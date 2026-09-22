Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng SJC ở các thương hiệu đã giảm mạnh, với mức giảm lên tới 1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng miếng SJC của thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng; bán ra 146,6 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc rạng sáng 22-9 như sau:

Giá vàng hôm nay (22-9): Giảm mạnh. Ảnh: vietnamnet.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh.

Cụ thể, SJC mua vào vàng nhẫn ở ngưỡng 143,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 146,1 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng nhẫn 9999 ở mức 141,6 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI mua vào 142,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng; bán ra 146,8 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ mua vào 143,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng; bán ra 146,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý mua vào 143,6 triệu đồng/lượng, bán ra 146,6 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.347,6 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có giảm 0,77% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 33,85 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.358,8 USD/ounce (tương đương 137,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 9,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.347,6 USD/ounce. Ảnh minh họa

Giá vàng giảm vào thứ Hai khi thị trường tính đến triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong năm nay, cũng như các tín hiệu hạn chế từ các ngân hàng trung ương lớn khác, đã làm mạnh thêm đồng USD. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,6% xuống còn 4.400 USD/ounce.

"Chúng tôi nhận thấy các nhà đầu tư vẫn đang lo ngại về việc chính sách tiền tệ của Mỹ bị thắt chặt. Điều này đã đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất trong hơn hai tháng vào thứ Sáu tuần trước. Những yếu tố tiêu cực này đang gây áp lực lên kim loại quý", Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất tăng lãi suất của Mỹ vào tháng 12 ở mức 88%.

Vàng theo truyền thống được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng nó đang mất dần sức hấp dẫn so với các tài sản có lợi suất cao hơn trong môi trường lãi suất cao.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra hồi tháng 2, giá năng lượng tăng cao đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới phải áp dụng các chính sách thắt chặt. Điều này đã gây áp lực giảm giá đối với vàng, hiện đang thấp hơn khoảng 17% so với mức cao nhất đạt được vào ngày 27-2.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari, hôm Chủ nhật cho biết, lạm phát đang quá cao ở tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ, chứ không chỉ riêng lĩnh vực dầu mỏ.

Các nhà phân tích của TD Securities dự đoán rằng, bất kỳ sự suy yếu ngắn hạn nào trên thị trường kim loại quý sẽ chỉ giới hạn ở mức bán ra khiêm tốn của các nhà tư vấn giao dịch hàng hóa (CTA), và ngày càng được xem là cơ hội mua vào đối với kim loại quý này.

Nhìn về phía trước, Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá vàng trung bình sẽ ở mức khoảng 4.650 USD/ounce trong quý cuối năm. Theo Standard Chartered, nhu cầu đầu tư vàng đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ ngay cả khi lợi suất trái phiếu ở mức cao. "Lượng vàng nắm giữ trong các sản phẩm giao dịch trên sàn (ETP) đang trên đà đạt mức tương đương với dòng vốn mạnh mẽ của tháng 8. Dòng vốn tháng 8 đạt tổng cộng 121 tấn, mức cao nhất hằng tháng kể từ tháng 9-2025. Dòng vốn vẫn tiếp tục chảy vào ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vượt quá 5%, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của các yếu tố cấu trúc dài hạn đối với vàng", Standard Chartered nhấn mạnh.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay (22-9) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,235 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,304 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,974 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,042 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,978 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,046 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 66,53 USD/ounce, tăng 0,45 USD/ounce.