối cùng vẫn không cam kết tham gia chương trình.

Báo cáo nhận định, chi phí là một rào cản thực tế, nhưng không phải yếu tố duy nhất giải thích việc sinh viên dừng lại giữa quá trình đăng ký. “Chi phí đã được xem là câu trả lời cho vấn đề này trong thời gian dài. Dữ liệu xác nhận đây là một rào cản thực sự, nhưng không thể giải thích cho tất cả trường hợp”, báo cáo nêu.

Đáng chú ý, bước nộp hồ sơ ghi nhận tỷ lệ sinh viên dừng lại cao nhất. Theo dữ liệu, cứ 5 hồ sơ được bắt đầu thì có 2 hồ sơ không được nộp.

Báo cáo cũng ghi nhận sự khác biệt giữa hai hình thức tổ chức chương trình. Với các chương trình do cơ sở giáo dục trực tiếp tổ chức, 80% sinh viên sau khi được chấp nhận tiếp tục xác nhận tham gia. Trong khi đó, tỷ lệ này ở các chương trình do đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức là 65%, dù thời gian hoàn tất quy trình thường kéo dài gấp 3 lần.

9% sinh viên cần từ 6 tháng trở lên mới bắt đầu đăng ký

Thời gian sinh viên thực hiện các bước đăng ký du học có sự chênh lệch đáng kể. Gần một nửa bắt đầu thực hiện hành động đầu tiên ngay trong ngày đăng ký trên nền tảng. Trong khi đó, 9% phải mất từ 6 tháng trở lên mới bắt đầu quá trình.

Báo cáo lưu ý rằng, việc sinh viên chậm bắt đầu không đồng nghĩa với việc họ đã từ bỏ kế hoạch du học. Vì vậy, khoảng thời gian dài trước khi thực hiện bước đầu tiên không nên được xem là dấu hiệu chắc chắn cho thấy sinh viên đã rời khỏi quá trình đăng ký.

Về điểm đến, dữ liệu của Via TRM nhìn chung tương đồng với báo cáo Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE). Ý, Tây Ban Nha và Anh là những điểm đến được sinh viên lựa chọn nổi bật trong dữ liệu của Via TRM.

(Nguồn: The PIE News – Kim Martin)