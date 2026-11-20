'Sóc sư phạm' ở Cần Thơ: Nhiều gia đình có 4 thế hệ nối nghiệp đứng bục giảng
Trong không khí kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, phóng viên Báo SGGP đến ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ, nơi có ngôi Trường Tiểu học Mỹ Hương với hơn 60 năm hình thành và phát triển. Từ mái trường này, hơn 200 người đã theo nghề dạy học. Có những gia đình đến 4 thế hệ nối nghiệp đứng bục giảng.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/soc-su-pham-o-can-tho-nhieu-gia-dinh-co-4-the-he-noi-nghiep-dung-buc-giang-post882186.html