Hà Nội đặt mục tiêu mỗi học sinh duy trì ít nhất một môn thể thao

Học sinh chọn môn theo sở thích

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về chuẩn bị năm học 2026-2027 và tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển toàn diện học sinh, phát triển thể chất, thể thao học đường và hình thành lối sống lành mạnh là những nội dung được ngành Giáo dục Thủ đô đặc biệt quan tâm.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương đạt giải tại Giải học sinh phổ thông TP Hà Nội năm 2026 môn bóng bàn.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động xây dựng môi trường an toàn, tích cực; tăng cường hoạt động thể chất, thể thao học đường phù hợp với từng cấp học, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thân thể thường xuyên cho học sinh.

Ở bậc mầm non, các trường duy trì thể dục sáng khoảng 15-20 phút mỗi ngày; tổ chức hoạt động giáo dục phát triển thể chất tối thiểu 3 lần mỗi tuần. Hoạt động được triển khai theo chương trình và tăng cường, lồng ghép linh hoạt, đồng thời bảo đảm thời gian hoạt động ngoài trời phù hợp với chương trình giáo dục mầm non.

Nội dung tập trung phát triển các kỹ năng vận động cơ bản, sự nhanh nhẹn, khéo léo, khả năng phối hợp và kỹ năng bảo đảm an toàn. Nhà trường được khuyến khích tổ chức vận động theo nhạc, aerobic, dân vũ, võ thuật trẻ em, cờ vua và các môn thể thao phù hợp với lứa tuổi; đồng thời quan tâm giáo dục dinh dưỡng, theo dõi và tư vấn đối với trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi, thừa cân, béo phì.

Đối với cấp tiểu học, học sinh được khuyến khích duy trì thể dục đầu giờ khoảng 15-20 phút mỗi ngày, học giáo dục thể chất theo quy định và tham gia các hoạt động thể thao, câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Môn thể thao được lựa chọn dựa trên điều kiện thực tế và đặc điểm học sinh, ưu tiên điền kinh, bóng đá, bóng rổ, võ thuật, đá cầu, aerobic, cờ vua... Ngành Giáo dục yêu cầu lồng ghép giáo dục dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và kỹ năng sơ cấp cứu.

Đáng chú ý, các trường phấn đấu để mỗi học sinh được tham gia thường xuyên ít nhất một môn thể thao phù hợp trong quá trình học tập ở cấp tiểu học.

Nhà trường được khuyến khích tổ chức hoạt động khởi động đầu giờ, vận động giữa giờ; phát triển câu lạc bộ thể thao, sân chơi vận động, ngày hội và giải thể thao nội bộ. Việc phối hợp với cha mẹ học sinh và cộng đồng trong tổ chức hoạt động thể thao học đường cũng được tăng cường.

Với cấp trung học, các trường duy trì thường xuyên hoạt động thể thao trong và ngoài giờ học; phát triển câu lạc bộ, giải thi đấu và các hoạt động hưởng ứng Hội khỏe Phù Đổng phù hợp với điều kiện thực tế.

Nội dung được triển khai theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung nâng cao thể lực và hình thành thói quen rèn luyện thân thể. Học sinh được khuyến khích duy trì tập luyện thường xuyên ít nhất một môn thể thao phù hợp.

Bên cạnh hoạt động thể chất, các trường tăng cường giáo dục sức khỏe học đường, sức khỏe tinh thần, kỹ năng phòng ngừa chấn thương, tự bảo vệ bản thân và xây dựng lối sống lành mạnh cho học sinh.

Khi sân trường không chỉ để học

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 98% học sinh, sinh viên tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đồng thời tăng cường hoạt động ngoại khóa, thi đấu và đánh giá thể lực trong các trường học.

Học sinh Trường THCS Thái Thịnh lựa chọn bóng rổ để tập luyện sau giờ học.

Việc đa dạng hóa môn thể thao, tăng hoạt động ngoại khóa và tạo điều kiện để học sinh lựa chọn môn yêu thích được kỳ vọng giúp các em có thêm cơ hội vận động, khám phá năng khiếu và rèn luyện sự tự tin.

Ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, Trường THCS Trưng Vương (phường Cửa Nam), nhà trường tổ chức CLB bóng rổ và cầu lông. Mỗi tuần, học sinh tập luyện khoảng 1-3 buổi sau giờ học chính khóa.

Với học sinh, được lựa chọn môn thể thao mình yêu thích cũng tạo thêm hứng thú tập luyện. Em Nguyễn Trần Tuệ Minh, học sinh lớp 6M1 cho biết: "em sẽ đăng ký tập cầu lông tại trường. Ngoài môn này, nếu nhà trường tổ chức lớp bơi vào dịp hè, em cũng muốn đăng ký học thêm".

Từ góc độ tổ chức hoạt động, bà Nguyễn Thị Thu Hà, hiệu trưởng nhà trường cho rằng, mỗi môn thể thao mang đến một cách riêng để học sinh rèn luyện bản thân, kết nối với bạn bè và khám phá những khả năng mới.

