Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang: Kết nối âm nhạc, lan tỏa văn hóa Đà Lạt

Khán giả phố núi “cháy” hết mình trong phần trình diễn các ca khúc bất hủ của các huyền thoại âm nhạc thế giới tổ chức tại Đà Lạt. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Từ ngày 13 đến 15/11/2026, Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang sẽ diễn ra tại khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với chuỗi hoạt động nghệ thuật, học thuật và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Sự kiện không chỉ tạo không gian giao lưu giữa nghệ sỹ trong nước và quốc tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt-Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO, đưa âm nhạc trở thành cầu nối giữa văn hóa, du lịch và phát triển bền vững.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng, Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm cụ thể hóa các cam kết của địa phương khi tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Đây là dịp để Lâm Đồng mở rộng kết nối với cộng đồng sáng tạo quốc tế, tạo điều kiện cho nghệ sỹ, ban nhạc, chuyên gia và các tổ chức văn hóa gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những xu hướng âm nhạc mới.

Không gian giao thoa âm nhạc và văn hóa quốc tế

Festival được tổ chức tại nhiều địa điểm mang dấu ấn văn hóa, kiến trúc và cảnh quan của Đà Lạt như Quảng trường Lâm Viên, Nhà hát Dalat Opera House, Bảo tàng Lâm Đồng, Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương cùng một số không gian công cộng và điểm du lịch trên địa bàn.

Việc phân bổ các hoạt động tại nhiều địa điểm góp phần đưa âm nhạc đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo thêm trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Mở đầu Festival vào ngày 13/11 là hội thảo khoa học với chủ đề “Đà Lạt-Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển bền vững,” dự kiến thu hút khoảng 150-200 đại biểu tham dự.

Hội thảo tập trung thảo luận về vai trò của âm nhạc trong phát triển đô thị sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái văn hóa và chuyển hóa những giá trị từ danh hiệu UNESCO thành các chương trình, sản phẩm cụ thể. Qua đó, góp phần định hướng chiến lược phát triển âm nhạc gắn với đời sống cộng đồng và kinh tế sáng tạo.

Đội chiêng đến từ các địa phương tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh minh họa: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Cùng ngày, Nhà hát Dalat Opera House sẽ giới thiệu và trình diễn hai tác phẩm nhạc kịch, mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận những loại hình nghệ thuật biểu diễn có tính kết hợp cao giữa âm nhạc, sân khấu và hình thức thể hiện đương đại.

Một trong những điểm nhấn được mong đợi nhất là Chương trình Âm nhạc quốc tế Lang Biang, diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/11 tại Quảng trường Lâm Viên. Chương trình quy tụ các nghệ sỹ, ban nhạc trong nước và quốc tế, kết hợp âm nhạc đương đại với những chất liệu văn hóa đặc trưng của Lâm Đồng và Tây Nguyên.

Đáng chú ý, công nghệ trình diễn hiện đại như Mapping 3D và Hologram dự kiến được ứng dụng, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đa giác quan, tăng sức hấp dẫn cho chương trình. Đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Tiếp nối các hoạt động, sáng 15/11, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, phường Cam Ly-Đà Lạt, chương trình sân khấu thực cảnh tái hiện Tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn sẽ được tổ chức. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn, chương trình hướng đến giới thiệu những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, góp phần tôn vinh di sản văn hóa dân tộc trong không gian lễ hội đương đại.

Cũng trong ngày 15/11, vào lúc 17 giờ tại Quảng trường Lâm Viên, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế với sự tham gia của các ban nhạc đến từ Cuba, Hàn Quốc, Nga, Mỹ và Việt Nam. Đây là dịp để các nghệ sỹ giới thiệu phong cách âm nhạc đặc trưng, tăng cường giao lưu văn hóa và mở rộng sự kết nối giữa các cộng đồng sáng tạo.

Song song với các chương trình biểu diễn, không gian trải nghiệm nhạc cụ truyền thống tại Bảo tàng Lâm Đồng sẽ hoạt động xuyên suốt ba ngày, từ 13 đến 15/11. Tại đây, công chúng được tìm hiểu các loại nhạc cụ, thực hành âm nhạc của những cộng đồng dân tộc trên địa bàn, thưởng thức trình diễn cồng chiêng và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Không gian này góp phần đưa di sản âm nhạc truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ và du khách, đồng thời tạo sự kết nối giữa bảo tồn văn hóa với sáng tạo nghệ thuật.

Đánh thức tiềm năng du lịch từ Thành phố sáng tạo âm nhạc

Không chỉ là sự kiện biểu diễn quy mô quốc tế, Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 còn mang ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Lâm Đồng.

Thưởng thức ca nhạc đêm tại Đà Lạt. (Ảnh: TTXVN)

Thông qua việc kết hợp âm nhạc với cảnh quan, di sản và hoạt động du lịch, địa phương kỳ vọng từng bước hình thành những sản phẩm du lịch âm nhạc đặc trưng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Việc tổ chức các chương trình biểu diễn tại quảng trường, nhà hát, bảo tàng và không gian văn hóa cũng mở ra cơ hội khai thác hiệu quả hơn các thiết chế văn hóa, điểm đến du lịch của Đà Lạt. Đặc biệt, những hoạt động phục vụ miễn phí tại không gian công cộng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nghệ thuật, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và tạo không khí lễ hội cho thành phố.

Với sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và đương đại, giữa bản sắc địa phương và tinh thần hội nhập quốc tế, Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa nghệ thuật nổi bật của Đà Lạt trong tháng 11.

Qua Festival, Lâm Đồng tiếp tục khẳng định sức sáng tạo của thành phố ngàn hoa, lan tỏa hình ảnh địa phương giàu bản sắc, năng động và hội nhập trên bản đồ văn hóa quốc tế./.