Đưa điện ảnh về bản

Cán bộ Đội chiếu bóng lưu động số 5 vượt đường núi quanh co, đưa phim đến với đồng bào ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa.

Đêm chiếu phim sáng bản làng

Khi những tia nắng dần khuất sau dãy núi, góc sân thôn Tả Nhìu, xã Nấm Dẩn trở nên rộn ràng. Tấm màn chiếu được căng lên, máy chiếu bắt đầu hoạt động, những hình ảnh đầu tiên hiện ra cũng là lúc người già, trẻ nhỏ lần lượt tìm đến. Nơi giao thông đi lại khó khăn, điều kiện tiếp cận các phương tiện thông tin, giải trí chưa đồng đều, những buổi chiếu phim lưu động từ lâu đã trở thành hoạt động được người dân mong đợi. Ông Vàng A Sình phấn khởi: “Khi có thông báo về lịch đội chiếu phim cả thôn lại mong ngóng, có người còn ra chờ từ lúc cán bộ dựng phông. Điều kiện khó khăn nên những bộ phim, những tiếng loa của đội chiếu phim càng làm cuộc sống người dân thêm nhộn nhịp, hứng khởi”.

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền và chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Với 5 đội chiếu bóng lưu động, Trung tâm thường xuyên đưa phim đến các thôn vùng sâu, vùng xa, kết hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách đến người dân. Qua những câu chuyện trên màn ảnh, người dân có thêm thông tin về sản xuất, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa và thực hiện nếp sống mới.

Đồng chí Mai Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Lùng Tám cho biết: “Địa phương có địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, việc triển khai tuyên truyền bằng văn bản hay họp thôn đơn thuần nhiều khi khó tiếp cận. Nhờ hoạt động chiếu phim lưu động, người dân nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, vừa tiếp nhận chủ trương, chính sách gần gũi, dễ hiểu hơn”.

Với mục tiêu đưa điện ảnh đến địa bàn khó khăn, năm 2026, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức 2.000 buổi chiếu lưu động, trong đó 100% điểm chiếu bố trí tại các thôn đặc biệt khó khăn. Trong 10 tháng, 5 đội chiếu bóng lưu động đã thực hiện gần 1.700 buổi chiếu, phục vụ trên 152 nghìn lượt người xem. Những bộ phim giàu giá trị lịch sử, nhân văn cũng từ đó theo chân các đội đến với nhiều thôn bản.

Một buổi chiếu phim lưu động tại xã Lũng Cú thu hút đông đảo người dân đến xem.

Bền bỉ những bước chân

Để có một buổi chiếu phim là cả quá trình chuẩn bị, di chuyển của những người làm nghề. Những ngày này, khi mùa đông bắt đầu chạm ngõ vùng cao, sương mù dày đặc, việc đi lại và tổ chức các buổi chiếu càng thêm vất vả. Máy móc, màn chiếu, thiết bị âm thanh cùng các bộ phim được sắp xếp, vận chuyển qua những cung đường quanh co. Trong số những người gắn bó với công việc ấy có chị Nông Thị Va, cán bộ Đội chiếu bóng lưu động số 4 với hơn 20 năm theo những chuyến phim lưu động.

Chị Va chia sẻ: “Hơn 20 năm gắn bó với nghề tôi có nhiều kỷ niệm khó quên. Dù mưa hè hay giá rét mùa đông, chúng tôi vẫn cùng nhau vượt qua để mang đến cho bà con những phút giây giải trí, thông tin mới và những nội dung tuyên truyền thiết thực. Với cán bộ trong đội, niềm vui là được thấy bà con háo hức đón chờ, cùng hỗ trợ chuẩn bị địa điểm. Sự đón nhận ấy chính là động lực để tôi và đồng nghiệp tiếp tục những chuyến đi”.

Không chỉ mang phim đến phục vụ người dân, các đội chiếu bóng còn chủ động lồng ghép tuyên truyền những vấn đề đặt ra ở cơ sở. Tại nhiều thôn vùng cao, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các hủ tục vẫn là những vấn đề cần kiên trì vận động thay đổi. Thay vì chỉ truyền đạt những quy định pháp luật khô khan, cán bộ chiếu phim lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, lồng ghép nội dung phù hợp qua từng thước phim, sau đó trò chuyện, giải thích để người dân hiểu rõ hơn về hệ lụy, chung tay xây dựng nếp sống mới.

Dù mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, hành trình đưa điện ảnh đến các bản làng cũng đối mặt với không ít khó khăn. Hiện nay phần lớn các thiết bị chiếu phim được trang bị từ các giai đoạn 2006 - 2010 và 2017-2018 đã cũ, xuống cấp, thiếu đồng bộ. Việc thường xuyên vận chuyển qua địa hình miền núi, đường sá cách trở khiến thiết bị nhanh hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, âm thanh và đôi khi gây sự cố ngay trong lúc phục vụ. Nguồn phim cung cấp cho các đội còn hạn chế về số lượng, chưa đa dạng, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của người dân.

Ánh sáng máy chiếu chỉ kéo dài trong vài giờ, nhưng những câu chuyện, thông điệp và tình cảm được gửi gắm qua mỗi thước phim vẫn còn đọng lại mãi. Và cứ như vậy, qua từng chuyến đi, những cán bộ chiếu bóng lưu động vẫn lặng lẽ nối dài hành trình đưa điện ảnh đến gần hơn với đồng bào, góp phần đưa tri thức, thông tin và những giá trị văn hóa đến với người dân vùng khó.