Bên cạnh tập luyện, học sinh còn có cơ hội thử sức qua các giải bóng rổ, cầu lông được tổ chức thường niên, qua đó làm quen với thi đấu và nâng cao kỹ năng.

"Điều quan trọng là tạo được không gian và thời gian để học sinh duy trì môn thể thao mình yêu thích, thay vì chỉ tổ chức theo phong trào", bà Hà nhấn mạnh.

Phụ huynh Hoàng Thu Thủy, ở số nhà 30A phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam cho biết: "trước đây con chủ yếu dành thời gian làm bài tập. Từ khi được nhà trường khuyến khích tham gia các hoạt động thể thao, con chủ động chọn bóng rổ và dành thêm thời gian cho việc tập luyện".

Theo định hướng của Hà Nội, mỗi học sinh được khuyến khích duy trì ít nhất một môn thể thao phù hợp. Tuy nhiên, để hoạt động không dừng ở phong trào, các trường phải giải quyết đồng thời nhiều yếu tố như sân bãi, giáo viên, thời gian và số lượng học sinh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Xây dựng, thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết, để thực hiện mục tiêu mỗi học sinh duy trì tối thiểu một môn thể thao, nhà trường phải tính toán cả không gian, thời gian và nhân lực, thay vì chỉ bổ sung sân bãi.

Về mô hình tổ chức, thầy Cường cho biết, trường kết hợp khu tập luyện trong nhà và sân trường để tổ chức các hoạt động vận động. Trước áp lực sĩ số đông, Ban Giám hiệu bố trí không gian phù hợp, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh nội dung bắt buộc, các tiết học giáo dục thể chất dành thời lượng cho môn thể thao tự chọn. Từ lớp 6, học sinh được làm quen với nhiều bộ môn như bóng rổ, cầu lông, cờ vua, cờ tướng và lựa chọn theo lứa tuổi, sở thích, điều kiện thực tế.

Với hoạt động phong trào, trường duy trì bóng đá nam và tổ chức phổ cập bơi vào mùa hè. Học sinh có năng khiếu, được gia đình đầu tư, có thể tiếp tục theo đuổi võ thuật hoặc bơi lội chuyên nghiệp. Nhiều năm qua, học sinh của trường đã đạt huy chương vàng tại các giải thể thao cấp quốc gia.

Thầy Cường nhấn mạnh, ở tuổi THCS, thể thao không chỉ giúp phát triển thể lực, tầm vóc và sức đề kháng mà còn tạo khoảng nghỉ sau những giờ học văn hóa. Vận động thường xuyên giúp học sinh giải tỏa căng thẳng, hạn chế thời gian sử dụng điện thoại, máy tính và tăng cơ hội giao tiếp trực tiếp.

"Thể lực tốt, tinh thần minh mẫn là nền tảng để học sinh học tập hiệu quả", thầy Cường nói.

Khó khăn lớn với hoạt động thể thao học đường, theo thầy Cường, không chỉ nằm ở sân bãi. Danh mục thiết bị được trang cấp mới đáp ứng nhu cầu tối thiểu, chủ yếu giúp học sinh tiếp cận ban đầu với môn thể thao. Khi tổ chức tập luyện chuyên sâu hoặc thi đấu, nhà trường và gia đình vẫn phải bổ sung thêm thiết bị.

Nhân lực cũng là một bài toán. Giáo viên giáo dục thể chất có định mức 19 tiết/tuần, trong khi việc duy trì câu lạc bộ, tổ chức giải đấu phong trào đòi hỏi thêm nhiều thời gian ngoài giờ. Vì vậy, thầy Cường cho rằng, cần có chính sách động viên và hỗ trợ kinh phí phù hợp để giáo viên có thêm điều kiện duy trì hoạt động.

Một trở ngại khác đến từ áp lực học văn hóa. Tại đô thị lớn, các kỳ thi chuyển cấp khiến một bộ phận phụ huynh vẫn ưu tiên thời gian cho các môn văn hóa. Trong khi đó, để học sinh duy trì vận động, gia đình cần đồng hành về thời gian, dinh dưỡng, nước uống và năng lượng trong quá trình tập luyện.

Trường THCS Thái Thịnh phát huy thế mạnh của đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất, trong đó nhiều giáo viên từng là vận động viên cấp quốc gia, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Nhà trường cũng tính toán thời điểm tổ chức các giải đấu, tránh những giai đoạn thời tiết bất lợi hoặc trùng với các đợt kiểm tra định kỳ. Cách bố trí này giúp học sinh có thời gian phục hồi thể lực, không ảnh hưởng đến việc học và tạo sự đồng thuận từ phụ huynh.

"Muốn phong trào thể thao đi vào thực chất, không thể chỉ có sân và thiết bị. Điều quan trọng là phải tổ chức được hoạt động phù hợp với học sinh, có người hướng dẫn và có thời gian để các em duy trì", thầy Cường chia sẻ thêm.