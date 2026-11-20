Có nhiều người nên duyên vợ chồng từ mái trường, cùng nhau vượt qua những khó khăn của nghề giáo, có người trưởng thành từ giáo viên đứng lớp đến cán bộ quản lý. Gần 20 năm gắn bó, họ đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai, tiếp tục vun đắp tri thức và chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.

Sau nhiều năm công tác, thầy giáo Thuận và cô giáo Ly đã nên duyên vợ chồng và quyết định chọn Đa Mi làm quê hương thứ hai

Chung một mái trường, trọn tình yêu thương

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp ra trường, thầy giáo Bùi Văn Thuận nhận công tác tại Trường Tiểu học và THCS Đa Mi. Quyết định đến với vùng đất này của thầy bắt đầu từ một chuyến tham quan cùng thầy chủ nhiệm và các bạn học. Khi ấy, Đa Mi để lại trong thầy ấn tượng đặc biệt, thôi thúc chàng sinh viên trẻ lựa chọn nơi đây làm điểm khởi đầu cho sự nghiệp của mình.

20 năm giảng dạy, thầy giáo Bùi Văn Thuận vẫn tận tình, tâm huyết đưa kiến thức đến học sinh vùng cao

Thầy Bùi Văn Thuận chia sẻ: “Khi ra trường năm 2006, tôi đã làm đơn tình nguyện lên vùng cao Đa Mi công tác. Những ngày đầu rất khó khăn, từ chỗ ăn ở đến việc đi lại. Nhưng được sự quan tâm của chính quyền và nhà trường, điều kiện sinh hoạt dần ổn định. Sau nhiều năm công tác, tôi cảm thấy nơi đây rất phù hợp và đã quyết định chọn Đa Mi làm quê hương thứ hai, mong muốn gắn bó đến khi nghỉ hưu”.

20 năm giảng dạy, thầy Bùi Văn Thuận vẫn tận tình, tâm huyết với nghề, đưa kiến thức đến học sinh vùng cao

Một năm sau, nữ sinh Bùi Thị Bích Ly cũng tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Toán, tiếp tục chọn Đa Mi làm nơi lập nghiệp. Cùng giảng dạy môn Toán ở cấp THCS, từ những đồng nghiệp, sự đồng cảm trong công việc và những năm tháng cùng gắn bó với học trò vùng cao đã đưa họ đến với nhau.

Gần 20 năm qua, mái trường Đa Mi không chỉ là nơi 2 người thực hiện ước mơ nghề nghiệp mà còn là nơi vun đắp hạnh phúc gia đình. Cùng chung một nghề, họ có thể chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi vất vả trong công việc, cùng trao đổi chuyên môn và động viên nhau trước những khó khăn. Những thế hệ học trò trưởng thành cũng là niềm vui, niềm tự hào chung của hai vợ chồng.

Giờ giải lao của cô giáo Bùi Thị Bích Ly cùng các em học sinh

Nhớ về chặng đường đã qua, thầy Thuận tự hào khi nhiều học trò của mình nay đã thành đạt, có em trở thành giám đốc doanh nghiệp, nhân viên ngân hàng, bác sĩ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; có em trở thành giáo viên và quay trở lại trường tiếp tục sự nghiệp gieo chữ. Đó cũng là động lực để thầy và cô Ly tiếp tục gắn bó với vùng đất đã trở thành quê hương thứ hai của mình.

Từ tình yêu nghề đến tình yêu quê hương thứ hai

Cũng chọn Đa Mi, xã La Dạ làm nơi lập nghiệp từ những ngày đầu, cô giáo Mai Thị Hà và thầy Lê Thanh Hoài đều quê ở Hà Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp, họ cùng tình nguyện đến vùng đất còn nhiều khó khăn này để giảng dạy. Năm 2006, cô Hà nhận công tác tại Trường Mẫu giáo Đa Mi, còn thầy Hoài là giáo viên tiểu học.

Một tiết học của thầy giáo Lê Thanh Hoài

Ngày ấy, điều kiện cơ sở vật chất và đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn. Điện, nước sinh hoạt chưa đảm bảo, phương tiện đi lại khó khăn, việc kết nối giữa các điểm trường cũng còn nhiều hạn chế. Những giáo viên trẻ từ miền xuôi đến nhận nhiệm vụ phải từng bước thích nghi với môi trường mới, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành công việc.

Gần 20 năm gắn bó, cô Mai Thị Hà đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ giáo viên đứng lớp đến phó hiệu trưởng. 2 năm gần đây, cô đảm nhận cương vị Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đa Mi, xã La Dạ. Từ một giáo viên trẻ ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, cô đã trưởng thành cùng sự phát triển của nhà trường, tiếp tục dành tâm huyết cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Cô Mai Thị Hà (thứ 3 từ trái sang) cùng các giáo viên và học sinh ở điểm trường Đa Kim, cách điểm chính hơn 25 km

Cô Mai Thị Hà chia sẻ: “Khi lên Đa Mi nhận nhiệm vụ năm 2006, cơ sở vật chất trường lớp còn rất khó khăn, cuộc sống người dân cũng nhiều thiếu thốn. Nhưng qua từng năm, tôi được chứng kiến sự lớn lên của các cháu, sự chung tay của phụ huynh và những đổi thay của vùng đất này. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy Đa Mi không chỉ là nơi làm việc mà đã trở thành quê hương thứ hai của mình”.

Khu vui chơi của Trường Mẫu giáo Đa Mi, xã La Dạ

Từ trải nghiệm của một giáo viên từng sống trong khu tập thể, cô Hà thấu hiểu những khó khăn của các đồng nghiệp trẻ khi mới đến nhận công tác.

Trên cương vị người đứng đầu nhà trường, cô luôn quan tâm nắm bắt tâm tư, tạo điều kiện để giáo viên mới yên tâm công tác, chủ động chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc trong chuyên môn cũng như cuộc sống.

Với cô, sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên và các điểm trường chính là nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục ngày càng tốt hơn.

Tổ ấm hiện tại của thầy giáo Lê Thanh Hoài và cô giáo Mai Thị Hà

Từ gian khó đến mùa quả ngọt

Vùng đất Đa Mi trước đây vốn rất khó khăn. Trường lớp tạm bợ, thiếu phòng học, thiếu giáo viên, đường sá đi lại cách trở, điều kiện sinh hoạt nhiều hạn chế. Những giáo viên từ miền xuôi tình nguyện lên công tác có người phải ở nhờ nhà dân, có người phải di chuyển quãng đường từ 70 đến 100 km mới đến được trường. Trong điều kiện giao thông chưa thuận lợi, những con đường đèo dốc là thử thách không nhỏ đối với những sinh viên vừa rời ghế nhà trường.

Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các trường vùng cao, miền núi được quan tâm đầu tư, ngày càng đáp ứng nhu cầu dạy và học

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đa Mi là người chứng kiến những đổi thay ấy từ những ngày đầu. Cô cho biết, thời điểm mới thành lập, trường lớp chưa đảm bảo, khu nhà ở cho giáo viên cũng chưa có. Nhiều thầy cô phải ở nhờ nhà dân nhưng vẫn nỗ lực bám trường, bám lớp, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đây, mặc dù còn gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng nhiều thầy cô giáo vẫn nỗ lực bám trường, bám lớp, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đáng quý là nhiều giáo viên đã lập gia đình, ổn định cuộc sống và xem vùng đất Đa Mi, xã La Dạ là quê hương thứ hai, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đa Mi

Từ những nỗ lực ấy, giáo dục vùng cao, miền núi từng bước vượt qua khó khăn. Trường lớp ngày càng được đầu tư khang trang, điều kiện dạy và học được cải thiện. Khu tập thể dành cho giáo viên được xây dựng gần trường, giúp đội ngũ nhà giáo ổn định chỗ ở, thuận lợi hơn trong sinh hoạt và công tác. Không chỉ điều kiện cơ sở vật chất thay đổi, chất lượng giáo dục cũng từng bước được nâng lên, mở ra nhiều cơ hội học tập cho trẻ em địa phương.

Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các trường vùng cao, miền núi được quan tâm đầu tư, ngày càng đáp ứng nhu cầu dạy và học

Gần 20 năm nhìn lại, những thầy cô như gia đình thầy Thuận, cô Ly, cô Hà và thầy Hoài có quyền tự hào về chặng đường đã qua. Họ đến vùng đất Đa Mi, xã La Dạ khi tuổi đời còn trẻ, mang theo hành trang là kiến thức, lòng yêu nghề và nhiệt huyết của những người vừa bước vào sự nghiệp trồng người.

Họ đã gửi lại nơi đây những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, chứng kiến sự trưởng thành của học trò và những đổi thay của vùng đất mình từng tình nguyện đến công tác.

Vườn cổ tích với chủ đề "Nông sản quê bé" tại Trường Mẫu giáo Đa Mi, xã La Dạ

Vùng đất Đa Mi - La Dạ đã trở thành quê hương thứ hai, nơi họ xây dựng gia đình, vun đắp hạnh phúc và tiếp tục cống hiến. Những hạt giống tri thức được gieo từ năm tháng gian khó đang từng ngày đơm hoa, kết trái, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo nền tảng để quê hương La Dạ ngày càng phát triển.