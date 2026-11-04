Gia Lai tổ chức không gian ẩm thực hội tụ tại Festival cồng chiêng

Không gian ẩm thực gồm 13 gian hàng giới thiệu các món ăn đặc trưng của Gia Lai, 18 gian hàng ẩm thực đến từ các tỉnh, thành phố và 5 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa vùng miền.

Gia Lai sẽ giới thiệu ẩm thực đặc trưng Festival cồng chiêng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bên cạnh đó, khu vực bàn ghế ăn uống được bố trí phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 6-11 với các hoạt động trao giấy chứng nhận cho đầu bếp, gian hàng tham gia; quảng diễn ẩm thực và tham quan không gian giới thiệu món ăn.

Ẩm thực truyền thống của đồng bào Jrai sẽ được giới thiệu tại không gian "ẩm thực Gia Lai hội tụ". Ảnh: Hoàng Ngọc

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng tôn vinh sự đa dạng, nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Gia Lai và các vùng miền; đồng thời quảng bá tài nguyên du lịch, điểm đến trải nghiệm, hình ảnh đất và người Gia Lai thân thiện, hiếu khách.

Đây cũng là hoạt động góp phần tạo điểm nhấn cho chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng, kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch địa phương.