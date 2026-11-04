Tự hào truyền thống văn hóa, khoa bảng phường Yên Hòa
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, sáng 4/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với UBND phường Yên Hòa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Truyền thống văn hóa, khoa bảng phường Yên Hòa, Hà Nội”, góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học và khơi dậy tiềm năng di sản của vùng đất cổ ven kinh đô xưa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-hao-truyen-thong-van-hoa-khoa-bang-phuong-yen-hoa-246261104154326638.htm