Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Hàm Yên nắm bắt tình hình học tập của học sinh.

Bám bản gieo chữ

Tại những xã vùng cao hay biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều thiếu thốn, hành trình mang cái chữ đến với con em đồng bào các dân tộc thiểu số đòi hỏi ở người thầy không chỉ trình độ chuyên môn vững vàng mà còn cả tình yêu thương bao la và ý chí vượt khó kiên cường.

Đặc biệt tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, sự chăm lo của thầy, cô dành cho học sinh diễn ra trọn vẹn 24/24 giờ. Thầy cô vừa là người truyền thụ kiến thức trên bục giảng, vừa như người cha, người mẹ hiền thứ hai ân cần chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, lắng nghe tâm tư và khích lệ các em vươn lên trong học tập, rèn luyện. Việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp vùng biên chính là sự mong mỏi, tạo điểm tựa vững chắc để thầy và trò yên tâm dạy tốt, học tốt.

Năm học 2026 - 2027, ngôi trường mới khang trang nơi xã biên giới Minh Tân được hoàn thành và khánh thành đưa vào sử dụng đem lại niềm vui lớn cho người dân nơi đây. Đặc biệt đã tạo nên động lực to lớn cho các thầy cô và học sinh để nâng cao chất lượng vùng khó. Cô giáo Nguyễn Thu Hà, Quyền Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân cho biết: “Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân là ngôi nhà thứ hai của 1.490 học sinh (1.322 em nội trú, 168 em bán trú), trong đó gần 80% con em đồng bào dân tộc Mông. Đón các em bằng tất cả lòng yêu thương là 111 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Không chỉ là những “người gieo chữ” tận tụy, thầy cô còn là điểm tựa an yên, lặng lẽ nâng niu từng bước chân thơ ngây, truyền cho trò nghèo niềm tin và nghị lực để ước mơ chữ nghĩa bay cao, bay xa giữa ngàn xanh biên giới. Công tác quản lý nội trú nơi đây vượt lên trên những quy định hành chính khô khan. Đó là hành trình “làm cha, làm mẹ” của những người thầy, người cô vùng cao. Thầy cô không chỉ dừng lại ở vai trò truyền thụ kiến thức trên bục giảng, mà còn là người trực tiếp chăm lo từng giấc ngủ, kiểm tra từng bữa ăn, uốn nắn từng nếp sống và rèn luyện kỹ năng sống tự lập cho các em”.

Công tác ở các địa bàn vùng xa, các thầy cô giáo đã có nhiều đổi mới trong phương pháp dạy học, khắc phục các điều kiện khó khăn để dạy tốt. Cô giáo Phan Thị Thúy, Trường Tiểu học Mậu Duệ A với hơn ba thập kỷ gắn bó với giáo dục vùng khó. Vào ngành từ năm 1990, suốt hơn 35 năm công tác của cô đều nỗ lực từng giây, từng phút, trong từng bài giảng là sự tận tâm của người thầy tâm huyết. Không chỉ trực tiếp bám lớp, cô còn là giáo viên cốt cán thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tích cực tham gia dạy minh họa hội thảo chuyên môn cụm trường, nghiên cứu sáng kiến và vinh dự đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, nhiều lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng chung ngọn lửa nhiệt huyết nơi vùng cao, cô giáo Mỵ Thị Huyền, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Bản Ngò, xã Pà Vầy Sủ đã có gần 29 năm đứng lớp. Bên cạnh việc tìm tòi các giải pháp giáo dục kỹ năng sống, bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và sở hữu 7 sáng kiến cơ sở, cô Huyền còn tích cực cùng bà con nhân dân tham gia các hoạt động xã hội như san nền làm nhà, mở đường liên thôn, trao tặng quà cho học sinh nghèo, trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào vùng biên. Hay như cô giáo Đinh Thị Tuyên, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Thắng Mố với hơn 31 năm công tác, đã dày công xây dựng mô hình “Đôi bạn cùng tiến” hỗ trợ học sinh khuyết tật hòa nhập và tìm giải pháp thu hút học sinh vùng dân tộc thiểu số chuyên cần đến lớp; cô giáo Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Bắc Mê với 35 năm công tác luôn trăn trở đổi mới phương thức quản lý, nuôi dạy học sinh và vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập”; thầy giáo Phạm Văn Dũng, Trường THPT Hàm Yên là giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh với 3 sáng kiến cấp tỉnh, thầy còn trực tiếp đảm nhận vai trò báo cáo viên các lớp tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông toàn tỉnh, góp phần đưa công nghệ số thấm sâu vào từng bài giảng; cô giáo Ma Thị Anh, giáo viên trường Mầm non Hùng Lợi đã bền bỉ bám bản, đến nhà vận động phụ huynh đưa trẻ tới trường đảm bảo tất cả học sinh trong độ tuổi đều được đến trường…

Cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hà Giang.

Trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhiều thầy cô giáo đã khẳng định bản lĩnh tiên phong, lan tỏa tri thức hiện đại tới đồng nghiệp và học trò. Tiêu biểu như: Tại Trường THCS và THPT Tùng Bá, cô giáo Vương Thị Hiền Oanh cũng ghi dấu ấn với giải thưởng tại Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-Learning cấp tỉnh, tích cực nghiên cứu khoa học và làm báo cáo viên tập huấn Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, Thạc sĩ Nguyễn Thị Dung và cô giáo Nguyễn Thị Thúy Vinh không ngừng đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn, Toán học, tham gia biên soạn tài liệu giáo dục địa phương và trực tiếp dìu dắt nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn cấp quốc gia…

Những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh chính là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Mỗi thầy cô một hoàn cảnh, một vị trí công tác khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở tình yêu nghề cháy bỏng, tinh thần trách nhiệm cao cả và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo hiện có hơn 30 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên. Song hành với nỗ lực giữ vững nền nếp giáo dục vùng khó, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng tăng, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có chuyển biến tích cực. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2026, học sinh toàn tỉnh đạt 59 giải, trong đó có 2 giải Nhất, 11 giải Nhì, 12 giải Ba và 34 giải Khuyến khích. Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh có học sinh tham gia Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương; trong 2 năm liên tiếp (2023 và 2024) Tuyên Quang đều có học sinh đoạt giải Nhất cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia và được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024 tại Hoa Kỳ...

