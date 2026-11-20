Tối hôm ấy, trước giờ hành quân đường dài rèn thể lực, hai người chỉ huy lặng lẽ đi dọc từng hàng quân. Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội, và Thượng tá Đào Thị Hạnh Ngàn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, nắn lại từng quai ba lô nặng trĩu, chỉnh từng nếp áo cho học trò. Rồi chính họ cũng khoác ba lô lên vai, hòa nhịp bước cùng các em dưới lá cờ Tổ quốc.

Cảnh ấy không hiếm ở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hà Nội. Năm 2026, năm đầu tiên vận hành mô hình Công an địa phương hai cấp, cũng là năm khối lượng đào tạo, bồi dưỡng đặt lên vai tập thể nơi đây nặng nề hơn bao giờ hết.

Trước giờ hành quân đêm, người thầy cũng khoác ba lô, đi giữa hàng quân cùng học trò.

Dưới sự phụ trách trực tiếp của lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, các thầy, cô không chỉ bám bục giảng truyền thụ tri thức, pháp luật mà còn bền bỉ đồng hành cùng học viên ngoài thao trường nắng gió. Tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo và những kết quả nổi bật ấy đã được Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng, ghi nhận và biểu dương tại buổi gặp mặt đội ngũ làm công tác đào tạo, huấn luyện nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trong năm qua, Trung tâm tổ chức quản lý 115 lớp học chính, tham gia quản lý 12 lớp tập huấn chuyên đề. Đơn vị còn bảo đảm toàn diện nơi ăn ở, phòng học, thao trường cho 4 lớp huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ với 270 học viên, do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức.

Dòng chảy tri thức trải trên nhiều hệ lớp. Có 9 lớp Cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị cho 620 học viên, phối hợp cùng Học viện Chính trị Công an nhân dân. Có các lớp Điều tra viên với 405 học viên, kiến thức Quốc phòng và An ninh với 400 học viên, Chuyển đổi số với 126 học viên. Rộng nhất là 98 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 20.000 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 126 xã, phường, tạo nền tảng để Đội thi Hà Nội giành Giải A tại Hội thi khu vực phía Bắc.

Một giờ lên lớp của lớp lý luận chính trị phối hợp cùng Học viện Chính trị Công an nhân dân

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở luyện võ thuật cùng giáo viên Trung tâm

Để mỗi giờ lên lớp bám sát thực tiễn, đội ngũ giáo viên đã sửa đổi, bổ sung đồng bộ 49 bộ giáo án theo chương trình khung của Bộ Công an. Họ tham mưu biên soạn 35 tập tài liệu và 488 tình huống nghiệp vụ thực tiễn, gửi xin ý kiến các cục nghiệp vụ, các học viện Công an nhân dân và 30 xã, phường.

Điểm mới đáng chú ý là cơ chế duyệt giảng nội bộ được duy trì nghiêm túc. Trước mỗi kỳ huấn luyện, các thầy, cô lại chụm đầu quanh bàn họp, tỉ mỉ rà soát, góp ý từng trang giáo án, từng tình huống xử lý. Từng giáo viên lên bục giảng thử để lãnh đạo Phòng, Ban Giám đốc Trung tâm và đồng nghiệp nhận xét phương pháp, rồi mới đứng lớp thật. Nhiều cán bộ còn thu xếp công việc để học văn bằng hai tại Học viện An ninh nhân dân, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục học viên tại Cục Đào tạo và theo học Trung cấp lý luận chính trị.

“Muốn ‘luyện quân’ tinh nhuệ thì trước hết phải ‘rèn cán’ thực chất. Năm nay, tập thể Trung tâm tự đặt cho mình kỷ luật khắt khe khi rà soát, sửa đổi trọn vẹn 49 bộ giáo án theo chương trình khung của Bộ Công an và duy trì nghiêm túc cơ chế duyệt giảng ngay trong nội bộ để mỗi bài giảng đều thấm hơi thở thực tiễn.” Thượng tá Đào Thị Hạnh Ngàn, Giám đốc Trung tâm

Rà soát từng trang giáo án, từng tình huống nghiệp vụ trước mỗi kỳ huấn luyện

Bục giảng của Trung tâm cũng không bó hẹp trong khuôn viên đơn vị. Các thầy, cô đã đến 8 trường đại học, học viện lớn trên địa bàn Hà Nội, trực tiếp đứng lớp 30 buổi tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, phòng chống ma túy và trật tự an toàn giao thông cho 22.729 sinh viên.

