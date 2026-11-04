Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Từ những dòng sông hội tụ đến khát vọng vươn mình

Khơi nguồn sức mạnh đoàn kết

Tối 21.11, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP.HCM, Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ chính thức diễn ra. Với tư duy đổi mới trong tổ chức và dàn dựng, chương trình được xây dựng theo hướng hiện đại, trang trọng, kết hợp hài hòa giữa nghi lễ truyền thống, nghệ thuật và những màn trình diễn thể thao đặc sắc.

Theo Ban Tổ chức, chương trình nghệ thuật chào mừng mang hai chủ đề chính là “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”. Đây không chỉ là hai phần biểu diễn mang tính nghệ thuật mà còn là những hình tượng giàu ý nghĩa, chuyển tải câu chuyện về truyền thống, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển của thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và được xem là bước tập dượt cho lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X Ảnh: Lê Hoàng

Mở đầu bằng hình ảnh những dòng sông hội tụ, chương trình gợi lên hành trình kết nối của các vùng đất, con người trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ những dòng sông mang nặng phù sa, bồi đắp những miền quê trù phú đến dòng chảy của lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc, tất cả cùng hội tụ, tạo nên nguồn sức mạnh chung cho sự phát triển của đất nước.

Hình tượng ấy cũng mang ý nghĩa sâu sắc đối với Đại hội Thể thao toàn quốc, nơi những vận động viên (VĐV) xuất sắc từ các địa phương, ngành cùng gặp gỡ, tranh tài, mang theo niềm tự hào và khát vọng cống hiến. Mỗi đoàn thể thao có truyền thống, thế mạnh và bản sắc riêng, nhưng tất cả cùng hướng về mục tiêu chung là nâng cao thành tích, phát triển phong trào và đóng góp cho sự lớn mạnh của thể thao nước nhà.

Nếu những dòng sông hội tụ làm nên sức mạnh của một dòng chảy lớn thì sự kết nối giữa các địa phương, các thế hệ VĐV cũng chính là nền tảng để thể thao Việt Nam không ngừng trưởng thành. Đằng sau những cuộc tranh tài là cả quá trình phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng, sự đóng góp bền bỉ của các huấn luyện viên và những người làm công tác thể thao trên khắp cả nước.

Một trong những điểm nhấn thể hiện rõ nét tinh thần kết nối ấy là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn. Thay vì chỉ tổ chức trên sân khấu hoặc trong sân vận động như những nghi thức truyền thống, ngọn lửa Đại hội dự kiến được rước từ khu vực Bến Nhà Rồng, vượt qua dòng sông để đến khán đài Lễ Khai mạc.

Theo ông Hoàng Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM, hơn 100 VĐV sẽ tham gia các hoạt động trình diễn, hộ tống đoàn rước đuốc. Trong đó, 21 VĐV sẽ thực hiện hành trình rước ngọn lửa Đại hội từ Bến Nhà Rồng đến khu vực tổ chức Lễ Khai mạc vào tối 21.11. Hành trình đặc biệt này có sự kết hợp của nhiều loại hình thể thao và phương tiện trình diễn như thuyền buồm, mô tô nước, Flyboard, dù lượn, phương tiện bán phản lực cùng các du thuyền chuyên dụng hộ tống.

Hơn 100 VĐV sẽ tham gia các hoạt động trình diễn, hộ tống đoàn rước đuốc. Trong đó, 21 VĐV sẽ thực hiện hành trình rước ngọn lửa Đại hội từ Bến Nhà Rồng đến khu vực tổ chức Lễ Khai mạc vào tối 21.11. Hành trình đặc biệt này có sự kết hợp của nhiều loại hình thể thao và phương tiện trình diễn như thuyền buồm, mô tô nước, Flyboard, dù lượn, phương tiện bán phản lực cùng các du thuyền chuyên dụng hộ tống. Theo kịch bản, đội hình phương tiện mang cờ Tổ quốc và biểu trưng Đại hội sẽ di chuyển trên mặt sông, kết hợp những màn trình diễn Flyboard với các cột nước vươn cao, những cánh dù lượn rực rỡ sắc màu trên bầu trời.

