Trương Quang Hùng: Nam sinh tiêu biểu nhận học bổng Vallet

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập (1946 - 2026), Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên có thêm niềm tự hào khi nhìn lại hành trình trưởng thành của các thế hệ học sinh. Từ mái trường giàu truyền thống, nhiều học sinh đã không ngừng nỗ lực, khẳng định mình bằng thành tích học tập, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Em Trương Quang Hùng là một trong những gương mặt tiêu biểu của khóa 78.

Em Trương Quang Hùng (ngoài cùng bên phải) cùng cô giáo và các bạn.

Ba năm trước, khi bước vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, nam sinh mang theo một chút tiếc nuối vì chỉ thiếu một chút điểm để trở thành học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang. Thế nhưng, thay vì để sự hụt hẫng thành rào cản, em nhanh chóng tìm động lực mới từ chính môi trường học tập của ngôi trường giàu truyền thống hiếu học.

“Trước đó, em chưa tìm hiểu nhiều về trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên. Khi đăng ký học khối A00 và bước vào lớp A1K78, em được nghe giới thiệu về trường, về các câu lạc bộ cùng truyền thống học tập đầy tự hào của các thế hệ đi trước. Chính những điều ấy đã truyền cho em ngọn lửa đam mê để bắt đầu hành trình mới”, Hùng chia sẻ.

Xác định kiến thức không thể có được từ việc học đối phó, Hùng xây dựng cho mình phương pháp học tập chủ động, khoa học. Em chú trọng nắm chắc kiến thức nền tảng, thường xuyên tự hệ thống lại bài học, chủ động tìm tòi những vấn đề mới và phân bổ thời gian hợp lý cho từng môn học. Quan trọng hơn, Hùng duy trì tinh thần tự học và sự kiên trì trong suốt quá trình học tập.

Nỗ lực ấy được thể hiện qua những kết quả cụ thể. Kết quả năm học cuối khóa, em có điểm trung bình môn học rất ấn tượng, môn Hóa học điểm trung bình là 10,0, môn Toán điểm trung bình là 9,9, môn Vật lí điểm trung bình là 9,9. Trong các kỳ thi cấp trường, Hùng thường xuyên giữ vị trí dẫn đầu. Năm lớp 11, em đạt giải Nhất môn Vật lí và giải Nhất môn Hóa học cấp trường. Sang lớp 12, em tiếp tục khẳng định năng lực khi giành giải Nhất môn Hóa học cấp tỉnh. Đặc biệt, tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Trương Quang Hùng đạt tổng điểm 36,5, trở thành thủ khoa 4 môn tốt nghiệp của Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên. Ở tổ hợp A00, em đạt 10 điểm Toán, 10 điểm Hóa học và 9,25 điểm Vật lí, trở thành thủ khoa tổ hợp A00 của trường. Những kết quả ấy cũng giúp Hùng trở thành học sinh tiêu biểu nhất của Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên được nhận Học bổng Vallet năm 2026 do Tổ chức Khoa học và Gặp gỡ Việt Nam trao tặng.

Không chỉ nổi bật trong học tập, Hùng còn được bạn bè, thầy cô ghi nhận ở tinh thần trách nhiệm. Trên cương vị lớp trưởng lớp 12A1, em luôn chủ động trong công việc chung, tích cực kết nối các thành viên và cùng tập thể tham gia các phong trào của nhà trường. Với sự đồng lòng của thầy cô và các bạn, lớp 12A1 trở thành “Lớp tiên tiến xuất sắc”, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu các phong trào thi đua.

Em Trương Quang Hùng (bên trái) chụp ảnh lưu niệm bên lề chương trình trao học bổng Vallet năm 2026.

Nhìn lại 3 năm học dưới mái trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, Hùng cho rằng những thành tích đạt được không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân mà còn là kết quả của sự đồng hành từ gia đình và thầy cô. “Sự quan tâm, tạo điều kiện và dạy dỗ nhiệt tình của bố mẹ, thầy cô đã giúp em chạm tay đến những thành tích mà em từng khao khát. Em luôn tự hào là học sinh của Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên và cảm thấy may mắn khi được trưởng thành dưới mái trường này. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra và cánh cửa đến với Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên thực sự là bước ngoặt kỳ diệu trong cuộc đời em”, Hùng bộc bạch.

Sau những năm tháng miệt mài học tập, Hùng đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là bước khởi đầu cho hành trình mới, nơi em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê khoa học và công nghệ.

Hành trình ấy không chỉ cho thấy giá trị của sự nỗ lực mà còn là minh chứng cho môi trường giáo dục đã nuôi dưỡng, chắp cánh cho những ước mơ tuổi học trò. Ở tuổi 18, phía trước Hùng vẫn còn một chặng đường dài. Những thành tích hôm nay sẽ là hành trang để em tiếp tục học hỏi, trưởng thành và mang theo niềm tự hào về mái trường mến yêu trên vùng đất hiếu học Kinh Bắc.