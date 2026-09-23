Chính sách lương giáo viên vẫn chờ 'chốt' sau tăng phụ cấp

Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp

Liên quan đến chính sách đối với nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện cơ bản được triển khai theo kế hoạch.

Bộ đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản triển khai Luật Nhà giáo và các luật có liên quan, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, chế độ làm việc, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm, xếp lương, thu hút, trọng dụng và các chính sách đối với nhà giáo.

Đến nay, còn 4 nhóm chính sách đang tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện văn bản hướng dẫn. Trong đó có chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm, xếp lương và chế độ làm việc đối với giáo viên trung học nghề; tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học.

Đối với chính sách tiền lương, phụ cấp và hỗ trợ nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết đã xây dựng, trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định.

Tuy nhiên, theo Thông báo số 218/TB-VPCP ngày 29.4.2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Nghị định chưa được trình Chính phủ ban hành tại thời điểm này.

Chính sách sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến đối với Đề án cải cách chính sách tiền lương.

Với 3 chính sách còn lại, Bộ GD&ĐT cho biết các văn bản đang được xây dựng, hoàn thiện. Trong đó, quy định đối với giáo viên trung học nghề phải bảo đảm đồng bộ với quy định về chuẩn chương trình giáo dục trung học nghề; quy định đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học đang được xây dựng theo tiến độ.

Giáo viên đã được tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề

Trong khi chính sách tiền lương tổng thể vẫn đang hoàn thiện, một số chế độ phụ cấp đối với nhà giáo đã được điều chỉnh.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2026/NĐ-CP ngày 22.5.2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác tại các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở được tăng thêm 10% phụ cấp ưu đãi theo nghề so với mức hưởng trước khi Nghị định có hiệu lực.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc các cơ sở giáo dục trong phạm vi điều chỉnh, đây là lần đầu nhóm này được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, với mức 20%.

Theo Bộ GD&ĐT, việc điều chỉnh góp phần cải thiện thu nhập và bảo đảm tốt hơn chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo. Nghị định cũng quy định rõ hơn việc xác định địa bàn hưởng phụ cấp, bảo đảm đồng bộ với các quy định hiện hành về phân vùng, qua đó khắc phục một số khó khăn trong thực hiện chính sách trước đây.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của chính sách tại các vùng, miền; đồng thời rà soát, đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi theo nghề phù hợp với lộ trình thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, đối với chính sách tiền lương, chủ trương xếp lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang, bảng lương hành chính sự nghiệp hiện vẫn chưa được cụ thể hóa.

Bộ GD&ĐT cho biết đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo. Việc hoàn thiện chính sách này được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa các chủ trương về tiền lương, phụ cấp và hỗ trợ đối với đội ngũ nhà giáo trong thời gian tới.