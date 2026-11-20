Toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 57.000 cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục

Trở lại bục giảng, tiếp nối hành trình "trồng người"

Đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, thầy giáo Nguyễn Đình Thọ, Trường Tiểu học và THCS Quảng Trung (xã Tuy Đức) có những cảm xúc đặc biệt. Hơn 40 năm gắn bó với ngành giáo dục, trong đó có hơn 10 năm đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng, thầy Thọ đã dành gần như trọn cuộc đời nghề nghiệp để vun đắp cho sự nghiệp trồng người nơi đây.

Thầy Thọ chia sẻ cảm xúc khi trong ngày trở lại bục giảng sau nhiều năm làm công tác quản lý

Trong đợt sắp xếp lại cơ sở giáo dục, thầy Thọ đã chủ động thôi giữ chức vụ hiệu trưởng để trở lại làm giáo viên đứng lớp. Với thầy, được trở lại bục giảng, trực tiếp truyền đạt kiến thức và đồng hành cùng học sinh là niềm vui, là mong muốn đã theo đuổi suốt nhiều năm tháng.

Hơn 40 năm trước, thầy Thọ là một trong số ít giáo viên được phân công đến vùng đất biên giới Tuy Đức. Khi ấy, điều kiện dạy và học vô cùng thiếu thốn. Có những lớp học, thầy trò phải chắt chiu từng trang giấy, từng cuốn sách để duy trì việc học.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Quảng Trung đang được tiếp cận với điều kiện học tập tốt hơn

“Những ngày đầu về đây công tác, khó khăn nhiều lắm. Nhìn các em học sinh háo hức đến lớp, chúng tôi lại có thêm động lực để bám trường, bám lớp”, thầy Thọ chia sẻ.

Trải qua nhiều địa bàn, nhiều đơn vị công tác, trở lại bục giảng ở thời điểm này mang đến cho thầy những cảm xúc rất riêng. Đặc biệt, thầy Thọ có thêm cơ hội tập trung cho chuyên môn, trực tiếp giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trẻ.

Làm quản lý hay giáo viên thì mục tiêu cuối cùng vẫn là chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh. Thầy giáo Nguyễn Đình Thọ, Trường Tiểu học và THCS Quảng Trung

Tại Trường Tiểu học Tô Hiệu (xã Quảng Tân), cô giáo Đinh Thị Minh Ước, Phó Hiệu trưởng cũng từng ngày thích nghi với những thay đổi sau sắp xếp. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, cô Ước còn trực tiếp tham gia giảng dạy theo định mức quy định.

Cô giáo Đinh Thị Minh Ước cho biết niềm vui của mỗi giáo viên là sự tiến bộ hằng ngày của học sinh

“Mỗi khi đến trường, nhìn thấy các em vui chơi, học tập, duy trì nền nếp và có sự tiến bộ từng ngày, chúng tôi lại cảm thấy rất vui. Với người làm giáo dục, đó chính là món quà ý nghĩa nhất, cũng là động lực để mỗi thầy, cô tiếp tục cố gắng”, cô Ước chia sẻ.

Thích ứng với thay đổi, giữ vững chất lượng giáo dục vùng khó

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, đội ngũ nhà giáo nhanh chóng bắt nhịp, chủ động đổi mới phương pháp, linh hoạt trong tổ chức dạy học. Với những người làm nghề giáo, niềm vui và cũng là động lực lớn nhất vẫn là mỗi giờ học có ý nghĩa, mỗi học sinh thêm tiến bộ và trưởng thành.

Thầy giáo Trần Minh Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (xã Bảo Lâm 1) cho hay, sau sắp xếp, nhà trường từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp và kỷ cương dạy học. Các hoạt động chuyên môn, sinh hoạt trường lớp được triển khai đồng bộ tại cả 3 điểm trường, bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn.

“Sau khi sắp xếp, điều chúng tôi quan tâm trước hết là ổn định hoạt động dạy và học, bảo đảm học sinh ở các điểm trường đều được học tập trong điều kiện nền nếp. Mục tiêu cuối cùng là dù tổ chức trường lớp có thay đổi thì chất lượng giáo dục vẫn phải được duy trì và từng bước nâng lên”, thầy Hoàng chia sẻ.

Cô giáo H’Tầm (ngồi giữa) đã có nhiều năm gắn bó với giáo dục vùng sâu

Không chỉ thích ứng với thay đổi về tổ chức, giáo viên còn phải chủ động cập nhật yêu cầu chuyên môn trong năm học mới. Việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa đặt ra yêu cầu nghiên cứu kỹ nội dung, xây dựng kế hoạch bài dạy phù hợp, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động học tập.

Cô giáo H’Tầm, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng (xã Tà Đùng) chia sẻ, việc triển khai những yêu cầu mới trong dạy học đòi hỏi giáo viên phải thường xuyên tự học, nghiên cứu tài liệu và điều chỉnh cách truyền đạt.

Đặc biệt, với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cô Tầm luôn chú trọng lựa chọn cách giảng giải dễ hiểu, tăng cường tương tác và khuyến khích các em chủ động tham gia bài học.

Điều quan trọng là giáo viên phải hiểu học sinh của mình, biết các em đang yếu ở đâu, tiếp thu kiến thức như thế nào để có cách hướng dẫn phù hợp. Khi thấy học sinh hiểu bài hơn, tự tin hơn, đó là niềm vui rất lớn của người đứng lớp. Cô giáo H’Tầm, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đắk R’măng

Tình yêu nghề, lòng tận tụy với học sinh vẫn luôn là sợi dây gắn kết những người làm nghề giáo

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Lâm Đồng có 825 cơ sở giáo dục với khoảng 57.000 cán bộ, giáo viên. Sau sắp xếp, trường lớp có thể đổi thay, vị trí công tác và môi trường làm việc có thể khác trước, nhưng tình yêu nghề, lòng tận tụy với học sinh vẫn luôn là sợi dây gắn kết những người làm nghề giáo.

Ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho rằng, sau sắp xếp mạng lưới trường, lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ít nhiều chịu tác động. Ngành Giáo dục luôn chia sẻ với những khó khăn, tâm tư của đội ngũ nhà giáo, đồng thời quan tâm nắm bắt tình hình, kịp thời động viên, hỗ trợ để cán bộ, giáo viên sớm ổn định công tác, yên tâm gắn bó với trường, lớp.

“Dù điều kiện công tác có những thay đổi, chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, sự tận tụy với học sinh. Sự nỗ lực, cống hiến của mỗi thầy, cô chính là nền tảng quan trọng để duy trì ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lâm Đồng”, ông Hải nhấn mạnh.