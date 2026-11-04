Gia Lai phát triển 4 nhóm sản phẩm du lịch, kết nối biển Quy Nhơn với cao nguyên

Đây là thông tin được đưa ra tại chương trình “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời”.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón hơn 13,5 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt khoảng 29.210 tỷ đồng.

Du lịch được tỉnh xác định là một trong 5 trụ cột tăng trưởng giai đoạn 2025-2030. Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

Kết nối du lịch biển và cao nguyên

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, lợi thế nổi bật của địa phương là sự kết hợp giữa tài nguyên du lịch biển, cao nguyên cùng hệ thống di sản văn hóa phong phú.

Từ Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô đến Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya và các hệ sinh thái rừng tự nhiên, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình trải nghiệm đa dạng.

Địa phương còn sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như di sản Champa, di tích Tây Sơn, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật tuồng, bài chòi và văn hóa đồng bào Jrai, Ba Na.

Trên cơ sở những lợi thế này, Gia Lai tập trung phát triển 4 nhóm sản phẩm du lịch chủ lực.

Trong đó, nhóm thứ nhất là du lịch liên thông biển - cao nguyên trên trục Quy Nhơn - Pleiku. Nhóm thứ hai là du lịch di sản, lịch sử gắn với hệ thống tháp Chăm, di tích Tây Sơn và Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

Du khách trải nghiệm các hoạt động vui chơi trên biển tại Kỳ Co, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hà

Hai nhóm còn lại gồm du lịch sinh thái gắn với rừng, núi, sông hồ, biển đảo và nông nghiệp; du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, tạo sinh kế cho người dân.

Việc liên kết các điểm đến được kỳ vọng tạo thêm những trải nghiệm có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và thu hút du khách quay trở lại.

Thu hút khách quốc tế, phát triển các dự án du lịch

Cùng với đa dạng hóa sản phẩm, Gia Lai chú trọng phát huy vai trò của hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku, tăng cường kết nối giữa hàng không, đường bộ và đường sắt.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter) đến Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027.

Theo chính sách này, doanh nghiệp lữ hành quốc tế đáp ứng các điều kiện quy định được hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay charter đưa khách quốc tế đến Phù Cát.

Tỉnh cũng thúc đẩy phối hợp giữa các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị liên quan để xây dựng các tuyến du lịch kết nối cao nguyên với duyên hải.

Ngành du lịch Gia Lai xác định phương châm “Mở cửa bằng hàng không, kết nối bằng giao thông và giữ chân du khách bằng sản phẩm”, hướng đến kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm thúc đẩy các dự án như đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua, khu đô thị du lịch An Quang tại xã Đề Gi, khu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại Biển Hồ và các dự án liên quan đến Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng.

Các dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định, được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Trong những tháng cuối năm 2026, Gia Lai tiếp tục quảng bá thương hiệu “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, gắn với các hoạt động như Festival Cồng chiêng Tây Nguyên, Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya và Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.