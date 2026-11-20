Tại Trường Tiểu học Đông Phong (phường Tân Phong), mỗi ngày đến trường của học sinh là một ngày vui; những giờ học được tổ chức nền nếp, với sự đồng hành của thầy, cô. Hiện, nhà trường có 59 lớp với 1.654 học sinh. Thời gian qua, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm sát sao đến từng học sinh. Tỷ lệ chuyên cần đạt 99%, cho thấy sự phối hợp tích cực giữa nhà trường, giáo viên và gia đình trong việc duy trì sĩ số, tạo điều kiện để học sinh tham gia học tập thường xuyên.

Trong từng tiết học, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức một chiều, thầy cô tăng cường tổ chức hoạt động học tập, khuyến khích học sinh chủ động tìm tòi, trao đổi, phát biểu xây dựng bài. Việc xây dựng môi trường học tập thân thiện, phát huy tính tích cực của học sinh được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để trường nâng cao chất lượng giáo dục.

Thầy giáo Phạm Huy Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Phong cho biết: Nhà trường chỉ đạo đội ngũ giáo viên tích cực huy động học sinh ra lớp. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy… để nâng cao chất lượng dạy học.

Nếu ở những trường học khu vực thuận lợi, giáo viên có điều kiện tiếp cận tương đối đầy đủ các thiết bị, phương tiện dạy học thì tại những địa bàn vùng cao, biên giới như Tà Tổng, hành trình gieo chữ vẫn còn không ít gian nan. Song với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực vươn lên của mỗi thầy, cô, giáo dục vùng biên đã có nhiều khởi sắc hơn trước. Tiêu biểu như ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng (xã Tà Tổng), các thầy, cô kiên trì đến từng bản, phối hợp với trưởng bản vận động các em đến trường. Đồng thời, vệ sinh trường lớp, chỉnh trang phòng học, chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học và tận tình chăm lo học sinh bán trú.Em Giàng Minh Thản, học sinh lớp 9A1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Tà Tổng chia sẻ: Em rất vui khi được đến trường học tập cùng các bạn. Các thầy cô luôn quan tâm, hướng dẫn chúng em trong học tập, giúp chúng em hiểu bài và tự tin hơn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có kiến thức, thực hiện được ước mơ của mình.Từ những lớp học vùng cao đến các trường học ở khu vực trung tâm, điểm chung của đội ngũ nhà giáo là tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới. Đến nay, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 99,98%; riêng trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,4%. Đáng chú ý, tỷ lệ trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt 98%; 38/38 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Đối với giáo dục THCS, 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập mức độ 1; tỷ lệ đạt mức độ 2 là 89,48% và mức độ 3 là 11,53%. Những kết quả này cho thấy sự quan tâm của tỉnh trong việc mở rộng cơ hội học tập, từng bước nâng cao trình độ dân trí, tạo nền tảng để học sinh tiếp tục học lên các cấp học cao hơn. Ở bậc THPT, chất lượng giáo dục tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thể hiện rõ qua kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Toàn tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,58%, điểm trung bình các môn thi xếp thứ 26/34 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm trước. Kết quả này tiếp tục khẳng định nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng ôn tập của các nhà trường và tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập của học sinh.

Cùng với việc củng cố mạng lưới trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới. Toàn tỉnh hiện có 3.541 giáo viên tiểu học, trong đó 99,97% đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định; cấp THCS có 1.949 giáo viên, đạt chuẩn 100%. Đây là nguồn lực quan trọng để các nhà trường tổ chức hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phổ cập.Bà Hoàng Thu Phương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thời gian qua, ngành Giáo dục tỉnh quan tâm rà soát tại các điểm trường, huy động học sinh ra lớp đảm bảo sỹ số học sinh. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, công tác quản lý, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục ở từng cấp học. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận giáo dục có chất lượng.Những cống hiến thầm lặng của đội ngũ nhà giáo trong tỉnh được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương. Tại Lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 17/11 vừa qua, Lai Châu có 6 nhà giáo được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp, cống hiến của các nhà giáo, đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục Lai Châu vẫn còn những yêu cầu đặt ra trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, bảo đảm điều kiện giáo dục đồng đều giữa các địa bàn, quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo. Điều đó đòi hỏi mỗi thầy, cô giáo không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề.Mỗi giờ học chất lượng, học sinh tiến bộ là kết quả từ sự tận tâm, trách nhiệm của người thầy. Bằng nhiệt huyết và sự nỗ lực không ngừng, đội ngũ nhà giáo đang tiếp tục vun đắp tri thức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng tương lai tươi sáng cho các thế hệ học sinh.