(HOÀNG ĐỨC TÂN, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM)

Theo kịch bản, đội hình phương tiện mang cờ Tổ quốc và biểu trưng Đại hội sẽ di chuyển trên mặt sông, kết hợp những màn trình diễn Flyboard với các cột nước vươn cao, những cánh dù lượn rực rỡ sắc màu trên bầu trời. Tất cả được kỳ vọng tạo nên không gian lễ hội sôi động giữa cảnh quan đô thị hiện đại của TP.HCM.

Không chỉ tạo hiệu ứng thị giác, nghi thức rước đuốc còn mang ý nghĩa biểu tượng về sự tiếp nối truyền thống, tinh thần đoàn kết và sức mạnh hội tụ. Ngọn lửa được rước từ Bến Nhà Rồng, địa danh gắn với hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng làm tăng chiều sâu lịch sử, văn hóa của chương trình. Từ dòng sông mang ngọn lửa thiêng đến khán đài Đại hội, hình ảnh ấy gợi lên sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và khát vọng vươn tới tương lai.

Khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới

Nếu “Những dòng sông hội tụ” là hình tượng của sự kết nối, bồi đắp và tạo dựng sức mạnh, thì “Vươn vai Phù Đổng” lại gợi mở một bước chuyển mạnh mẽ, thể hiện ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Trong truyền thuyết dân tộc, Thánh Gióng từ một cậu bé làng quê đã vươn vai trở thành tráng sĩ, mang sức mạnh phi thường đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông. Hình tượng ấy trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, tinh thần quật cường và sức mạnh dân tộc khi được khơi dậy đúng thời điểm.

Lựa chọn hình tượng Phù Đổng cho Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vì thế mang nhiều ý nghĩa. Từ sức mạnh được bồi đắp bởi truyền thống, sự đoàn kết và ý chí vươn lên, thể thao Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu cao hơn, không chỉ khẳng định vị thế ở khu vực mà còn từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh tại các đấu trường châu lục và thế giới.

Những năm qua, thể thao Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận trên hành trình hội nhập quốc tế. Các thế hệ VĐV liên tục nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, mang về những thành tích đáng tự hào, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước.

Tuy nhiên, để có thể vươn tới những đỉnh cao mới, thể thao Việt Nam cần tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc, từ phát triển phong trào thể thao quần chúng, thể thao học đường đến nâng cao chất lượng đào tạo trẻ, đầu tư có trọng điểm cho các môn thể thao Olympic và ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính là dịp để nhìn nhận những thành quả đã đạt được, đánh giá chất lượng đầu tư và phát hiện lực lượng kế cận cho tương lai. Mỗi cuộc tranh tài không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh huy chương, thứ hạng giữa các địa phương mà còn là cơ hội để những tài năng trẻ khẳng định năng lực, tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng khát vọng chinh phục các đấu trường lớn.

Từ góc nhìn ấy, sức vươn Phù Đổng không chỉ được thể hiện bằng hình tượng nghệ thuật trên sân khấu mà còn có thể liên tưởng đến hành trình trưởng thành của thể thao Việt Nam. Đó là hành trình được tạo nên từ những bước đi bền bỉ, những năm tháng khổ luyện, sự đầu tư có chiều sâu và quyết tâm vượt qua những giới hạn để tiến xa hơn.

Đặc biệt, hình tượng Phù Đổng vươn vai còn gửi gắm niềm tin vào thế hệ VĐV trẻ, những người đang tiếp nối thành quả của các thế hệ đi trước, mang theo trách nhiệm, niềm tự hào và khát vọng đưa thể thao Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ thể thao quốc tế.

Từ những dòng sông hội tụ đến sức vươn của chàng Phù Đổng, Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được kỳ vọng sẽ kể một câu chuyện giàu cảm xúc về sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn mình của thể thao Việt Nam.

Khi ngọn lửa Đại hội được thắp sáng bên dòng sông Sài Gòn, đó không chỉ là thời khắc mở đầu cho những cuộc tranh tài mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới. Từ nền tảng được bồi đắp qua mỗi kỳ Đại hội, thể thao Việt Nam sẽ có thêm động lực để tiếp tục phát triển, tự tin hướng tới những đấu trường lớn hơn trong tương lai.