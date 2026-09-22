Đưa dịch vụ công đến khu dân cư
UBND phường Đồng Phú thời gian qua đẩy mạnh triển khai mô hình Tổ dịch vụ công lưu động, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính tại các khu phố, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người cao tuổi và các trường hợp khó khăn trong đi lại.
Tại các đợt tổ chức, Tổ dịch vụ công lưu động trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, trong đó chú trọng hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Những trường hợp người cao tuổi thuộc diện hưởng chế độ hưu trí xã hội được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà; người bị tai biến, không có khả năng đi lại được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xác định mức độ khuyết tật.
Mô hình tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu giao dịch lớn như: đất đai, hộ tịch, chứng thực và hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202609/dua-dich-vu-cong-den-khu-dan-cu-b537095/