Một giờ dạy học tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Giáo dục và Đào tạo còn một số khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên; công tác lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát có lúc chưa kịp thời thường xuyên, vẫn còn bệnh thành tích trong giáo dục.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tập trung tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển giáo dục; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả Đề án phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học và chuyển đổi số tiếp tục được ngành quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn ngành đã xây dựng kho học liệu số trên 15.000 học liệu, triển khai học bạ số, chatbot AI và xác thực dữ liệu học sinh đạt 97,8%...

Trên hành trình “trồng người” rất đỗi tự hào, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, tận tâm cống hiến nơi biên cương vùng cao cũng như trong từng lớp học, từng ngôi trường, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tâm huyết với đổi mới giáo dục

Thầy giáo Phạm Văn Dũng, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên Trường THPT Hàm Yên.

Gần 20 năm gắn bó với nghề giáo, thầy giáo Phạm Văn Dũng, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên Trường THPT Hàm Yên luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong các giờ học Vật lý, thầy tổ chức nhiều hoạt động học tập, kết hợp kiểm tra, đánh giá và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, khuyến khích học sinh chủ động tiếp thu bài.

Trong quá trình công tác, thầy giáo Dũng có 3 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh và 3 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp ngành Giáo dục và Đào tạo công nhận, tập trung vào công tác chủ nhiệm, đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Vật lý và tổ chức các tiết chuyên đề. Thầy còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuyển đổi số và dạy học STEM.

Thầy giáo Phạm Văn Dũng nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, 2 lần được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bài, ảnh: Như Quỳnh

Tận tâm với học trò vùng cao

Cô giáo Nguyễn Thị Hường hướng dẫn học sinh trong giờ học.

22 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Nguyễn Thị Hường, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thuận Hòa, xã Thuận Hòa luôn nỗ lực đổi mới dạy học, tận tình đồng hành cùng học sinh.

Trong công tác chủ nhiệm, cô giáo Hường chú trọng tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh để có cách giáo dục phù hợp; lồng ghép rèn luyện kỹ năng sống vào các hoạt động trải nghiệm, xây dựng tập thể lớp đoàn kết. Nhờ đó, 5 năm liên tục, các lớp cô chủ nhiệm đều duy trì sĩ số và tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 100%. Tham gia giảng dạy môn Vật lý, cô tích cực nghiên cứu, đổi mới chuyên môn. Giai đoạn 2021 - 2025, cô có 5 sáng kiến được các cấp công nhận.

Năm học 2025 - 2026, học sinh lớp cô chủ nhiệm đạt giải Triển vọng cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, giải Nhất, giải Ba cấp cụm cùng nhiều giải thưởng cấp trường. Bên cạnh đó, cô Hường tích cực kết nối các nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn. Với những đóng góp bền bỉ, cô 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh là Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Bài, ảnh: Phạm Hoan

Truyền lửa tình yêu Lịch sử

Cô giáo Vũ Thị Hương, giáo viên môn Lịch sử, Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Hiến, xã Sơn Dương.

23 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Vũ Thị Hương, giáo viên môn Lịch sử, Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Hiến, xã Sơn Dương luôn tận tâm với nghề. Những sáng kiến thiết thực của cô góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, khơi dậy niềm yêu thích môn Lịch sử trong học sinh.

Trăn trở làm thế nào để những giờ học Lịch sử không còn khô khan, nặng về ghi nhớ sự kiện, cô Hương đã chủ động nghiên cứu, đổi mới cách tổ chức bài học. Các sáng kiến kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết với hoạt động trải nghiệm, gắn kiến thức sách giáo khoa với thực tiễn địa phương. Đến nay, cô đã có 11 sáng kiến được công nhận, trong đó 2 sáng kiến cấp tỉnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Gấm, Hiệu trưởng nhà trường nhận xét: “Cô giáo Vũ Thị Hương có chuyên môn vững vàng, luôn tận tâm, trách nhiệm trong công việc. Các sáng kiến của cô có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Cô Hương đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành về những đóng góp trong giáo dục”.

Bài, ảnh: Thúy Nga

Say mê đổi mới, sáng tạo

Cô giáo Nguyễn Thị Hiệp, giáo viên Trường Mầm non Vị Xuyên.

Gắn bó với sự nghiệp giáo dục tại địa bàn còn nhiều khó khăn, cô Nguyễn Thị Hiệp, giáo viên Trường Mầm non Vị Xuyên luôn tận tâm với nghề, không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, cô Hiệp chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo điều kiện để trẻ được trải nghiệm, khám phá và phát huy khả năng sáng tạo. Trong mỗi giờ học, cô linh hoạt đổi mới cách tổ chức hoạt động, sử dụng đồ dùng trực quan, trò chơi và các nguyên vật liệu gần gũi để khơi gợi hứng thú, giúp trẻ tiếp thu kiến thức tự nhiên.

Đặc biệt, cô tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục mầm non; chủ động thiết kế bài giảng E-learning, xây dựng học liệu số, trò chơi tương tác, đồng thời nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thiết kế hoạt động giáo dục.

Với những nỗ lực trong công tác chuyên môn, cô Hiệp đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 2026, cô vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.