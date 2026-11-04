Tự hào truyền thống văn hóa, khoa bảng phường Yên Hòa

Từng được biết đến là sản vật quý dùng để tiến vua, một giống chuối đặc sản của Lâm Đồng ngày nay được nhiều người tìm mua nhờ hương vị thơm ngon khác biệt. Loại quả này có thịt vàng dẻo, vị ngọt đậm, bùi béo, giá bán trên thị trường khoảng 40.000–70.000 đồng/kg.