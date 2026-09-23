Ấm áp những suất học bổng 'Xây dựng tương lai' tặng HS miền núi An Giang

Trao tặng 30 suất học bổng "Xây dựng tương lai" cho học sinh Trường THCS Ô Lâm (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang).

Ngày 23/9, các nhà hảo tâm đến từ TPHCM phối hợp với Trường THCS Ô Lâm - Phân hiệu 2 (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ trao học bổng “Xây dựng tương lai” cho học sinh đang theo học tại trường.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng cho 10 học sinh nam và 20 học sinh nữ của trường, với tổng kinh phí 75 triệu đồng.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Ô Lâm (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang).

Đáng chú ý, trong 30 học sinh được nhận học bổng có 26 em đồng bào dân tộc Khmer hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Ô Lâm.

Qua khảo sát thực tế gia cảnh, phần lớn các em học sinh được nhận học bổng đều thuộc diện hộ nghèo (16 em), hộ cận nghèo (4 em), hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (10 em). Nhiều em rơi vào hoàn cảnh neo đơn, cha mẹ ly hôn, phải sống cùng ông bà do mồ côi hoặc cha mẹ phải đi làm thuê, làm mướn, bán vé số xa nhà để trang trải cuộc sống.

Đoàn tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh.

Cụ thể, trong đợt trao hỗ trợ này có 16 em được tái cấp học bổng nhằm đảm bảo việc học không bị gián đoạn giữa chừng, cùng 14 em được cấp mới dựa trên đề xuất theo dõi của các giáo viên phụ trách các tổ chuyên môn.

Những phần học bổng thiết thực không chỉ mang giá trị về mặt vật chất, giúp gia đình các em giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí đầu năm học, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Qua đó, thắp sáng niềm tin, tiếp thêm quyết tâm để các em vượt qua nghịch cảnh, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi và những công dân có ích cho xã hội.

Đại diện lãnh đạo Trường THCS Ô Lâm (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) trao cảm tạ nhà tài trợ.

Đại diện nhà trường cùng chính quyền địa phương xã Ô Lâm đã gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng vàng của mạnh thường quân đã luôn đồng hành, chia sẻ và gieo mầm tri thức cho vùng đất còn nhiều khó khăn.

Chương trình góp phần nâng bước đến trường, tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập.