Một buổi học của cô và trò Trường Mầm non xã Quốc Khánh

Ngành giáo dục tỉnh hiện có 375 cơ sở giáo dục với trên 15.000 giáo viên. Trong đó, nhiều thầy, cô giáo đang công tác tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi đường sá đi lại khó khăn, điều kiện sinh hoạt và cơ sở vật chất trường lớp còn hạn chế. Mỗi người một hoàn cảnh, một hành trình, nhưng đều yêu nghề và tận tâm với học trò.

Bền lòng với nghề giáo vùng cao

Trong 20 năm gắn bó với Trường THPT Pác Khuông, xã Thiện Thuật, thầy giáo Hoàng Văn Thắng đã đi qua nhiều đổi thay của ngôi trường, từ những ngày đầu đứng lớp đến khi đảm nhận cương vị hiệu trưởng. Hai thập kỷ ấy cũng là chặng đường thầy quen với những cung đường quanh co, những tuần làm việc xa gia đình và không ít khó khăn trong công tác giảng dạy. Dù ở vị trí nào, thầy vẫn chọn gắn bó với ngôi trường vùng cao này. Với thầy, niềm vui của nghề giáo là được đồng hành cùng học sinh, chứng kiến các em trưởng thành từng ngày.

Giáo viên Trường THPT Pác Khuông hướng dẫn học sinh học bài

Nhớ lại những ngày đầu về trường năm 2006, thầy Thắng cho biết: Khi ấy điều kiện dạy và học còn rất thiếu thốn, trường lớp đang trong quá trình xây dựng, nhiều học sinh ở các thôn, bản xa phải tự dựng lán tre nứa quanh trường làm nơi ăn ở để tiếp tục việc học. Những căn lán tạm bợ, thiếu điện, thiếu nước khiến cuộc sống của các em thêm vất vả, điều kiện sinh hoạt và công tác của giáo viên cũng còn nhiều khó khăn. Sau hai thập kỷ, Pác Khuông đã có nhiều đổi thay, trường lớp khang trang hơn, điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh từng bước được cải thiện. Chứng kiến sự đổi thay ấy, thầy Thắng càng có thêm động lực gắn bó với nhà trường, cùng đồng nghiệp duy trì nền nếp dạy học, quan tâm đến từng thế hệ học sinh, giúp các em yên tâm đến lớp.

Không chỉ ở Pác Khuông, tại nhiều trường học vùng cao của tỉnh, mỗi ngày đến lớp của giáo viên cũng là một hành trình vượt khó. Tại điểm trường Cốc Sâu, Trường Tiểu học và THCS Nam Quan, cô giáo Hoàng Thị Thoa đã quen với quãng đường hơn 10 km đồi dốc, quanh co từ nhà đến lớp. Những ngày nắng, đường đi đã không dễ dàng; khi mưa xuống, đường đất trơn trượt, nhiều đoạn lầy lội, xe máy không thể di chuyển, cô phải gửi xe rồi đi bộ hàng giờ mới đến được điểm trường.

Giờ học của cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - Trung học cơ sở Kiên Mộc

Điểm trường Cốc Sâu hiện có 2 giáo viên tiểu học phụ trách 9 học sinh ở 2 lớp ghép. Trong đó, lớp ghép 1+3 có 5 học sinh, lớp ghép 4+5 có 4 học sinh. Đường đến lớp đã vất vả, điều kiện sinh hoạt tại điểm trường cũng còn nhiều thiếu thốn. Do không có nhà công vụ, cô Thoa và các đồng nghiệp phải đi về trong ngày, tự chuẩn bị cơm mang theo. Giờ nghỉ trưa, các cô tranh thủ ngả lưng trên chiếc giường ghép tạm từ những tấm ván gỗ. Dẫu vậy, các cô vẫn đều đặn đến lớp, duy trì việc dạy học và quan tâm đến từng học sinh. Khi có em nghỉ học, cô Thoa lại tìm đến từng nhà hỏi thăm, trò chuyện với phụ huynh, vận động các em trở lại lớp.

Toàn tỉnh hiện có 38 xã khu vực III (theo Quyết định số 104/QĐ-BDTTG ngày 27/2/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo). Ở mỗi địa bàn, khó khăn có thể khác nhau, nhưng với những giáo viên đang công tác tại đây, việc vượt đường xa, khắc phục thiếu thốn để duy trì lớp học đã trở thành công việc thường ngày. Có người dành nhiều năm gắn bó với một mái trường, có người hằng ngày vượt những cung đường đồi dốc để đến điểm trường xa. Dù hoàn cảnh khác nhau, họ đều có chung sự kiên trì và tình yêu dành cho học trò. Và cũng từ sự gắn bó ấy, thầy cô hiểu hơn hoàn cảnh, những khó khăn riêng của từng em để không chỉ dạy chữ mà còn quan tâm, chăm sóc, giúp các em yên tâm học tập và trưởng thành.

Điểm tựa cho học trò vùng khó

Ở những địa bàn vùng khó, không ít học sinh còn phải vượt qua những trở ngại riêng về sức khỏe, hoàn cảnh và khả năng tiếp thu kiến thức. Có em phải nghỉ học dài ngày để điều trị bệnh, có em gặp hạn chế về thể chất nên việc học tập khó khăn hơn các bạn cùng trang lứa. Thấu hiểu điều đó, nhiều thầy, cô giáo đã dành thêm thời gian tìm hiểu, hướng dẫn và động viên từng học sinh.

Giờ dạy học của giáo viên tại Trường THPT Ba Sơn

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mẫu Sơn, cô giáo Hoàng Thùy Linh, giáo viên tiếng Anh luôn kiên trì đồng hành với những học sinh gặp khó khăn trong học tập, trong đó có em Bế Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 6A2. Từ nhỏ, Ánh mắc bệnh bạch cầu nên có những khoảng thời gian phải nghỉ học để điều trị. Mỗi lần trở lại lớp, em thường mặc cảm, lo lắng vì bị chậm kiến thức, nhất là ở môn ngoại ngữ. Nắm được hoàn cảnh của học trò, cô Linh chủ động hướng dẫn em ôn lại những phần kiến thức còn thiếu, kiên nhẫn nghe em đọc, sửa từng lỗi phát âm và động viên mỗi khi em có tiến bộ. Ngay cả trong thời gian Ánh nghỉ học điều trị, cô vẫn quan tâm, hỗ trợ để em duy trì việc học, không quá bỡ ngỡ khi trở lại trường. Không chỉ giúp em trong học tập, cô còn hướng dẫn những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như: gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân, giúp em dần tự tin và chủ động hơn. Ánh chia sẻ: Em rất vui vì cô luôn kiên nhẫn nghe em đọc từng từ, sửa cho em từng lỗi và động viên em cố gắng.

Ở một hoàn cảnh khác, tại Trường THCS Vân Thủy, xã Chiến Thắng, cô giáo Vy Thị Hằng, giáo viên môn Toán cũng dành nhiều thời gian hỗ trợ học sinh có trở ngại trong học tập. Em Hoàng Thu Thủy, học sinh lớp 6 bị suy giảm thị lực nên gặp khó khăn khi quan sát bảng, theo dõi bài giảng và tiếp nhận kiến thức. Để giúp em học tập thuận lợi hơn, cô Hằng thường xuyên xuống tận chỗ ngồi, sử dụng các mô hình trực quan để hướng dẫn, kiên nhẫn giảng giải từng phép tính và điều chỉnh cách truyền đạt phù hợp với khả năng tiếp nhận của em. Mỗi khi Thủy lúng túng hoặc làm sai, cô nhẹ nhàng hướng dẫn, động viên để em không mặc cảm mà mạnh dạn tham gia các hoạt động học tập cùng bạn bè. Thủy chia sẻ: Em rất biết ơn cô Hằng vì cô luôn kiên nhẫn hướng dẫn, giúp em hiểu bài và không cảm thấy mình khác biệt so với các bạn. Cô không chỉ dạy em kiến thức mà còn giúp em có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, cố gắng học tập.

Ở các trường vùng cao, vùng sâu, vùng xa, thầy cô thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh từng em, kịp thời động viên khi các em gặp khó khăn, tổ chức phụ đạo, hướng dẫn phương pháp học tập; với những học sinh còn thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, thầy cô vận động hỗ trợ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập; quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ, nền nếp sinh hoạt của học sinh bán trú, nội trú. Những việc làm ấy tuy giản dị nhưng giúp các em có thêm điều kiện học tập, cảm nhận được sự quan tâm và có thêm động lực để vươn lên.

Nhà giáo Ưu tú Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ở những địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn, song đội ngũ nhà giáo luôn nỗ lực khắc phục trở ngại để gắn bó với trường lớp và học sinh. Không chỉ vượt đường xa, khắc phục thiếu thốn trong sinh hoạt, các thầy, cô còn dành nhiều thời gian tìm hiểu hoàn cảnh, quan tâm đến tâm tư, tình cảm của từng em để có cách động viên, giúp đỡ phù hợp. Những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã giúp nhiều học sinh thêm gắn bó với trường lớp, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Để tiếp sức các nhà giáo, ngành Giáo dục luôn quan tâm tham mưu, triển khai các giải pháp cải thiện điều kiện dạy học, chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo, nhất là những thầy, cô đang công tác tại địa bàn khó khăn.

Mỗi mái trường nơi non cao đều có những câu chuyện riêng về sự gắn bó, tận tụy của người giáo viên. Có thầy cô dành nhiều năm tháng vượt qua thiếu thốn, kiên trì bám trường, bám lớp; có người lặng lẽ quan tâm, kiên nhẫn dìu dắt từng học sinh qua những trở ngại trong học tập và cuộc sống. Dù ở hoàn cảnh nào, tình yêu nghề và sự tận tâm với học trò vẫn được thể hiện qua những việc làm bình dị mỗi ngày. Sự đồng hành ấy giúp nhiều em thêm yêu trường, yêu lớp, có niềm tin và động lực vươn lên.