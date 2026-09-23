Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 23/9, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên dự lễ kỷ niệm và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Minh Giang

Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp và thành tựu của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển. Đồng thời, là niềm tự hào chung của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đã cùng vun đắp nên truyền thống 50 năm của nhà trường.

Nửa thế kỷ vun bồi truyền thống học thuật pháp lý

Trong diễn văn kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ngày 30/7/1976, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ban hành Quyết định số 1087 thành lập Khoa Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tiền thân của Khoa Luật, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Minh Giang

Năm 1979, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Khoa đã hợp nhất với Trường Cao đẳng pháp lý thuộc Ủy ban Pháp chế của Chính phủ để hình thành nên Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật Hà Nội). Năm 1986, Khoa được tái lập trở lại thành đơn vị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tháng 9/1995, Khoa Luật trở thành đơn vị thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Ngày 7/3/2000, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký ban hành Quyết định thành lập Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp từ Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 23/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa chính thức trở thành trường đại học thành viên thứ 9 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong hai năm 2025 và 2026, lĩnh vực Luật của trường tiếp tục được duy trì vị trí xếp hạng top (351-400) thế giới do Bảng xếp hạng của Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) dựa trên các tiêu chí như uy tín học thuật, uy tín tuyển dụng, tỷ lệ trích dẫn, mức độ tác động công bố khoa học của giảng viên và mạng lưới nghiên cứu quốc tế. Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà cũng là cơ sở đào tạo về Luật đầu tiên của Việt Nam được xếp hạng ở lĩnh vực này.

PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Minh Giang

Hiện trường có 4 phòng chức năng, 5 Khoa chuyên môn, 1 bộ môn thuộc trường và 2 trung tâm nghiên cứu có tư cách pháp nhân do Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập. Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở đào tạo Luật có đội ngũ giảng viên cơ hữu có có trình độ cao, với tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và trình độ tiến sĩ cao nhất ở Việt Nam.

Hiện nay, số giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ trở lên chiếm tỷ lệ 71,42 %. Ngoài ra, trường có đội ngũ hơn 350 giảng viên kiêm nhiệm và cộng tác viên lâu năm là các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học pháp lý và hiện đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức hành nghề luật, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước.

Trường hiện có 4 chương trình đào tạo đại học; 8 chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, 5 chương trình đào tạo Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, 6 chương trình đào tạo Tiến sĩ và 1 chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế liên kết với 3 trường đại học của Pháp.

5 năm gần đây, trường đã khẳng định vị thế qua việc xuất bản hàng trăm đầu sách, giáo trình cùng hàng trăm bài báo quốc tế và gần 700 bài báo trong nước. Đồng thời, chủ trì 133 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, tổ chức thành công 244 hội thảo khoa học và thúc đẩy mạnh mẽ văn hoá nghiên cứu khoa học sinh viên.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Minh Giang

Những nỗ lực của thầy và trò Khoa Luật, Trường Đại học Luật đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 1996, Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen của Bộ GD-ĐT vào năm 2016 và đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2026, cùng các Bằng khen của Bộ GD-ĐT. Nhiều đơn vị, đoàn thể, cá nhân được tặng giấy khen, bằng khen của các cấp.

Trong suốt nửa thế kỷ, bằng nỗ lực bền bỉ, lao động sáng tạo và tâm huyết, nhà trường luôn được biết đến là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu luật uy tín hàng đầu của đất nước, địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đồng thời là cơ quan tư vấn, tham mưu, phản biện chính sách, pháp luật được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao. Trường cũng là nơi hội tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học tâm huyết, cùng tạo nên bản sắc của một trường đại học định hướng nghiên cứu về luật học.

Đổi mới mạnh mẽ đào tạo theo định hướng tinh hoa và hội nhập

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, Trường Đại học Luật là mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện mô hình đại học tổng hợp và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một đại học đa ngành, đa lĩnh vực chỉ thật sự đầy đủ khi tri thức về tự nhiên, công nghệ, kinh tế, xã hội, nhân văn và sức khỏe được kết nối với tri thức pháp lý và năng lực kiến tạo thể chế. Khoa học tạo ra khả năng mới; công nghệ làm thay đổi phương thức sản xuất và đời sống; kinh tế phân bổ nguồn lực; còn pháp luật xác lập khuôn khổ để những khả năng ấy được phát triển có trật tự, công bằng, an toàn và vì con người.

