Giáo dục Quảng Ninh cắt giảm hồ sơ, sổ sách, báo cáo, hội họp và các cuộc thi, ưu tiên hoạt động dạy và học

Cô trò Trường THPT Chuyên Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Việc cắt giảm hồ sơ, báo cáo, hội họp và các cuộc thi, hội thi không cần thiết sẽ góp phần giảm áp lực hành chính, hạn chế bệnh hình thức, để các cơ sở giáo dục tập trung hơn vào nhiệm vụ cốt lõi là dạy học, chăm sóc và giáo dục học sinh.

Theo hướng dẫn mới của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên phải rà soát toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chế độ báo cáo, các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, giao lưu, sân chơi và hoạt động hội họp đang triển khai.

Tinh thần xuyên suốt là chỉ thực hiện những nội dung có quy định, có mục tiêu rõ ràng và thực sự cần thiết; không tự đặt thêm yêu cầu hành chính hoặc biến những hoạt động tự nguyện thành nhiệm vụ bắt buộc.

Đối với các cuộc thi, Sở yêu cầu các đơn vị rà soát các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, không tổ chức thi để lấy thành tích. Theo đó, các trường chỉ tổ chức những hoạt động thực sự cần thiết, phù hợp mục tiêu giáo dục, chương trình, đối tượng và điều kiện thực tế; cắt giảm những hoạt động hình thức, trùng lặp, gây áp lực hoặc không đem lại hiệu quả thiết thực.

Đối với học sinh, không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích, trừ trường hợp cần thiết nhằm phát hiện, tuyển chọn học sinh tham gia đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia theo quy định. Các trường cũng không tổ chức thêm nhiều vòng, khâu sơ tuyển hoặc thủ tục trung gian không cần thiết.

Các cuộc thi do tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân phát động chỉ được trường thông tin, giới thiệu hoặc phối hợp triển khai khi phù hợp với mục tiêu giáo dục, lứa tuổi và điều kiện thực tế. Những hoạt động này không được chuyển thành nhiệm vụ bắt buộc đối với học sinh.

Giảm áp lực hành chính, hạn chế bệnh hình thức, để các cơ sở giáo dục tập trung hơn vào nhiệm vụ cốt lõi

Cũng theo chỉ đạo mới của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường không được giao chỉ tiêu học sinh tham gia các hoạt động tự nguyện, không được đề nghị đóng góp hoặc huy động kinh phí trái quy định.

Kết quả, giải thưởng từ các cuộc thi, sân chơi do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát động ngoài hoạt động của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo không được dùng để đánh giá, xếp loại, xét thi đua, khen thưởng đối với nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Các hoạt động giao lưu, sân chơi tiếng Anh, STEM/STEAM, trải nghiệm, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục thể thao, chuyển đổi số, AI... vẫn được khuyến khích khi có ý nghĩa giáo dục. Tuy nhiên, không được biến các hoạt động này thành những kỳ thi, cuộc thi với nhiều vòng, sơ tuyển, chấm điểm, xếp hạng không cần thiết.

Đối với giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi ở cấp trường, cấp xã để lấy thành tích. Trường hợp cần thiết để phát hiện, lựa chọn giáo viên tham gia hội thi cấp trên phải bảo đảm tự nguyện, công khai, khách quan, thực chất và không yêu cầu thêm hồ sơ, minh chứng.

Riêng giáo viên mầm non, các cơ sở giáo dục không tổ chức cuộc thi, hội thi, phong trào làm đồ dùng, đồ chơi; không giao chỉ tiêu sản phẩm, chấm điểm, xếp giải hoặc sử dụng số lượng sản phẩm làm căn cứ đánh giá, xét thi đua. Giáo viên có thể chủ động, tự nguyện làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ trực tiếp việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cùng với đó, các trường phải cắt giảm họp trùng lặp, không cần thiết; không họp riêng những nội dung có thể lồng ghép hoặc xử lý bằng hình thức phù hợp. Cán bộ quản lý, giáo viên không phải dự các cuộc họp không liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ.

Sở cũng yêu cầu giảm các báo cáo, thống kê, biểu mẫu trùng lặp; không nhập lại, tổng hợp hoặc báo cáo những dữ liệu đã có trên hệ thống dùng chung. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và người đứng đầu cơ sở giáo dục phải rà soát, loại bỏ yêu cầu hành chính không cần thiết, không đúng quy định.

Về hồ sơ, sổ sách, các trường thực hiện đúng quy định, không tự đặt thêm hồ sơ, biểu mẫu, báo cáo, minh chứng. Không lập riêng hồ sơ có nội dung đã được ghi nhận hoặc có thể khai thác từ dữ liệu sẵn có; không dùng hồ sơ, minh chứng ngoài quy định để đánh giá, xét thi đua. Không phải thực hiện đồng thời hồ sơ giấy và điện tử cùng nội dung, trừ trường hợp được yêu cầu.