Đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, chia sẻ chủ đề “Người thầy gieo hạt - Nhà trường mở lối tương lai”.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Lê Minh Hoan chia sẻ nhiều câu chuyện sâu sắc về nghề giáo, vai trò của người thầy và những giá trị mà giáo dục mang lại cho mỗi người học.

Theo đồng chí Lê Minh Hoan, đôi khi chỉ một lời động viên đúng lúc, sự quan tâm chân thành hay cách khơi gợi để sinh viên tự tin khám phá năng lực bản thân cũng có thể tạo nên những tác động tích cực, góp phần định hình hành trình trưởng thành của mỗi người.

Đồng chí Lê Minh Hoan cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy trong bối cảnh hiện nay, trong đó cần phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; khuyến khích sinh viên mạnh dạn đặt câu hỏi, tìm tòi, thử nghiệm và gắn kiến thức với thực tiễn.

Đặc biệt, trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), đội ngũ nhà giáo cần không ngừng cập nhật tri thức, thích ứng với công nghệ; đồng thời, hướng dẫn sinh viên khai thác các công cụ mới một cách hiệu quả và có trách nhiệm.

Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Lê Minh Hoan.

Dịp này, giảng viên, viên chức và sinh viên còn trực tiếp giao lưu, trao đổi, đặt câu hỏi với đồng chí Lê Minh Hoan về nghề nghiệp, hoạt động giảng dạy, học tập và những vấn đề đặt ra đối với môi trường giáo dục hiện nay.