Khi rời bục giảng bước ra sân tập, những trang giáo án lập tức gắn với thực tế chiến đấu. Ngay tại thao trường của Trung tâm, 4 mô hình cháy thực nghiệm gồm 3 nhà dân và 1 ô tô được dựng lên để 300 cán bộ Công an xã, phường và lực lượng phòng cháy, chữa cháy trực tiếp thực hành khám nghiệm hiện trường.

Bài tập võ thuật trên sân của Trung tâm

Giữa nắng hè oi bức, “sân trường” rền vang khẩu lệnh của các cán bộ, chiến sĩ thuộc các lớp Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Quân số được quản lý khép kín trong và ngoài giờ. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu kiểm tra ở cả 5 khoa mục, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, Trung tâm tổ chức 2 lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho 300 học viên thuộc lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 và Công an xã, phường. Đây là chương trình tập huấn chuyên sâu đầu tiên trên cả nước do Công an cấp tỉnh, thành phố triển khai.

Ngoài sân tập, giáo viên đứng đối diện học viên, sửa từng thế đòn

Giáo viên chỉnh tư thế cho học viên trong một lớp bồi dưỡng chuyên sâu

Mỗi động tác được làm mẫu, sửa lại cho đến khi đúng

Nhắc tới công việc của những người thầy tại Trung tâm trong năm 2026, dấu ấn sâu đậm nhất nằm ở khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Khóa học năm nay quy tụ 34,2% chiến sĩ có bằng đại học, cao đẳng và 32 đảng viên.

Rời nếp sống tự do bên ngoài để bước vào 90 ngày rèn luyện với 16 chế độ khắt khe mỗi ngày, giữa thao trường có lúc nắng gần 40 độ C hay những buổi tập tầm tã dưới mưa, là thử thách không nhỏ với những chàng trai tuổi đôi mươi. Những lúc ấy, hình ảnh các cô giáo khoác áo mưa cầm cờ lệnh bám sát từng bước chạy, các thầy giáo kiên nhẫn hướng dẫn từng hộp tiếp đạn, đứng sát bệ bắn giữ chắc cánh tay học trò, trở thành điểm tựa tinh thần của các em.

Ghi chép kết quả huấn luyện ngay tại thao trường

Chiến sĩ Lê Trần Phương vẫn nhớ lần đầu nằm trên bệ bắn đạn thật. Hơi nóng từ nòng súng và tiếng nổ chát chúa khiến hai tay em run lên. Sự nghiêm khắc, bình tĩnh của người chỉ huy ngay bên cạnh đã giúp em lấy lại tâm lý, nín thở, siết cò và trúng đích.

Giáo viên đứng sát bên, giữ chắc cánh tay học trò trong giờ tập bắn

Thầy giáo hướng dẫn chiến sĩ tiếp đạn

Phía sau kỷ luật nghiêm minh là tình thầy trò gần gũi, được nuôi dưỡng qua phương châm “3 cùng”: cùng sinh hoạt, cùng huấn luyện, cùng lao động. Từ bữa cơm đến đêm hành quân, người thầy luôn ở bên các em.

Bữa cơm chung của chiến sĩ mới, có cán bộ quản lý đi cùng

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng coi chặng rèn luyện này là bước đệm quan trọng để lực lượng chiến sĩ nghĩa vụ có đủ bản lĩnh, sức bền, sẵn sàng cơ động và nhận nhiệm vụ tại các đơn vị ngay sau khi kết thúc khóa huấn luyện.

Với Thượng tá Đào Thị Hạnh Ngàn, làm nghề giáo trong lực lượng vũ trang mang một nét rất riêng. “Trong đêm hành quân hay giữa nắng thao trường gần 40 độ C, chúng tôi chọn cùng khoác ba lô, cùng bước một nhịp với các em. Khi người thầy nắn lại từng quai ba lô, chỉnh từng nếp áo và đi ngay bên cạnh, các chiến sĩ trẻ sẽ hiểu mình không bao giờ đơn độc trên con đường trưởng thành trong hàng ngũ Công an Thủ đô”, chị nói.

Cô giáo dẫn đầu đoàn chiến sĩ trong đêm hành quân

Sự đồng hành ấy tiếp sức cho bước chân chiến sĩ Nguyễn Văn Đạt trong đêm hành quân dài.

