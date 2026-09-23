Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trải qua 50 năm phát triển, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ nhân lực pháp lý, trong đó có cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên, luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, công chức, viên chức và các nhà quản lý đang công tác tại nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

Cùng với đào tạo, trường chú trọng nghiên cứu khoa học, tham vấn và tư vấn chính sách pháp luật, gắn nghiên cứu luật học với thực tiễn xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: GM

5 năm gần đây, nhà trường đã chủ trì 133 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; tổ chức 244 hội thảo khoa học; xuất bản hàng trăm đầu sách, giáo trình, hàng trăm bài báo quốc tế và gần 700 bài báo trong nước.

Đội ngũ chuyên môn là một trong những nền tảng của hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Trường hiện có hơn 350 giảng viên kiêm nhiệm và cộng tác viên là các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học pháp lý. Hơn 90% giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên; khoảng 43% có học hàm giáo sư, phó giáo sư.

Trong hai năm 2025 và 2026, lĩnh vực Luật và Nghiên cứu pháp lý của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm 351-400 thế giới theo bảng xếp hạng lĩnh vực của QS. Đây cũng là cơ sở đào tạo luật đầu tiên của Việt Nam được xếp hạng ở lĩnh vực này.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng nhà trường, kết quả trên phản ánh quá trình đầu tư cho đội ngũ, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo và mức độ hội nhập trong giai đoạn tới.

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhân Huân chương Lao động hạng Nhất tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.Ảnh: GM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá, Trường Đại học Luật là một bộ phận quan trọng trong mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, trong giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Luật cần xác lập rõ vị thế và chuẩn phát triển của một trường đại học nghiên cứu xuất sắc, tinh hoa về luật học; đổi mới đào tạo theo hướng tinh hoa, hội nhập; tạo chuyển biến rõ hơn về nghiên cứu và tư vấn chính sách; phát huy lợi thế liên ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội; đồng thời phát triển đội ngũ và môi trường học thuật tương xứng với mục tiêu đề ra.

Trên nền tảng 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu tinh hoa về pháp luật, trung tâm tư vấn, tham vấn chính sách có uy tín; hướng tới thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới về lĩnh vực pháp luật vào năm 2035.