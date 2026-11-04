Loại quả tiến vua nổi tiếng ở Lâm Đồng, trồng khoảng 10 tháng cho thu hoạch, giá bán tới 70.000 đồng/kg

Lâm Đồng không chỉ nổi tiếng với những vùng trồng rau, hoa và trái cây ôn đới mà còn có nhiều loại nông sản đặc trưng. Trong số đó, chuối Laba (hay La Ba) là giống chuối được người tiêu dùng biết đến nhờ hương vị riêng, khác biệt với nhiều loại chuối thông thường.

Chuối Laba có nguồn gốc gắn với vùng Laba, thuộc khu vực Phú Sơn, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, giống chuối này phát triển tốt, cho quả có chất lượng và hương vị đặc trưng. Trong quá khứ, chuối Laba từng được biết đến là sản vật quý dùng để tiến vua, về sau trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng của địa phương.

Không chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi, chuối Laba còn được chế biến thành nhiều món ăn như chuối sấy dẻo, bánh chuối, chè chuối, sinh tố và chuối nướng, góp phần nâng cao giá trị của loại nông sản này.

Đặc sản tiến vua có thịt vàng dẻo, giá bán tới 70.000 đồng/kg

Điểm dễ nhận biết của chuối Laba là quả tương đối lớn, thân mập, hơi cong và thường mọc thành những buồng dài. Khi còn xanh, vỏ có màu xanh đậm, đến lúc chín chuyển sang vàng óng, đôi khi xuất hiện những đốm nâu nhỏ trên bề mặt.

Khác với một số giống chuối có thịt mềm và dễ bở khi chín, chuối Laba có phần thịt chắc, vàng nhạt, dẻo mịn và độ dai nhẹ. Khi ăn, người thưởng thức cảm nhận được vị ngọt đậm nhưng không gắt, kết hợp với hương thơm dịu cùng vị bùi béo tự nhiên.

Chính kết cấu thịt quả dẻo quánh và hương vị đặc trưng đã giúp chuối Laba được nhiều người yêu thích. Loại quả này có thể ăn trực tiếp khi chín hoặc dùng để chế biến thành các món tráng miệng. Đặc biệt, khi nướng trên than hồng, phần thịt chuối trở nên mềm dẻo, ngọt đậm và tỏa mùi thơm hấp dẫn.

Chuối Laba được bán với giá khoảng 40.000–70.000 đồng/kg, tùy kích thước, chất lượng và nơi bán. Những buồng chuối có mẫu mã đẹp, quả đồng đều có thể được bán với giá cao hơn.

Về canh tác, chuối Laba phù hợp với đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, có khả năng thoát nước tốt và duy trì độ ẩm ổn định. Người trồng cần tưới nước, bón phân định kỳ, làm cỏ và loại bỏ lá già để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả.

Nếu được chăm sóc trong điều kiện phù hợp, cây có thể bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 10–12 tháng. Sau mỗi vụ, nhà vườn thường lựa chọn những cây con khỏe mạnh để duy trì và phát triển vườn chuối.

Chuối có những lợi ích gì đối với sức khỏe?

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, chuối còn cung cấp các dưỡng chất như carbohydrate, chất xơ, kali, vitamin B6 và vitamin C. Những thành phần này đóng vai trò nhất định đối với hoạt động tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng và chức năng bình thường của cơ thể.

Trước hết, chuối là nguồn cung cấp năng lượng thuận tiện nhờ chứa carbohydrate tự nhiên. Vì vậy, loại quả này thường được lựa chọn làm món ăn nhẹ trước hoặc sau khi vận động. Kali trong chuối cũng tham gia duy trì hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và góp phần điều hòa huyết áp trong chế độ ăn cân đối.

Bên cạnh đó, chất xơ và pectin trong chuối hỗ trợ hoạt động tiêu hóa. Đặc biệt, chuối xanh có chứa tinh bột kháng, một dạng carbohydrate không được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non, có thể trở thành nguồn cơ chất cho một số vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Đối với người muốn kiểm soát cân nặng, chuối có thể là món ăn nhẹ phù hợp khi sử dụng với khẩu phần hợp lý. Hàm lượng chất xơ giúp tạo cảm giác no, trong khi vị ngọt tự nhiên có thể thay thế một số món ăn vặt chứa nhiều đường bổ sung. Tuy nhiên, ăn chuối không trực tiếp làm giảm mỡ và hiệu quả kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống, vận động.

Vitamin B6 trong chuối tham gia nhiều quá trình chuyển hóa của cơ thể, còn vitamin C góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Dù vậy, không nên xem chuối là thực phẩm có khả năng phòng ngừa hoặc điều trị bệnh.

Một lưu ý quan trọng là người mắc bệnh thận mạn, tăng kali máu hoặc đang được bác sĩ yêu cầu hạn chế kali cần cân nhắc lượng chuối sử dụng. Với người khỏe mạnh, chuối có thể được bổ sung vào thực đơn hằng ngày cùng nhiều loại trái cây khác để đa dạng nguồn dưỡng chất.

Từ một sản vật gắn với vùng đất Lâm Đồng, chuối Laba ngày nay trở thành loại trái cây đặc sản được nhiều người biết đến. Hương vị ngọt thơm, thịt dẻo cùng khả năng chế biến đa dạng là những yếu tố giúp giống chuối này duy trì sức hút trên thị trường.