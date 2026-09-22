Chung tay chăm sóc người cao tuổi

Người cao tuổi xã Thanh Nưa được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Chăm sóc sức khỏe là một trong những nội dung được các cấp Hội Người cao tuổi quan tâm. Bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn người cao tuổi chủ động theo dõi sức khỏe, các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe được đưa đến gần cơ sở. Hiện nay, trên 90% người cao tuổi trong tỉnh được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí ngay tại thôn, bản. Qua đó, người cao tuổi có thêm điều kiện kiểm tra sức khỏe, được tư vấn cách chăm sóc và chủ động phòng ngừa các bệnh thường gặp ở tuổi già. Cùng với hoạt động khám, tư vấn, các chương trình chăm sóc chuyên biệt được triển khai, đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người cao tuổi. Từ đầu năm đến nay, chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” được thực hiện tại 10 xã, phường; hơn 400 hội viên được khám mắt, cấp kính miễn phí, với tổng kinh phí 250 triệu đồng.

Bà Trần Thị Hồng, thôn Việt Thanh, xã Thanh Nưa chia sẻ: “Đến khám tại Trạm Y tế xã, tôi được đo huyết áp, siêu âm và bác sĩ tư vấn cụ thể về sức khỏe. Tôi thấy rất vui và phấn khởi vì người cao tuổi chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng. Những chương trình khám, tư vấn sức khỏe như thế này giúp chúng tôi biết cách chăm sóc, phòng bệnh và giữ gìn sức khỏe tốt hơn để sống vui, sống khỏe cùng gia đình”.

Hơn 9.300 người cao tuổi trong toàn tỉnh đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội, góp phần tạo thêm điểm tựa cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định. Cùng với chăm lo đời sống vật chất, các cấp Hội duy trì nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo môi trường để người cao tuổi giao lưu, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần. Toàn tỉnh hiện có 350 câu lạc bộ các loại hình và 50 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Các hoạt động bóng chuyền hơi, cờ tướng, dưỡng sinh, đi bộ... được duy trì phù hợp với điều kiện và sức khỏe của hội viên. Từ các câu lạc bộ, người cao tuổi có thêm không gian sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đây cũng là môi trường để phát huy vai trò của người cao tuổi, giúp các thành viên duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Đời sống của một bộ phận người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới còn khó khăn; số người mắc các bệnh mạn tính, bệnh tuổi già có xu hướng tăng, trong khi khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tại một số địa bàn còn hạn chế. Nguồn lực dành cho hoạt động Hội, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: “Trong bối cảnh đó, chăm sóc tích hợp người cao tuổi đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ hơn giữa gia đình, cộng đồng, ngành Y tế, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Hội. Công tác chăm sóc cần hướng đến phòng ngừa, duy trì sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, bảo đảm an sinh và tạo cơ hội để người cao tuổi tiếp tục đóng góp. Thời gian tới, Hội tập trung củng cố tổ chức Hội ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; tiếp tục nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, huy động các nguồn lực chăm sóc người cao tuổi, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Song song với chăm sóc, các cấp Hội tiếp tục phát huy kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi, tạo điều kiện để các cụ tham gia những hoạt động phù hợp với sức khỏe, khả năng và điều kiện thực tế. Người cao tuổi tiếp tục đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới và giáo dục thế hệ trẻ.

Chăm sóc người cao tuổi cần được thực hiện thường xuyên, toàn diện và dựa trên sự chung tay của gia đình, cộng đồng và các cấp, ngành. Qua đó, người cao tuổi được bảo đảm tốt hơn về sức khỏe, đời sống và an sinh, đồng thời tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, đóng góp cho gia đình và xã hội, góp phần chủ động thích ứng với xu hướng già hóa dân số.