Giữa đêm mưa ngập, hiệu trưởng viết thư nhắn một điều khiến học sinh xúc động

Tối 22/9, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM), gửi thư đến toàn thể học sinh và cha mẹ sau trận mưa khiến nhiều khu vực bị ngập sâu.

Nghĩ đến những học trò vừa tan trường có thể ướt áo, ướt cặp sách, giày dép và về nhà muộn, thầy viết: “Thầy rất lo cho sự an toàn của các em”.

Bức thư Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ được đăng trên fanpage trường thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh.

Bức thư nhắc học sinh tránh đường ngập sâu, chú ý cây xanh có nguy cơ gãy đổ, bảng hiệu và mái che có thể rơi xuống. Nếu chưa thể tiếp tục di chuyển, các em cần tìm nơi trú an toàn và liên hệ gia đình để được hỗ trợ.

Rồi thầy nói đến một chuyện rất nhỏ sau cơn mưa: đôi giày bị ướt. Sáng 23/9, học sinh có thể mang dép hoặc một đôi giày khác đến trường, miễn phù hợp, sạch sẽ và bảo đảm an toàn. Nhà trường sẽ không trừ điểm rèn luyện chỉ vì các em không thể mang đôi giày thường ngày.

“Một đôi giày không nói lên nhân cách của một học sinh”, thầy hiệu trưởng nhắn nhủ.

Với phụ huynh, thầy Đảo mong họ kiên nhẫn hơn nếu đường ngập khiến việc đón con kéo dài. Theo thầy, sau một hành trình trở về vất vả, điều các em cần nghe có lẽ không phải lời trách vì về muộn hay làm ướt đồ đạc, mà là: “Con về nhà an toàn là được rồi!”

Thầy cũng dặn học sinh thay quần áo khô, giữ ấm, nghỉ ngơi và báo người thân nếu thấy không khỏe.

Thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM)

Bức thư đăng trên trang của trường nhận được nhiều lời đồng cảm từ phụ huynh, học sinh. Giữa những lo toan thường nhật về giờ giấc, đồng phục và điểm rèn luyện, sự linh hoạt của nhà trường bắt đầu từ việc nhận ra học trò vừa đi qua một cơn mưa.

Nhiều bình luận bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của thầy hiệu trưởng.

Dưới bài đăng của trường, nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của thầy và nhà trường. Một tài khoản tên Thy Anh viết: “Cảm ơn thầy và nhà trường đã thật tâm lý, dành sự quan tâm và yêu thương đến các con dù chỉ là một sự việc nhỏ”. Người này cho biết gia đình yên tâm khi con được học ở trường, đồng thời chúc thầy cô đi lại an toàn trong những ngày mưa tới.

Tài khoản Ha Hoa chia sẻ cảm giác “ấm lòng” khi đọc thư và mong các thầy cô, học trò có một năm học tốt đẹp. Trong khi đó, tài khoản Thành Lê kể đã chờ con từ trường về nhà khoảng 15 phút vì mưa ngập, kẹt xe; đọc thư của thầy khiến người này thấy ấm lòng và thêm gắn bó với nhà trường.

Rà soát đường ngập, điểm nguy hiểm học sinh đi qua Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp cơ quan chức năng rà soát những tuyến đường học sinh thường xuyên đi qua có nguy cơ mất an toàn, nhất là nơi ngập sâu, dễ sạt lở hoặc bị chia cắt trong mùa mưa bão. Các trường cần xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, không để học sinh tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn; đồng thời kiểm tra cây xanh, mái che, hệ thống thoát nước, tường rào và hệ thống điện trong trường. *Trong những ngày qua, mưa lớn liên tục xuất hiện tại TPHCM, gây ngập nhiều tuyến đường, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Riêng ngày 23/9, cơ quan khí tượng dự báo TPHCM bước vào cao điểm của đợt mưa, mưa lớn có thể kéo dài từ trưa đến tối, kèm nguy cơ ngập sâu tại nhiều khu vực.