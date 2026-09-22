Mở quán 9 tháng đã bù lỗ trả lương: Sao nữ Vbiz quyết định đóng cửa hàng tại TP.HCM

Cát Tường vốn là khuôn mặt cực kỳ quen thuộc với khán giả truyền hình lẫn sân khấu khu vực phía Nam. Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt tác phẩm đình đám như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Huyền thoại tím... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn ghi dấu ấn đậm nét trong vai trò người dẫn chương trình cho hàng loạt gameshow truyền hình, nổi bật nhất là các show hẹn hò.

Cát Tường là gương mặt quen thuộc của sân khấu, truyền hình phía Nam. Ảnh: FBNV

Tháng 3 vừa qua, Cát Tường thông báo tạm ngưng hoạt động Tiệm Cà Phê Cát Tường 1977 tại phường Gò Vấp, TP.HCM. Quán mở cửa từ tháng 6/2025 và chính thức đón khách trong những ngày cuối từ 23 đến 25/3 để khán giả có thể ghé thăm, chụp ảnh lưu niệm trước khi đóng cửa.

Nữ nghệ sĩ đã dành trọn sự nhiệt huyết cho mô hình kinh doanh này. Cô chia sẻ đã chi khoản kinh phí khoảng 400 triệu đồng nhằm cải tạo căn nhà, đồng thời trang trí không gian mang đậm màu sắc hoài cổ lấy cảm hứng từ năm 1977 - mốc năm sinh của chính cô. Từng mảng tường gạch, lớp trần vữa thô ráp hay phần mái tôn đều được tận dụng tỉ mỉ, đem lại một bầu không khí xưa cũ, tách biệt hẳn so với các không gian cà phê hiện đại phổ biến.

Nữ nghệ sĩ đã dành trọn sự nhiệt huyết cho mô hình kinh doanh này.

Cô cho biết đã chi khoảng 400 triệu để sửa chữa căn nhà phục vụ mục đích mở quán. Ảnh: FBNV

Mức giá tại quán cũng được Cát Tường hướng đến phân khúc bình dân, khoảng 25.000 đồng cho một ly cà phê. Tuy nhiên, sau thời gian đầu được chú ý, lượng khách không duy trì ổn định. Cát Tường từng chia sẻ cô nhận ra nhiều người đến quán chủ yếu vì muốn gặp mình. Có khách còn gọi điện trước để hỏi cô có ở quán hay không rồi mới tới.

Vào những ngày đạt lượng khách cao nhất, doanh thu của quán chạm mốc chừng 3 triệu đồng/ngày. Dù vậy, sau khi cân đối và khấu trừ hết các chi phí vận hành, nhân sự cùng những khoản phát sinh, nguồn thu còn lại hầu như không tạo ra lợi nhuận. Cơ sở này duy trì khoảng 5 nhân sự với mức thù lao ổn định, đồng thời còn chi thêm tiền thuê bãi đỗ xe riêng cho khách, làm cho tổng chi phí hàng tháng không ngừng gia tăng.

Cát Tường cho biết sau khi trừ các khoản vận hành, tiền nhân viên, chi phí khác, số tiền còn lại gần như không có lãi. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Cát Tường cho biết có những tháng quán phải bù lỗ. Nữ nghệ sĩ thậm chí phải lấy tiền túi để trả lương cho nhân viên. Trước đó, quán từng có khoảng 10 nhân sự phục vụ các công việc như pha chế, phục vụ và bảo vệ, sau đó được tinh giản còn khoảng 5 người nhưng bài toán chi phí vẫn là áp lực lớn.

Không chỉ đối mặt với bài toán doanh thu khó khăn, việc tham gia quản lý quán trực tiếp cũng tạo ra vô số áp lực cho Cát Tường. Do một bộ phận lớn thực khách ghé tới chỉ để gặp mặt chủ quán, nữ diễn viên bắt buộc phải xuất hiện liên tục từ sáng sớm nhằm chào đón, chụp hình cũng như trò chuyện cùng mọi người.

Trong khi đó, Cát Tường vẫn phải đảm bảo công việc nghệ thuật. Lịch trình quay phim, sân khấu và những chuyến công tác khiến cô không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mỗi khi đi xa, nữ nghệ sĩ cũng không yên tâm giao quán cho người khác quản lý. Sau một thời gian, cô nhận thấy việc kinh doanh đang ảnh hưởng đến cả thời gian và sức khỏe của bản thân.

Thời điểm đưa ra quyết định ngừng kinh doanh, Cát Tường từng nhận về các đề nghị nhượng lại quán từ một vài đối tác để phát triển theo định hướng mới. Tuy nhiên, bên thương thảo mong muốn tiếp tục giữ lại tên gọi "Cát Tường" cho thuận lợi trong việc buôn bán. Lo lắng điều này có khả năng ảnh hưởng không tốt tới uy tín cá nhân, nữ nghệ sĩ đã dứt khoát từ chối.

Tháng 4/2025, cô thông báo ngừng hoạt động sân khấu mang tên mình tại TP.HCM sau khoảng 7 tháng. Ảnh: FBNV

Đây cũng không phải lần đầu Cát Tường phải dừng một mô hình kinh doanh trong thời gian ngắn. Trước đó, vào tháng 4/2025, cô thông báo ngừng hoạt động sân khấu mang tên mình tại TP.HCM sau khoảng 7 tháng. Khi ấy, nữ nghệ sĩ cho biết việc kinh doanh gặp khó khăn và phát sinh nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng thiếu chỗ đậu xe dù sân khấu nằm ở khu vực trung tâm.