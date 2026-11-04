Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân: Mỗi lần trở lại Thái Nguyên là một lần thêm yêu xứ Trà

Trong cuộc trao đổi nhanh với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, nữ nghệ sĩ chia sẻ về mối lương duyên đặc biệt với xứ Trà, nơi hương thơm thảo mộc hòa quyện cùng nghĩa tình sâu nặng.

Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân tham dự chương trình "Tinh hoa Trà Việt" tại Không gian văn hóa Trà Tân Cương.

Phóng viên (P.V): Chào nghệ sĩ Chiều Xuân! Được biết chị đã đồng hành cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch của Thái Nguyên qua nhiều năm. Cảm xúc của chị như thế nào khi tiếp tục sát cánh cùng tỉnh trong kỳ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026?

NSƯT Chiều Xuân: Chào phóng viên và độc giả của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên! Cảm xúc của Chiều Xuân lúc này là sự tự hào và xúc động lớn. Được chứng kiến một Thái Nguyên đổi mới, năng động nhưng vẫn giữ nguyên vẹn hồn cốt truyền thống trong từng búp trà xanh tại Festival Trà thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời.

Quy mô hoành tráng hơn, không khí rộn ràng hơn, nhưng tình cảm của người dân xứ Trà dành cho nghệ sĩ và bạn bè bốn phương thì vẫn vẹn nguyên sự ấm áp ấy.

P.V: Trong chuỗi các hoạt động từ biểu diễn nghệ thuật, carnaval đường phố đến trải nghiệm không gian văn hóa trà, đâu là khoảnh khắc chạm đến trái tim chị nhiều nhất?

NSƯT Chiều Xuân: Đó là khoảnh khắc khi tôi đứng giữa đồi chè xanh mướt, hít hà làn gió đại ngàn mang theo hương thơm thanh dịu của búp trà non, rồi trực tiếp quan sát các nghệ nhân trà pha chế.

Trà ở Thái Nguyên không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp, mà nó đã được nâng tầm thành một thứ nghệ thuật sống. Khi nhìn thấy du khách quốc tế chăm chú lắng nghe câu chuyện về cây trà, nâng niu chén trà trên tay và mỉm cười tán thưởng, tôi cảm nhận rõ ràng rằng văn hóa Việt Nam đang tỏa sáng một cách rất tự nhiên và mạnh mẽ.

Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân tham dự chương trình "Tinh hoa Trà Việt" tại Không gian văn hóa Trà Tân Cương.

P.V: Đồng hành cùng con người và vùng đất này qua nhiều mùa sự kiện, chị cảm nhận thế nào về nét đặc trưng trong tính cách của người dân xứ Trà?

NSƯT Chiều Xuân: Người Thái Nguyên mộc mạc, chân chất và đôn hậu lắm. Sự hiếu khách của họ không đến từ những lời chào hoa mỹ, mà thấm đượm trong từng ấm trà nóng được châm đầy, trong nụ cười rạng rỡ bên hiên nhà hay sự nhiệt thành khi đón tiếp du khách thập phương.

Dù ở không gian nhộn nhịp của lễ hội đường phố hay sự bình yên tại các xóm chè truyền thống, cái tình của người Thái Nguyên luôn là thứ "đặc sản" khiến những ai đặt chân đến đây đều lưu luyến.

P.V: Xin cảm ơn nghệ sĩ Chiều Xuân về những chia sẻ rất chân thành! Chúc chị có một hành trình trải nghiệm thật nhiều cảm xúc và thành công tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.