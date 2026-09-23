Quảng Trị:Trăng rằm về với những đứa trẻ ở bản Ra Mai

Đêm trung thu, những đứa trẻ ở bản Ra Mai được hoá trang thành chú Cuội để tham gia các tiết mục văn nghệ

Một đêm được mong chờ

Từ đầu giờ chiều, khu bếp bán trú đã đông người. Các tình nguyện viên chia nhau chuẩn bị thức ăn, bày bàn, sắp xếp bánh kẹo và quà để kịp giờ khai hội. Ngoài sân, học sinh tụm lại thành từng nhóm, hết nhìn về khu vực tổ chức lại ríu rít hỏi nhau bao giờ được rước đèn.

Mỗi suất quà không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm của các nhà hảo tâm, để các em biết rằng vẫn có nhiều người nhớ và quan tâm, chia sẻ đến học sinh vùng biên giới khó khăn...

Thầy giáo Cao Chinh, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH& THCS số 3 Dân Hóa

Ở những vùng thuận lợi, trẻ nhỏ có nhiều cơ hội vui Trung thu tại khu dân cư, trường học hay các trung tâm giải trí. Còn tại Dân Hóa, nơi một số bản nằm xa khu vực trung tâm, một đêm được xem văn nghệ, cầm đèn đi cùng bạn bè và quây quần bên mâm cỗ trông trăng vẫn là điều khiến nhiều em háo hức.

Cao Thị Hương, học sinh lớp 9 tâm sự: Dù em đã lớn hơn nhiều em nhỏ trong trường nhưng vẫn mong chờ buổi tối này. Ở đây không phải năm nào chúng em cũng có một đêm Trung thu đông vui. Mấy hôm nay, các em nhỏ cứ hỏi nhau bao giờ được rước đèn, bao giờ được nhận quà. Em vui nhất là nhìn thấy các em đều được chơi và ăn liên hoan cùng nhau…

Chú Cuội và chị Hằng Nga bước ra từ lời kể của giáo viên giúp các em học sinh có một đêm Trung thu vui vẻ, ấm áp, chan chứa tình yêu thương

Niềm mong chờ ấy càng dễ hiểu khi nhìn vào điều kiện của gia đình các em, cuộc sống, kinh tế quá khó khăn, để kiếm được miếng cơm, manh áo cho các con đến trường thì cha mẹ phải quần quật lao động ở nương rẫy.

Học sinh của nhà trường ở xa nhất là điểm Lòm, cách khu vực trung tâm gần 19km, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Mùa mưa lũ, đường đến một số điểm trường thường khó đi. Ba điểm Cha Cáp, Sy và K.Óc hiện chưa có điện, khiến việc dạy, học và tổ chức các hoạt động cho học sinh còn nhiều trở ngại.

Biết được những khó khăn ấy, CLB từ thiện Từ Bi Hỷ Xả và CLB Pickup SUV Quảng Bình đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm chuẩn bị quà và bữa ăn cho trẻ em địa phương. Nhiều người vượt đường xa đến Ra Mai, cùng giáo viên và lực lượng tại địa bàn lo từng phần việc cho đêm hội.

Các em học sinh được chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai cắt tóc trước khi cùng bạn bè tham gia đêm trung thu ý nghĩa.

Những chiếc đèn ông sao được trao tặng đến tay của các em

Đối với các em học sinh, đây là những món quà ý nghĩa nhất, được mong chờ nhất trong đêm hội trăng rằm

Niềm vui của các em học sinh vùng biên giới khi được tặng những chiếc đèn ông sao

Bà Nguyễn Thị Phương Trà, Chủ nhiệm CLB từ thiện Từ Bi Hỷ Xả, đồng thời điều phối Đội PUN Pickup SUV Quảng Bình chia sẻ: “Khi nghe nhà trường kể có những điểm học cách xa trung tâm, đường đi lại khó khăn, có nơi chưa có điện, chúng tôi càng muốn mang đến cho các em một đêm Trung thu đủ đầy hơn.

Mỗi suất quà không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm của các nhà hảo tâm, để các em biết rằng vẫn có nhiều người nhớ và quan tâm đến mình”.

Ánh đèn theo trẻ về bản

Khi đêm hội bắt đầu, những con số trong kế hoạch trở thành từng phần ăn, chiếc bánh và món quà được trao tận tay trẻ nhỏ. Có em ôm phần quà vào lòng, có em vội chạy đi tìm bạn để khoe. Niềm vui hiện rõ trên những khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ rụt rè trước chỗ đông người.

Phòng hậu cần Công an tỉnh Quảng Trị tặng quà cho học sinh trường Mần non tại bản Ra Mai

Đứng bên sân trường nhìn con vui cùng bạn bè, chị Cao Hồng không giấu được xúc động. “Ở nhà, gia đình chỉ có thể mua cho con một ít bánh kẹo. Hôm nay thấy con được ăn cùng các bạn, xem văn nghệ rồi cầm đèn đi quanh sân trường, tôi vui lắm. Các cháu ở đây còn thiếu nhiều điều kiện nên một đêm như thế này chắc sẽ được nhớ rất lâu”, chị Hồng tâm sự.

Với các cô giáo mầm non tại bản Ra Mai, ý nghĩa của chương trình hiện lên rõ nhất trong sự háo hức của trẻ nhỏ. Từ chỗ nép bên cô giáo hoặc cha mẹ, nhiều em dần mạnh dạn bước ra, vỗ tay theo tiếng nhạc rồi nhập vào đoàn rước đèn.

Tặng quà cho các em học sinh bậc học Mầm non

Với các em học sinh, đây chính là những phần quà ý nghĩa đỡ đần cho gia đình và tiếp thêm động lực để đến trường

Thầy giáo Cao Chinh, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, điều đáng quý nhất là học sinh cảm nhận được sự quan tâm dành cho mình.

“Nhìn các em mong chờ rồi vui mừng khi đêm hội bắt đầu, chúng tôi hiểu chương trình đã mang đến nhiều hơn những phần quà. Nhà trường trân trọng cảm ơn các đơn vị, câu lạc bộ và nhà hảo tâm đã vượt đường xa đến với học sinh Dân Hóa, cho các em một đêm vui có thể còn được nhắc lại nhiều năm sau”, ông Chinh nói.

Đêm xuống, những chiếc đèn theo bước trẻ rời sân trường, tỏa về các nếp nhà trong bản. Đêm hội chưa thể làm vơi ngay những nhọc nhằn trên đường đến lớp hay đưa điện về các điểm trường còn thiếu, nhưng đã cho trẻ em Ra Mai một ký ức tuổi thơ sáng và ấm giữa miền biên cương.

Những suất học bổng trao tặng học sinh khó khăn ở bản Ra Mai từ sự kết nối của các đơn vị từ thiện

Chương trình “Biên cương vui hội trăng rằm” do một số đơn vị kết nối các nhà hảo tâm, phối hợp với Phòng Hậu cần Công an tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Ra Mai tổ chức.

Chương trình chuẩn bị tiệc buffet cho 400 em, trao quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng 900 suất bánh kẹo cho trẻ em từ 3 tháng đến 15 tuổi trên địa bàn xã Dân Hóa.