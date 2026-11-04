Quân đoàn 34 tiếp tục quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, ngày 3-11, từ nguồn tin do anh Kring Lịch, trú tại thôn Đắk Seang, xã Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) cung cấp, Đội quy tập đã nhanh chóng tiến hành khảo sát và quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn cà phê của gia đình anh Lịch thuộc thôn Đắk Seang. Như vậy, đến ngày 3-11, Đội quy tập mộ liệt sĩ (Cục Chính trị, Quân đoàn 34) đã tìm thấy và quy tập được hai bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Hai bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Quá trình tìm kiếm, quy tập, lực lượng chức năng đã phát hiện một số di vật quan trọng đi kèm, gồm: 1 túi (tượng) đựng gạo, vải dù và quai đeo ba lô. Những di vật này là cơ sở quan trọng, hỗ trợ công tác xác định danh tính và cung cấp thêm thông tin về các liệt sĩ.

Ngay sau khi quy tập, Đội quy tập mộ liệt sĩ Cục Chính trị đã tiến hành bàn giao hài cốt liệt sĩ cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã Dục Nông tiếp nhận, quản lý để phối hợp chuẩn bị chu đáo cho lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Các di vật được tìm thấy trong mộ liệt sĩ tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi ngày 3-11.

Việc tìm kiếm, quy tập và đưa các hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Qua đó, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.