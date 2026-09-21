Đưa nền tảng số đến nông dân

Nền tảng số Nông dân Việt Nam được Trung ương HND Việt Nam ra mắt tháng 12/2023. Từ năm 2024, việc cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng được đưa vào chỉ tiêu thi đua công tác hội và phong trào nông dân.

Hội viên nông dân xã Đình Lập được hướng dẫn cài đặt nền tảng số Nông dân Việt Nam

Bà Dương Thị Hoan, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: HND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp hội triển khai tích cực việc cài ứng dụng bằng những cách làm phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm hội viên. Cùng với đó, HND các cấp hướng dẫn hội viên sử dụng, khai thác các tiện ích thiết thực, qua đó từng bước hình thành thói quen tiếp cận thông tin và ứng dụng công nghệ trong đời sống, sản xuất.

Từ định hướng của HND tỉnh, các cấp hội tăng cường tuyên truyền, giúp hội viên hiểu rõ tiện ích, cách sử dụng và hiệu quả thiết thực của Nền tảng số Nông dân Việt Nam. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp hội đã lồng ghép tuyên truyền trên 3.000 cuộc tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi hội, lớp tập huấn… cho hơn 158.000 lượt cán bộ, HVND. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và từng bước hình thành thói quen tiếp cận, sử dụng công nghệ số trong hội viên.

Cùng với tuyên truyền, hội chú trọng hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Các cấp hội chủ động phân nhóm hội viên chưa cài đặt, lập danh sách theo dõi, thông báo thời gian, địa điểm, vận động hội viên mang theo thẻ căn cước và điện thoại để được hỗ trợ đăng ký, xác thực tài khoản.

Ông Đoàn Minh Hoài, Phó Chủ tịch HND xã Đồng Đăng cho biết: Toàn xã hiện có 1.796 hội viên. Do địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, để việc thực hiện chỉ tiêu cài đặt nền tảng số Nông dân Việt Nam đạt kết quả cao, hội chủ động bám sát cơ sở và phối hợp với đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền, hướng dẫn hội viên cài đặt, sử dụng nền tảng. Nhờ triển khai đồng bộ, đến nay, toàn xã đã có 706 hội viên được cài đặt Nền tảng số Nông dân Việt Nam, đạt 100,28% chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, các cấp hội chú trọng phân loại hội viên để có cách hỗ trợ phù hợp, nhất là đối với người lớn tuổi, ít sử dụng công nghệ; phát huy vai trò của chi hội trưởng, hội viên trẻ, những người thành thạo công nghệ làm lực lượng nòng cốt hỗ trợ tại cơ sở. Đặc biệt, các cấp hội chú trọng hướng dẫn hội viên trực tiếp khai thác những tiện ích thiết thực trên nền tảng, giúp hội viên thấy rõ hiệu quả, từ đó hình thành thói quen tiếp cận và sử dụng công nghệ trong sản xuất, đời sống.

Nhờ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay các cấp HND trong tỉnh đã hỗ trợ trên 22.400 hội viên cài đặt Nền tảng số Nông dân Việt Nam, đạt hơn 80% chỉ tiêu. Kết quả này cho thấy sự chủ động của các cấp HND trong tổ chức thực hiện, giúp hội viên từng bước làm quen với việc sử dụng nền tảng để theo dõi thông tin hoạt động hội, tìm hiểu kiến thức phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiếp cận các tiện ích được cung cấp.

Ông Nông Văn Cương, HVND Chi HND thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh cho biết: Tháng 6/2026, tôi được cán bộ HND xã hướng dẫn cài đặt Nền tảng số Nông dân Việt Nam. Từ khi sử dụng nền tảng, tôi thường xuyên theo dõi các thông tin, kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, cách phòng, trị một số loại sâu bệnh, chăm sóc cây trồng và học hỏi thêm kinh nghiệm sản xuất của nông dân ở các địa phương khác. Những thông tin phù hợp tôi có thể áp dụng vào sản xuất của gia đình, qua đó tiết kiệm thời gian tìm kiếm và có thêm kiến thức để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thời gian tới, các cấp HND tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác Nền tảng số Nông dân Việt Nam gắn với các hoạt động của hội và nhu cầu thực tế của hội viên. Qua đó, tạo thêm kênh kết nối, chia sẻ thông tin, kiến thức, hỗ trợ nông dân chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống.