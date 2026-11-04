Nhiều hoạt động đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, từ ngày 13 đến 15-11, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Theo đó, chương trình “Sắc màu văn hóa cộng đồng các dân tộc” diễn ra vào sáng 14-11, tại Quảng trường Hùng Vương thuộc Khu nghi lễ thờ Tổ. Trong không khí trang nghiêm, hơn 200 đồng bào các dân tộc sẽ cùng thực hiện lễ dâng hương hướng về Quốc Tổ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với cội nguồn dân tộc.

Hai ngày cuối tuần 14 và 15-11, du khách tham quan sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa, trình diễn lễ hội của từng dân tộc tiêu biểu.

Tại Làng dân tộc Dao, các nghệ nhân Dao quần chẹt từ Hà Nội và đoàn nghệ nhân đến từ Quảng Ninh sẽ tái hiện sinh động lễ Sóng mun cầu an, kết hợp trình diễn múa chuông, múa rùa cùng nghệ thuật ngâm chân lá thuốc truyền thống.

Cùng thời gian này, quần thể tháp Chăm bừng sáng với chủ đề Hoa đất tháp, tái hiện lễ Rija Praong của đồng bào Chăm Bà-la-môn tỉnh Khánh Hòa, đồng thời phô diễn kỹ nghệ chế tác Gốm Bàu Trúc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Tại không gian miền núi Tây Nguyên và Bắc Bộ, tiếng khèn Mông tỉnh Thanh Hóa trong lễ cúng cơm mới và nghi thức lễ mở cửa kho lúa của dân tộc Rơ Mâm tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ mang đến những trải nghiệm chân thực, mới lạ cho công chúng.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Khu nghi lễ thờ Tổ sẽ ứng dụng công nghệ mã QR và nội dung số, giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin tư liệu về 54 dân tộc anh em.

Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), tại sân khấu Nhà hát Múa rối Việt Nam, khán giả có dịp khám phá vẻ đẹp văn hóa Việt qua hai chương trình tiêu biểu là “Cảm xúc Long Thành” (tối 7-11) và “Nghêu, Sò, Ốc, Hến" (tối 14-11)

“Cảm xúc Long Thành” đưa người xem trở về với vẻ đẹp Thăng Long-Hà Nội xưa, từ nét thanh lịch, tao nhã đến nhịp sống sôi động của 36 phố phường. Trong khi đó, chương trình “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” khai thác chất liệu từ kịch bản dân gian quen thuộc, được làm mới bằng ngôn ngữ múa rối cạn sáng tạo, mang đến cho công chúng những tiếng cười trào phúng, những tình huống giàu tính giải trí, lồng ghép với những suy ngẫm về cuộc sống hôm nay… Ngoài ra, Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức các chương trình biểu diễn múa rối nước và múa rối cạn tại Vincom Long Biên trong hai ngày 19 và 20-11.

Ngày 24-11, nhà hát triển khai chương trình “Hành trình văn hóa” miễn phí dành cho thiếu nhi tại Thủy Đình Wolfoo World, Aeon Mall Hà Đông. Thông qua những tích trò sinh động, các em nhỏ có cơ hội tiếp cận nghệ thuật truyền thống, khám phá những câu chuyện về lịch sử, văn hóa dân tộc.