“Có những đoạn chân em gần như căng cứng, quai ba lô thít chặt rất mỏi. Nhưng nhìn cờ Tổ quốc phía trước, thấy đồng đội bên cạnh vẫn nỗ lực bước tiếp và sự đồng hành của các thầy cô, em tự nhủ mình không được phép tụt lại.” Chiến sĩ Nguyễn Văn Đạt

Ấm tình quân dân

Song song với cường độ rèn luyện trên thao trường, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho chiến sĩ mới được tổ chức bài bản. Chặng hành quân đến Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm gần 20.000 Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, cùng chuỗi 11 hoạt động giáo dục truyền thống “Theo dòng lịch sử – vững bước hôm nay”, giúp những người lính trẻ hiểu giá trị của lịch sử và thêm tự hào khi đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân.

Sức trẻ của khóa học còn lan ra cộng đồng qua màn đồng diễn dân vũ của 480 chiến sĩ nghĩa vụ tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hưởng ứng cuộc thi “Tổ quốc bình yên”, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên không gian mạng.

Chặng cuối khóa, đêm Gala chia tay trở thành dấu lặng ấm áp. Lần đầu tiên, các tân binh vỡ òa khi thấy chính những cô giáo thường ngày nghiêm nghị trên thao trường bước lên sân khấu biểu diễn văn nghệ, cổ vũ học trò trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ.

Kết thúc khóa học, 580/582 chiến sĩ hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ. Hai trường hợp không đủ điều kiện do ốm, phải điều trị dài ngày. 92 chiến sĩ cùng 5 cán bộ huấn luyện xuất sắc được Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen.

Cô giáo cùng học trò trong đêm lửa trại

Người thầy chỉnh lại quân phục cho học trò trước giờ chia tay

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Giấy khen cho chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện

Ở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, có những bài học không nằm trong giáo trình nhưng lan tỏa bền bỉ từ chính những người thầy. Mang nhóm máu cực hiếm A Rh(-), suốt 17 năm qua, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi, Phó Giám đốc Trung tâm đã 15 lần hiến máu, tiếp thêm sự sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch.

Chị còn là người sáng lập “Trạm tóc chiến sĩ”. Gần hai năm, chị giữ mái tóc dài để tự tay cắt tặng một người mẹ đang điều trị ung thư tại Bệnh viện K. Ngoài giờ làm việc, chị trực tiếp đi vận động, tiếp nhận và trao hơn 29 bộ tóc thật tới người bệnh.

“Với người phụ nữ, mái tóc là một phần của phẩm giá và sự tự tin. Nhưng với một bệnh nhân ung thư đang gồng mình qua hóa trị, từng vạt tóc rụng xuống gối mỗi sáng là một tổn thương rất lớn”, chị chia sẻ.

Nghĩa cử lặng lẽ ấy hòa cùng dòng chảy thiện nguyện của cả đơn vị. Trong ngày hội hiến máu “Sẻ chia yêu thương – Trao gửi hy vọng” tổ chức tại Trung tâm, phối hợp cùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 458 chiến sĩ đăng ký tham gia và hiến tặng 401 đơn vị máu.

Những chiến sĩ trẻ cùng cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ trong ngày hội hiến máu

Song hành với những nghĩa cử ấy là sự tận tụy âm thầm của đội ngũ cán bộ quản lý, hậu cần, cấp dưỡng. Họ ngày đêm chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, giữ khuôn viên đơn vị xanh, sạch, đẹp để hàng vạn lượt học viên yên tâm học tập, rèn luyện. Năm 2026, 2 lượt tập thể và 8 cá nhân của Trung tâm được Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen.

Khép lại một năm nhiều dấu ấn, Trung tâm đang cập nhật kiến thức khoa học công nghệ, chủ động tiếp cận và thử nghiệm thiết bị bay không người lái phục vụ thực tiễn công tác. Thực hiện định hướng của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền tại buổi gặp mặt 20/11, tập thể Trung tâm tiếp tục mở rộng các lớp bồi dưỡng chuyên sâu, lấy hiệu quả vận dụng thực tiễn làm thước đo chất lượng giảng dạy, và chuẩn bị từng bước đưa trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số vào giảng đường trong năm 2027.

Trung tâm chủ động tiếp cận, thử nghiệm thiết bị bay không người lái phục vụ thực tiễn công tác

Công nghệ sẽ giúp những trang giáo án sinh động hơn. Nhưng điều học trò mang theo khi rời “ngôi trường” đặc biệt này vẫn là cánh tay người thầy giữ chặt bên bệ bắn, và đôi tay lặng lẽ nắn lại quai ba lô cho các em trong đêm trước giờ hành quân.