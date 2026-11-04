Ban tổ chức tặng hoa cho Ban giám khảo. (Ảnh: THÙY TRANG)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Lễ khai mạc Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc-Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi tạo môi trường để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực kỹ thuật, khả năng biểu diễn, tư duy nghệ thuật và sức sáng tạo; đồng thời góp phần phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ, thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa các cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa.

Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa. Cuộc thi hướng tới sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo: gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam, đồng thời khuyến khích người trẻ tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới và đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng.

Một tiết mục dự thi trong tối 3/11. (Ảnh: THÙY TRANG)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến phát triển văn hóa, xây dựng đội ngũ nhân lực văn hóa nghệ thuật chất lượng cao. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã xác định rõ vai trò của nguồn nhân lực sáng tạo.

Cùng với đó, Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 thể hiện sự quan tâm của Chính phủ trong việc tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ và nhân lực nghệ thuật được tiếp cận tri thức, phương pháp đào tạo tiên tiến, tinh hoa nghệ thuật thế giới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nghệ thuật nước nhà.

“Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát hiện, tôn vinh những tài năng múa trẻ; tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở đào tạo và khuyến khích tinh thần sáng tạo trong học sinh, sinh viên”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Cuộc thi được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 3 đến 6/11, với sự tham gia của 63 thí sinh đến từ 8 cơ sở đào tạo, trình diễn 50 tác phẩm, tiết mục. Lễ bế mạc và trao giải đợt 1 sẽ được tổ chức vào ngày 6/11.

Một tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc 3/11. (Ảnh: THÙY TRANG)

Tiếp nối các hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, đợt 2 của cuộc thi sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 đến 12/11. Việc tổ chức tại hai địa điểm góp phần mở rộng cơ hội tham gia, giao lưu và thể hiện tài năng cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trên cả nước.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi gồm 4 bảng thi, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện năng lực ở các loại hình múa và lĩnh vực sáng tạo khác nhau: Bảng A: Múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; Bảng B: Múa đương đại; Bảng C: Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Bảng D: Tài năng biên đạo.

Tác phẩm dự thi được khuyến khích khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và những giá trị nhân văn; đồng thời thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt và sự kết hợp phù hợp giữa kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống, hiện đại. Việc đánh giá được thực hiện theo quy chế tổ chức cuộc thi và quy chế chấm, xét giải thưởng đã ban hành.

Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc, trong độ tuổi từ 14 đến 35 tại thời điểm đăng ký dự thi. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 bảng thi và tối đa 2 tiết mục, tác phẩm trong mỗi bảng, theo quy định của cuộc thi.