Vì vậy, Trường Đại học Luật không chỉ bổ sung một lĩnh vực đào tạo, mà còn giúp liên kết, điều chỉnh và chuyển hóa thành tựu của toàn Đại học Quốc gia Hà Nội thành giá trị phụng sự quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Liên

Theo PGS.TS Nguyễn Hiệu, đất nước đang đứng trước những vấn đề mới và khó: xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản trị trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia trong hội nhập sâu rộng. Mỗi vấn đề đều cần những khuôn khổ pháp lý có tầm nhìn, dựa trên bằng chứng, theo kịp thực tiễn và mở đường cho phát triển.

Từ yêu cầu đó và trong giai đoạn mới, Trường Đại học Luật cần nỗ lực hơn nữa trong việc xác lập rõ vị thế và chuẩn phát triển của một trường đại học nghiên cứu xuất sắc, tinh hoa về luật học.

"Mục tiêu nâng lĩnh vực Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội vào nhóm 100 thế giới đến năm 2035 là mục tiêu khó, nhưng cần thiết. Thứ hạng không phải đích đến duy nhất; đó là một thước đo buộc chúng ta nâng chuẩn nghiên cứu, dữ liệu, công bố, hợp tác, danh tiếng học thuật và tác động xã hội", PGS.TS Nguyễn Hiệu cho hay.

PGS.TS Nguyễn Hiệu trao bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho các tập thể. Ảnh: Minh Giang

PGS.TS Nguyễn Hiệu trao bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho các cá nhân. Ảnh: Minh Giang

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đề nghị Trường Đại học Luật đổi mới mạnh mẽ đào tạo theo định hướng tinh hoa và hội nhập. Trường phải đào tạo được những người học có nền tảng pháp lý vững chắc, tư duy phản biện và liên ngành, năng lực nghiên cứu, kỹ năng hành nghề, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp; có khả năng làm việc trong môi trường số và quốc tế. Cần phát triển các chương trình chất lượng cao, chương trình bằng tiếng nước ngoài, chương trình liên kết với đối tác uy tín; đồng thời mở các hướng đào tạo mới gắn với công nghệ, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, môi trường, tài chính, thương mại quốc tế và quản trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, tạo bước chuyển rõ rệt về nghiên cứu và tư vấn chính sách. Nhà trường cần hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc và mạng lưới chuyên gia có khả năng giải quyết những bài toán pháp lý lớn. Mỗi chương trình nghiên cứu phải hướng tới sản phẩm cụ thể: báo cáo chính sách có chất lượng, luận cứ cho xây dựng pháp luật, công bố quốc tế uy tín, cơ sở dữ liệu pháp lý, bộ chỉ số đánh giá hoặc giải pháp có thể chuyển giao. Trường Đại học Luật phải trở thành địa chỉ tin cậy để Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đặt hàng nghiên cứu, tham vấn, phản biện và đánh giá chính sách.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Hiệu, Trường Đại học Luật cần phát huy đầy đủ lợi thế liên ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội. Những vấn đề pháp lý mới không thể được giải quyết chỉ trong ranh giới của luật học. Trường cần chủ động phối hợp với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội để xây dựng các chương trình đào tạo và nghiên cứu chung. Đây chính là giá trị cốt lõi của mô hình đại học quốc gia.

Đồng thời, phát triển đội ngũ và môi trường học thuật tương xứng với khát vọng. "Tỷ lệ tiến sĩ, giáo sư và phó giáo sư hiện nay là nền tảng tốt, nhưng cần tiếp tục chuyển hóa ưu thế về bằng cấp và chức danh thành các công trình có ảnh hưởng, các trường phái học thuật và sản phẩm tư vấn có giá trị. Nhà trường cần có cơ chế thu hút, trọng dụng các nhà khoa học xuất sắc; tạo điều kiện cho giảng viên trẻ trưởng thành; mở rộng các vị trí nghiên cứu, giảng dạy có yếu tố quốc tế", PGS.TS Nguyễn Hiệu nhấn mạnh.